法國海洋公園關閉數月 2頭圈養虎鯨困藻池急待救援

法國昂蒂布現已關閉的海洋世界空拍圖，攝於2月15日。（路透 / Anadolu AgencY）

法國坎城附近昂蒂布（Antibes）一座海洋公園已關閉數月，最後兩頭圈養虎鯨仍困於藻類蔓生的水池中。動保團體公布空拍畫面，呼籲政府盡速為牠們覓得新家，以免為時已晚。

紐約郵報引述西南新聞社報導，動物保護組織「TideBreakers」共同創辦人舒斯特羅娃（Marketa Schusterova）公開這段令人心碎的畫面，表示：「虎鯨必須脫離這個危險環境，它們的健康與安全正遭受嚴重威脅。」

根據報導，法國於2021年通過動物福利法，規定自2026年12月起，禁止以人工飼養的虎鯨、海豚等動物進行表演。隨著遊客人數減少，昂蒂布海洋世界（Marineland of Antibes）於今年1月5日關閉。園方正積極替23歲的維基（Wikie）、11歲的凱喬（Keijo）及12條海豚尋找新家。

空拍影像顯示，虎鯨與海豚在被廢棄的藻池中顯得虛弱無力，場景宛如末日後的荒廢海洋樂園。舒斯特羅娃表示：「這是法國僅存的兩頭圈養虎鯨，情況已刻不容緩，急需全球關注並儘速轉移。」

連結：https://www.facebook.com/share/r/19VfwJuvxf/

連結：https://www.facebook.com/share/r/1Aceyc2rKy/

然而，安置行動迄今未獲法國政府支持。當局不僅拒絕將牠們送往日本 ，原擬轉往西班牙的計畫也遭當地科學機構否決。

「鯨魚保護計畫」（Whale Sanctuary Project）主席馬里諾（Lori Marino）正在爭取將維基與凱喬安置於該組織位於加拿大 新斯科舍省的保護區，她表示那可能是「唯一的選擇」。儘管法國生態部先前已駁回此案，但組織已再次提出申請，強調保護區提供的活動空間遠勝普通水池。

法國政府則強調，在無可行替代方案前，園方有責照顧動物。但園方管理人員反駁指出：「為了牠們的福祉，維基與凱喬必須立即離開。我們再次呼籲，將牠們轉移至具備條件的地點已刻不容緩。」

舒斯特羅娃也補充，無法將這兩頭虎鯨野放，因為牠們皆出生於圈養環境，恐無法在野外存活。「牠們為公眾表演多年，如今我們至少應該給牠們一個乾淨、安全的環境安享餘生。」