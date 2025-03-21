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比特犬接連咬傷人 狗學校籲：大型犬勿錯過黃金訓練期

記者魯永明／嘉義即時報導
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嘉義黎明狗學校校長蔡慶榮自曝曾遭比利時狼犬咬傷，他說，犬種出生5個月至6個月，是黃金訓練期。(蔡慶榮提供)
嘉義黎明狗學校校長蔡慶榮自曝曾遭比利時狼犬咬傷，他說，犬種出生5個月至6個月，是黃金訓練期。(蔡慶榮提供)

台北市比特犬接連跳車咬傷人，比特犬遭沒入至今找不到領養人，引發熱議；嘉義黎明狗學校校長蔡慶榮自曝曾遭比利時狼犬咬傷，他說，犬種出生5個月至6個月，是黃金訓練期。

蔡慶榮說，比特犬咬人成為社會新聞事件，任何犬種出生5個月至6個月，是黃金訓練期，養大型犬要入狗學校訓練，必須持有訓練士執照人員訓練最好，錯過黃金訓練期，或訓練不扎實，再回頭修改，訓練拜託神明保庇也難。

他8年前被1隻1歲8月狗齡的比利時狼犬攻擊，入訓訓練時，他為牠掛上口罩，他的傷口被牠抓傷、撞傷，「如果沒有為牠帶上口罩，我不死也剩下半條命」，幾年前他訓練8隻狗，有3隻咬他，他急掛急診縫了7針，從此之後，超齡咬人狗他拒收，太危險了。

有隻德國狼犬入訓第30天，橫衝直撞，力大無窮，經幾回人狗大戰終於暫時穩住，應在出生6個月入訓，慢了5個月才帶來找他，他必須更用力、更努力，還好入訓30天後，成果不錯。

60多歲蔡慶榮大半輩子訓犬為生，18歲投入訓犬，25歲取得訓犬師證書，訓犬逾200隻，曾任嘉縣警犬隊教官的他，成立狗戲團，雜技表演超逗趣，到處受邀表演，還上電視節目作秀，他的狗明星大都是被棄養或受虐的流浪狗，每隻狗跟他都有感人的結緣故事。

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