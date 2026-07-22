我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞馬遜員工依賴白卡人數增2倍 叫車和外送平台受助也激增

不滿諾蘭選角 馬斯克宣告今年推出AI版奧德賽

亞馬遜員工依賴白卡人數增2倍 叫車和外送平台受助也激增

記者胡玉立／即時報導
依賴糧食券和白卡的亞馬遜和零工經濟平台員工暴增。(美聯社)
依賴糧食券和白卡的亞馬遜和零工經濟平台員工暴增。(美聯社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：GAO報告指疫情後在職成年人領取福利明顯增加。
  • 重點二：亞馬遜受助員工近5年暴增，數量幾乎翻倍。
  • 重點三：叫車外送平台首度躋身白卡與糧食券受助前三。

國會獨立監督機構「政府稽核處」(Government Accountability Office，GAO)22日發布最新報告顯示，新冠疫情開始後，依賴糧食券(SNAP)和聯邦醫療補助計畫 (Medicaid，俗稱白卡) 的在職成年人數增加；而在亞馬遜(Amazon)和零工經濟平台工作的受助人數則暴增。

報告顯示，2020年2月至2025年9月，依賴聯邦政府福利的亞馬遜員工人數增加近兩倍；包括Uber、Lyft、DoorDash、Grubhub和Instacart在內的叫車和外送平台，首度集體邁入受助員工最多的前三大雇主行列。

華盛頓郵報分析指出，全國最大私營雇主沃爾瑪(Walmart)在2020年曾拿下領取白卡福利員工最多、領取糧食券員工最多兩項榜首；但過去這五年，沃爾瑪受助員工人數僅略增，全國第二大私營雇主亞馬遜的受助員工人數卻大幅飆升。

沃爾瑪現在仍是擁有最多領取白卡福利員工的雇主；但叫車和外送平台已超越沃爾瑪，成為領取糧食券員工最多的雇主，並且打入領取白卡福利員工最多的雇主前三名。然而2020年，叫車和外送平台幾乎沒有出現在GAO報告名單中。

GAO是應佛蒙特州獨立參議員桑德斯(Bernie Sanders)要求進行這項研究；該報告使用來自11州各機構截至2025年9月數據，這些機構負責管理白卡和糧食券。

桑德斯聲明表示，「納稅人不該被迫補貼沃爾瑪和亞馬遜等大型企業低得可憐的工資。這些由全球最富有的人擁有的企業，其員工竟然需用聯邦政府福利，令人無法接受。」

不過，亞馬遜發言人萊蒂(Rachael Lighty)質疑GAO結論表示，「亞馬遜是全國最大就業創造者之一，只看絕對數字而不看百分比，會造成誤導」；「像我們這樣為有需要的人提供兼職機會的雇主，更有可能擁有更多符合糧食券和白卡資格的人員。」

DoorDash 發言人則指出，該公司去年進行的一項內部調查顯示，約三分之一的外送員表示，他們選擇從事外送工作，是為了避免申請政府福利。

Uber則將相關問題轉交給代表大型叫車與外送平台的產業團體Flex回應。

Flex執行長夏普(Kristin Sharp)在聲明中表示：「這類工作刻意設計成容易取得，讓人們在需要額外收入時，能夠迅速開始賺錢。它能提高失業者重新就業的機會，在工時遭削減時緩衝收入衝擊，並幫助勞工逐步建立財務安全。」

精華 FAQ

  • 報告指出，疫情之後在職成年人依賴糧食券與白卡的人數上升，亞馬遜及零工平台的受助員工也明顯增加，反映低薪就業與政府福利依賴同步擴大。

  • 亞馬遜員工依賴福利的人數自2020年2月至2025年9月幾乎增2倍；Uber、Lyft、DoorDash、Grubhub和Instacart則首度集體進入受助員工最多的前三大雇主。

  • 桑德斯批評納稅人補貼大型企業低薪，亞馬遜則稱只看絕對數字會失真；DoorDash與Flex則強調零工工作提供彈性收入，能幫助勞工避免失業與財務衝擊。

亞馬遜 白卡 華盛頓郵報

上一則

張凌赫新劇「這一秒過火」開播 意外再度炒紅鐘漢良？

延伸閱讀

川普政府恢復公共負擔規定 用糧食券等福利的移民申請綠卡恐被拒

川普政府恢復公共負擔規定 用糧食券等福利的移民申請綠卡恐被拒
因應糧食券新規 Lyft供免費乘車代碼緩解求職壓力

因應糧食券新規 Lyft供免費乘車代碼緩解求職壓力
砍福利沒用？白卡支出繼續飆升 共和黨須證明會做實事

砍福利沒用？白卡支出繼續飆升 共和黨須證明會做實事
理財百科／兒童照護稅務優惠 利用率低

理財百科／兒童照護稅務優惠 利用率低

熱門新聞

存款或許沒有驚人的數字，但足夠應付生活大小開銷，家人的笑容，就是最大的福氣。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Martin Magnemyr）

屬豬好日子慢慢回來 4生肖下半年收入穩增、家運跟著旺

2026-07-22 00:25
4生肖今夏將迎來運勢轉折，不僅小人退散、貴人相助，事業發展也逐漸步入正軌。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Alena Darmel）

心地善良「小人自動退散」 4生肖入夏最旺不缺錢

2026-07-19 00:25
生肖牛、生肖鼠及生肖豬最有機會在晚年累積豐厚財富的三大生肖。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Kindel Media）

屬鼠精明完美避開危險的投資黑洞 3生肖晚年存款最豐厚

2026-07-17 22:25
陸網整理出8部「超好看」的小成本古裝劇。左為「惜花芷」、右為「九重紫」。(取材自豆瓣)

8部被低估的古裝神劇 「九重紫」第二、它封神「追完走不出來」

2026-07-15 22:25
好市多自有品牌科克蘭的部分商品被認為是知名品牌同樣商品的平替版，其中多種商品被認為品質更勝知名品牌。好市多示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Natalia S）

好市多9項食品 被譽「品質贏過知名品牌」最佳平替品

2026-07-19 20:25
炎炎夏夜，在床頭放結冰水，發揮降溫與除濕效果，節能又省電。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Emma Pollard）

床頭邊放「結冰水」搭配冷氣實測有感降溫 還有驚喜效果

2026-07-16 20:24

超人氣

更多 >
屬豬好日子慢慢回來 4生肖下半年收入穩增、家運跟著旺

屬豬好日子慢慢回來 4生肖下半年收入穩增、家運跟著旺
雙重國籍惹禍？加拿大公民來美旅遊 遭拘留後拒絕入境

雙重國籍惹禍？加拿大公民來美旅遊 遭拘留後拒絕入境
好市多蔬果別急著買 員工曝採購前必做1件事

好市多蔬果別急著買 員工曝採購前必做1件事
從1.1萬跌至不到2千人 美國學生為什麼不敢去中國留學了？

從1.1萬跌至不到2千人 美國學生為什麼不敢去中國留學了？
在家煎牛排總是不夠香？主廚公開7大關鍵 新手也能一次成功

在家煎牛排總是不夠香？主廚公開7大關鍵 新手也能一次成功