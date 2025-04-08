聖地牙哥動物園大熊貓近況：「雲川」愛泡澡「鑫寶」愛爬樹

這是去年4月18日在中國大熊貓保護研究中心雅安碧峰峽基地拍攝的大熊貓「鑫寶」。（新華社）

加州聖地牙哥 動物園8日公布大熊貓「雲川」和「鑫寶」最新成長動態，「雲川」愛泡澡，「鑫寶」愛爬樹。

旅美大熊貓「雲川」和「鑫寶」2024年6月27日抵達聖地牙哥動物園，同年8月8日在大熊貓新館「熊貓嶺」正式與公眾見面。近一年來，這對「友誼使者」已成為聖地牙哥動物園的「鎮園之寶」。

聖地牙哥動物園野生動物護理專家瓦格納 （Jessica Wagner）和比登韋格（Jana Biedenweg）說，大熊貓非常聰明，很快適應新環境、愈來愈活潑，還找到了各自的「消遣方式」——「雲川」喜歡在溫暖的陽光下泡澡，「鑫寶」則喜歡爬到樹上看風景、觀察遊客。

聖地牙哥動物園是美國首個與中國方開展大熊貓保護合作研究的動物園。為迎接這對新生代大熊貓的到來，聖地牙哥動物園將原有大熊貓館擴建4倍，設計靈感源於中國四川、甘肅和陝西等大熊貓原生棲息地景觀。「雲川」和「鑫寶」分別生活在相鄰的兩塊棲息地中，園方定期安排輪換以便牠們對環境保持新鮮感。

聖地牙哥動物園稱，截至3月初，「雲川」體重約113公斤，「鑫寶」體重約103公斤。牠們已形成規律作息，通常在室內休息至清晨6點多，然後享用竹子早餐，9時許再到戶外棲息地繼續大快朵頤和玩耍。護理團隊會與大熊貓互動，找機會進行血壓檢查和牙齒護理等，監測牠們的健康狀況。