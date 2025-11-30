Never Alone動物救援組織攜手APartnership 助力韓國救援犬尋找新家。

隨著歲末將至，家人團聚，共享愛與感恩之時，Never Alone Animal Rescue International Inc.（以下簡稱「Never Alone動物救援組織」）與全美領先的亞裔 美國行銷公司APartnership 正式攜手，號召更多家庭敞開家門與心扉，接納來自韓國的救援犬，讓牠們擁有全新的開始。

Never Alone動物救援組織是一家由志工營運、無固定收容所、以寄養家庭為基礎的501(c)(3)非營利組織，致力於確保每一隻被救援的狗——無論牠們曾歷經什麼——都能找到一個永久而充滿愛的家，不再孤單。許多狗狗來自韓國，牠們承受過磨難，卻依然帶著堅韌與希望，期待與新家庭相遇。

為提升 Never Alone 的使命能見度，APartnership 運用其專有的文化行銷策略「Asian Culture Play」，以真誠且具文化共鳴的方式與亞洲文化愛好者建立深層連結。透過此策略，APartnership 推出全新社群媒體 宣傳活動，以更富意義、文化深度的方式向更廣泛的受眾介紹 Never Alone 的故事。

「文化、敘事與善意之間存在著深刻且動人的連結。」APartnership 團隊表示，「透過結合這些元素，我們希望讓大眾看見，動物領養不僅是一種善舉，更是一種對共同人性的禮讚。」

2024年，韓國通過歷史性立法，將於2027年全面禁止狗肉產業，引發全球矚目。這一重大轉捩點，為原本命運多舛的狗狗們帶來更多被救援的機會。Never Alone 與韓國可信賴的救援組織合作，提供安全運輸、醫療照護與完善的領養前準備。在啟程前，每隻狗均會完成疫苗 接種、結紮手術與健康證明。抵達美國後，牠們會先進入細心的寄養家庭，在協助下適應環境並準備迎接新家。從志工護送跨越太平洋的那一刻，到新家庭敞開家門迎接牠們的瞬間，每一次成功領養，都是跨越國界、文化與情感的連結見證。

作為註冊的501(c)(3)非營利組織，Never Alone 的使命由捐款、志工與領養家庭共同支持。歲末捐款——無論是領養行動或金錢捐助——都能讓更多狗狗獲得安全與關愛。

「每一次領養都是一個希望的故事。」Never Alone 團隊表示，「當一隻來自韓國的狗抵達美國的新家時，牠們證明了：善意沒有邊界。」

想在這個季節為生活增添更多「家人般」的溫暖嗎？您可以這樣幫助：

-領養： 在 Petfinder 上查看可領養狗狗並提交申請。

-捐款：透過 CUDDLY 進行年終可抵稅捐款，支持運輸與醫療費 用。

-聯絡方式：電郵 [email protected] 或致電/簡訊 (617) 901-7097。 亦可透過 Instagram 私訊 @neveralonerescue。

在這個節日季，讓「在一起」擁有更深遠的意義。領養一隻來自韓國的救援犬，您會發現——愛，可以填滿整個家。

Never Alone Animal Rescue International Inc. 是一家無收容所、以寄養家庭為基礎、由志工營運的501(c)(3)非營利組織，服務範圍涵蓋紐約三州地區。該組織與韓國及美國各地的救援單位合作，為有需要的狗狗提供安全運輸、醫療照護與領養媒合。其使命明確：任何被救援的生命，都不應再次孤單。

APartnership 創立於紐約，是一家屢獲殊榮的亞裔美國行銷公司，以真誠與創意連結品牌與文化。透過其專有的「Asian Culture Play」策略，APartnership 協助品牌與亞洲娛樂、文化與潮流愛好者進行有意義的交流，共同慶祝共享的故事與價值。

APartnership 與 Never Alone 動物救援組織的合作，旨在提高大眾對韓國救援犬領養的認識，展現文化與善意如何跨越國界，創造全球性的正向影響。