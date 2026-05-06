新北擱淺4小虎鯨其中1隻懷孕了 載出海助重回大海

4隻活體小虎鯨野放空拍影像曝，1號個體懷有身孕，志工欣喜喊「加油」，重返大海。(基市府產業發展處提供) 游明煌

新北市八里北堤沙灘前天4隻活體小虎鯨集體擱淺後送基隆救傷站，個體有輕微消瘦及發炎現象，但整體健康狀況尚可，小虎鯨展現出極強的社交依賴，常在池中聚集並彼此呼喚，獨立穩定地在池中游泳，昨(6)收容22小時後野放。令人驚喜的是，1號個體懷有身孕，野放過程空拍影像也曝光，志工喊「加油」聲中，逐一重返大海。

新北市八里北堤的沙灘出現4隻擱淺的小虎鯨，海委會、海巡署、新北市政府、基隆市政府和中華鯨鯨協會合力救援。受天候與海象等因素限制，救援團隊認為不宜現地檢傷，因此把這4隻小虎鯨，設在送到基隆八斗子漁港的「海之生鯨豚救傷站」診斷評估，以及後續的治療。

這4隻小虎鯨順利送入救生站的水池後，救援團隊檢查發現2隻雄性，2隻雌性，測量體長都約在206至216公分間，體重約在121至139公斤間，同時進行理學檢查、浮力檢查、血液檢測、熱影像檢視、超音波診斷、噴氣與氣孔採樣等檢傷工作。

中華鯨豚協會公布檢查結果，4隻小虎鯨肉眼檢傷發現體態尚可，超音波檢查輕微消瘦。血液檢查發現4隻都有輕微發炎情形，但其他項目血檢值都在可接受範圍。肺臟影像狀態良好，但部分個體有陳舊的結節，推測是過往的病變造成。

鯨豚協會表示，其中體型最大的小虎鯨已懷孕，胎兒約15至30公分。有2隻小虎鯨胃內有食物，表示擱淺前才覓食。浮力測試顯示4隻都能獨立的在池中漂浮游泳，且展現明顯的依賴關係，會在池子中聚集或彼此呼喚。

擱淺在八里沙灘的4隻小虎鯨被送到基隆八斗子的救傷站，中華鯨豚協會評估都達野放標準，預計今天下午出海野放。(基市府產業發展處提供)

擱淺在八里沙灘的4隻小虎鯨被送到基隆八斗子的救傷站，其中體型最大的小虎鯨已懷孕。(基市府產業發展處提供)

中華鯨豚協會指出，總體評估這4隻小虎鯨達到野放標準，因為有輕微炎症反應，醫療團隊已給予動物必要的維生素與抗生素，為把握救援黃金時機，昨下午搭乘海巡艦艇、娛樂漁船萬豪168號出海野放。小虎鯨下海後，均有自然游動出海。

蔡馥嚀說明幕後過程，海之生鯨豚救傷站自去年10月落成以來，昨是第二起動物收容案件，更是近年來量體最大、任務最艱鉅的一次挑戰。受惠於新式設施的擴建，救援池容量較以往提升約1.5倍，且具備全台唯一的自動化專業吊掛系統，4隻巨鯨才能安全且高效地進入救援池。

此外，救傷站直接引進八斗子漁港外乾淨的海水，確保了救護環境的穩定性，充分展現新式設施在大型鯨豚救援上的優勢。

小虎鯨不是虎鯨的寶寶，為另外一種獨立第物種，是台灣滿常見集體擱淺的鯨豚。小虎鯨為罕見的小型齒鯨，隸屬海豚科領航鯨亞科，廣泛分佈於全球熱帶與溫帶海域。外型特徵：體色黝黑、頭部渾圓且無明顯嘴喙。外型與瓜頭鯨極為相似，性格害羞，具高度群體性。

擱淺在八里沙灘的4隻小虎鯨被送到基隆八斗子的救傷站，中華鯨豚協會評估都達野放標準，預計今天下午出海野放。(基市府產業發展處提供)