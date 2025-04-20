被拋棄9天追100公里 黃金獵犬找到新墨州飼主狂咬報復

黃金獵犬被遺棄，狂追100公里咬主人。（取材自pexels.com@Roberto Nickson）

狗狗是人類最忠心的好友，愛牠就別輕易拋棄。新墨西哥州 （New Mexico）有名男子因嫌棄愛犬黏人，趁著度假的時候，將飼養多年的黃金獵犬遺棄在100多公里遠的一處加油站 。不曾想，九天後，狗狗竟追尋主人的味道一路返回，並不留情的「以牙還牙」，結局讓網友們大快人心。

綜合媒體報導，一名男子聖地牙哥 （Santiago Martinez）帶著愛犬到鄰近的阿布奎基（Albuquerque）度假，但他卻在途中將狗狗丟包在加油站，還向朋友透露，「我受夠了，每次出門都得帶著牠走來走去。在第一個加油站，就送牠去地獄。」

不過，讓他萬萬沒想到的是，九天後，該黃金獵犬竟四處嗅聞主人氣味，最終奇蹟出現在他度假的沙灘上。當時，聖地牙哥看到愛犬不惜百里跋涉，頓時心生愧疚，隨即跑向愛犬，想要給予熱情擁抱。

但據目擊者表示，那隻氣喘吁吁的狗狗在奔向主人後，臉上的表情彷彿在說，「你這混X，竟然把我這樣丟下！」隨後毫不留情的狠咬主人一口，讓他痛得當場大叫。據悉，該黃金獵犬事後也被好心人家收養，展開全新生活。

消息曝光後，引起一票網友們討論，「這隻狗記仇的功力比大多數人還強」、「永不原諒，永不忘記」、「我喜歡這種大快人心的結局」、「這可以拍成一部好電影了」。

遭美男無情拋棄！黃金獵犬「9天狂追100公里」 痛咬主人報復

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