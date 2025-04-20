我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

穿高奢華服開名車？真正富豪和你想的不一樣

投資人急尋避風港 川普關稅亂局下 這些資產受青睞

被拋棄9天追100公里 黃金獵犬找到新墨州飼主狂咬報復

TVBS新聞網／編輯張哲輔報導
黃金獵犬被遺棄，狂追100公里咬主人。（取材自pexels.com@Roberto Nickson）
黃金獵犬被遺棄，狂追100公里咬主人。（取材自pexels.com@Roberto Nickson）

狗狗是人類最忠心的好友，愛牠就別輕易拋棄。新墨西哥州（New Mexico）有名男子因嫌棄愛犬黏人，趁著度假的時候，將飼養多年的黃金獵犬遺棄在100多公里遠的一處加油站。不曾想，九天後，狗狗竟追尋主人的味道一路返回，並不留情的「以牙還牙」，結局讓網友們大快人心。

綜合媒體報導，一名男子聖地牙哥（Santiago Martinez）帶著愛犬到鄰近的阿布奎基（Albuquerque）度假，但他卻在途中將狗狗丟包在加油站，還向朋友透露，「我受夠了，每次出門都得帶著牠走來走去。在第一個加油站，就送牠去地獄。」

不過，讓他萬萬沒想到的是，九天後，該黃金獵犬竟四處嗅聞主人氣味，最終奇蹟出現在他度假的沙灘上。當時，聖地牙哥看到愛犬不惜百里跋涉，頓時心生愧疚，隨即跑向愛犬，想要給予熱情擁抱。

但據目擊者表示，那隻氣喘吁吁的狗狗在奔向主人後，臉上的表情彷彿在說，「你這混X，竟然把我這樣丟下！」隨後毫不留情的狠咬主人一口，讓他痛得當場大叫。據悉，該黃金獵犬事後也被好心人家收養，展開全新生活。

消息曝光後，引起一票網友們討論，「這隻狗記仇的功力比大多數人還強」、「永不原諒，永不忘記」、「我喜歡這種大快人心的結局」、「這可以拍成一部好電影了」。

遭美男無情拋棄！黃金獵犬「9天狂追100公里」　痛咬主人報復

TVBS新聞網

加油站 聖地牙哥 新墨西哥州

上一則

穿高奢華服開名車？真正富豪和你想的不一樣

熱門新聞

Consumer Reports根據車主回饋及車輛機械數據資料，評比出十款不建議買的SUV。汽車示意圖，和本新聞無關。(路透)

車主抱怨、維修不斷 評比報告建議這十款SUV「別買」

2025-04-17 21:35
網友分享鷹嘴豆新吃法。（取材自小紅書@張小馬的食譜與生活）

鷹嘴豆新吃法「低卡高蛋白又免開火」 她連吃3天讚不會膩

2025-04-14 20:35
三星座女生總是讓男生一遇到就難以割捨。(取材自免費圖庫pakutaso)

一出現就讓人不想放手：最讓男生最捨不得的「3星座女」

2025-04-12 19:35
三生肖女性生性多疑。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Pixabay）

3生肖女多疑易內耗「自己苦伴侶也累」 她築心牆推升戀愛壓力

2025-04-15 22:35
豆腐淡而無味，因此可以以各種味道醃製再烹飪成為美味菜餚。（取材自pexels.com@Polina Tankilevitch）

裝豆腐塑膠盒別太快丟 倒入醃醬尺寸剛好「完美入味」

2025-04-19 21:35
有些星座的人只會對親近的人溫柔；示意圖。（圖╱123RF）

溫柔不是對誰都有：4星座只把好脾氣留給摯愛 巨蟹是代表、天秤會拿捏

2025-04-13 20:57

超人氣

更多 >
裝豆腐塑膠盒別太快丟 倒入醃醬尺寸剛好「完美入味」

裝豆腐塑膠盒別太快丟 倒入醃醬尺寸剛好「完美入味」
繞過高關稅 TikTok湧大批中企「直銷」 低價驚呆美網友

繞過高關稅 TikTok湧大批中企「直銷」 低價驚呆美網友
Politico：川習對話卡關內幕曝 貿易戰降溫「希望渺茫」

Politico：川習對話卡關內幕曝 貿易戰降溫「希望渺茫」
公校掠影／不會拼寫閱讀 康州「優秀高中生」竟是文盲？

公校掠影／不會拼寫閱讀 康州「優秀高中生」竟是文盲？
時隔19年再扮白娘子… 劉濤魅力不減 一次搭「12個許仙」

時隔19年再扮白娘子… 劉濤魅力不減 一次搭「12個許仙」