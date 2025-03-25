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遛狗遇到熊 斯洛伐克男狂噴驅熊噴霧沒用 急抄斧頭保命

編譯盧思綸／即時報導
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一名斯洛伐克男子21日到山上遛狗，突然遭遇帶著小熊的母熊襲擊，好在他用隨身的小斧頭反擊母熊頭部才保住一命。（取材自X平台@ThisIsSlovakia）
一名斯洛伐克男子21日到山上遛狗，突然遭遇帶著小熊的母熊襲擊，好在他用隨身的小斧頭反擊母熊頭部才保住一命。（取材自X平台@ThisIsSlovakia）

斯洛伐克一名男子日前到山上遛狗，突然遭遇帶著小熊的母熊襲擊，他狂噴防熊噴霧完全沒用，只好用隨身的小斧頭反擊母熊頭部，母熊二度猛撲後被擊退，他說否則「我可能當場就死了」。

鏡報報導，這名自稱皮爾特（Piotr）的男子表示，21日在首都布拉提斯拉瓦東北方小法特拉山脈（Malá Fatra）遛狗健行，注意到疑似母熊帶著不只一隻小熊，隨行還有一隻年輕的成年熊，因此他在行進間不時吹口哨提醒熊群，以免牠們受到驚嚇。

不過，根據一段影片，皮爾特與狗突然遭到母熊攻擊，他先是躲在一棵樹後方，然後抄起用來砍雜枝的小斧頭自衛。野熊一度退開，隨後又繞向左邊再次撲向皮爾特，他趕緊揮舞斧頭，最後野熊向後跑進森林深處，小熊也追上母熊的腳步；皮爾特則趕快再噴驅熊噴霧。

事後，皮爾特告訴當地媒體，所幸沒有受傷，他描述：「母熊壓低耳朵，直接衝向我這邊，我身上有帶防熊噴霧，但完全沒用。」

皮爾特憶述：「我四處噴防熊噴霧，母熊還是持續攻擊我，所以我掏出斧頭，朝牠的頭砍了兩下。要是沒有那把斧頭，牠當場就會殺死我。」

皮爾特解釋，平常健行都會帶小型斧頭，目的是清理垂掛的樹枝和雜草叢，他也提醒其他健行的人，接下來幾個月是熊的發情期，牠們可能會更頻繁出沒在該區域。

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