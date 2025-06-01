三花為何都母的？橘貓藏基因的祝福？ 醫曝研究充滿貓奴的愛

台灣高雄捷運的橘貓「蜜柑站長」。(本報資料照片)

喜歡貓的人，對於貓身上的花紋、斑點，常常十分著迷，也有人想過，為什麼橘貓總是特別親人？但為什麼幾乎都是公的？世界上最有名的橘貓，非「加菲貓」莫屬，還有身上斑斑點點的三花貓，怎麼幾乎清一色是女生？台北榮總遺傳優生科主任張家銘於臉書表示，最近一則有趣溫馨的新聞，貓奴們自發湊出上千萬日圓，支持科學家研究橘貓的基因祕密，讓人感動的是，連小學生都捐出自己的零用錢，寫信說「希望可以用在三花貓的研究上」。

張家銘說，這不只是科學研究，更像是一場來自全世界對貓的愛的集氣，而也正是這份愛，讓我們第一次這麼清楚地看見，那抹溫暖的橘黃，其實是DNA 編排出來的一段溫柔巧思。

此研究為日本 九州大學和美國史丹福大學 合作進行，科學家發現，橘貓的X染色體上有個叫做 ARHGAP36的基因，它的內部竟然少了一段5.1kb的DNA片段。乍聽之下沒什麼，但這一小段缺失，竟然會改變毛囊裡色素細胞的運作，讓原本應該產出黑棕色素的系統，生產出橘黃色素。

張家銘說，就像一台咖啡機忽然開始煮柳橙汁。那不是壞掉，而是它接收到了一個不同的開關訊號。而這個開關，就是那段被「剪掉」的小基因。

而三花貓都是母的？這不是迷信，是染色體的拼圖遊戲。張家銘說，為什麼三花貓幾乎都是女生？因為這段基因藏在X染色體上。雄性貓只有一條X染色體（XY），只要這條X染色體有缺失，就整隻變橘色。雌性貓有兩條X染色體（XX），如果其中一條有缺失、另一條沒有，身上的細胞就會隨機決定要用哪一條，結果就變成有些毛是橘的，有些是黑的，再加上白色斑點，就是我們熟悉的「三花貓」。

大部分的三花貓都是母貓。(取材自https://unsplash.com/@stcatphoto)

橘貓的性格真的比較「黏人」？或許不是巧合。張家銘說，很多貓奴都說，「橘貓真的比較親人、比較會討摸、也比較胖。」雖然目前還沒有明確的科學證據說明這和基因有關，但ARHGAP36這段基因在大腦也有表現，不能排除可能真的會影響橘貓的情緒、行為甚至代謝。

張家銘說，這研究讓我們看見，科學不是高高在上的專業，而是貼近生活、與我們的情感息息相關，這不只是一隻貓，是一種我們與生命對話的方式。科學的起點，往往是一個帶著愛的觀察。也許有一天，我們能真正找出，為什麼橘貓總是這麼讓人喜歡。

張家銘指出，一隻橘貓，不只是牠的毛色特別，而是牠的存在提醒我們，基因可以被看見，也可以被理解，更可以讓我們改變自己看待生命的方式。也許，當您今天回家，摸摸家裡那隻胖橘的肚子，不妨想想看，這些毛色、性格、眼神背後，其實藏著一段來自基因深處的祝福。