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愛狗人士看過來 公司徵才「和狗親吻」、「聞狗氣味」時薪1000元

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一家狗飼料公司徵求和狗親吻、聞狗氣味的測試員，時薪高達1000元。親狗示意圖，與...
一家狗飼料公司徵求和狗親吻、聞狗氣味的測試員，時薪高達1000元。親狗示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Ashley Levinson）

最近一則徵才啟示在網路上引起關注，一家名為Spot & Tango的狗飼料外送公司徵求負責「親狗員」和「狗口腔氣味檢測員」的測試員，時薪高達1000元，除了和各種狗狗親密接觸，還會收到公司的最新產品，並能在充滿樂趣、狗狗友善的辦公室內工作。

今日美國報（USA Today）報導，根據該則徵才啟示，「親狗員」（Dog Kisser）的工作包含接受來自紐約市最棒的狗狗輪番獻吻，以專業嚴謹和個人熱忱的態度對每次互動進行評分和紀錄，在五個行政區內尋找並招募狗狗大使，分享氣味清新、心情愉快、值得一吻的狗狗，並回饋實地分析，協助團隊提高標準。

另一項工作，「狗口腔氣味檢測員」（Dog Breath Sniffer）需要近距離評估不同狗狗的呼吸，詳細記錄場景細節，與公司內的犬隻焦點小組合作、打造一線品牌大使，並分享專業的氣味評論，以及提供即時回饋，方便監控狗狗的口腔氣味。對於愛狗人士來說，這可能是一項夢幻工作，有興趣者可到官方網站應徵。

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