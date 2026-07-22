亞馬遜員工依賴白卡人數增2倍 叫車和外送平台受助也激增

依賴糧食券和白卡的亞馬遜和零工經濟平台員工暴增。(美聯社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： GAO報告指疫情後在職成年人領取福利明顯增加。

GAO報告指疫情後在職成年人領取福利明顯增加。 重點二： 亞馬遜受助員工近5年暴增，數量幾乎翻倍。

亞馬遜受助員工近5年暴增，數量幾乎翻倍。 重點三：叫車外送平台首度躋身白卡與糧食券受助前三。

國會獨立監督機構「政府稽核處」(Government Accountability Office，GAO)22日發布最新報告顯示，新冠疫情開始後，依賴糧食券(SNAP)和聯邦醫療補助計畫 (Medicaid，俗稱白卡 ) 的在職成年人數增加；而在亞馬遜 (Amazon)和零工經濟平台工作的受助人數則暴增。

報告顯示，2020年2月至2025年9月，依賴聯邦政府福利的亞馬遜員工人數增加近兩倍；包括Uber、Lyft、DoorDash、Grubhub和Instacart在內的叫車和外送平台，首度集體邁入受助員工最多的前三大雇主行列。

華盛頓郵報 分析指出，全國最大私營雇主沃爾瑪(Walmart)在2020年曾拿下領取白卡福利員工最多、領取糧食券員工最多兩項榜首；但過去這五年，沃爾瑪受助員工人數僅略增，全國第二大私營雇主亞馬遜的受助員工人數卻大幅飆升。

沃爾瑪現在仍是擁有最多領取白卡福利員工的雇主；但叫車和外送平台已超越沃爾瑪，成為領取糧食券員工最多的雇主，並且打入領取白卡福利員工最多的雇主前三名。然而2020年，叫車和外送平台幾乎沒有出現在GAO報告名單中。

GAO是應佛蒙特州獨立參議員桑德斯(Bernie Sanders)要求進行這項研究；該報告使用來自11州各機構截至2025年9月數據，這些機構負責管理白卡和糧食券。

桑德斯聲明表示，「納稅人不該被迫補貼沃爾瑪和亞馬遜等大型企業低得可憐的工資。這些由全球最富有的人擁有的企業，其員工竟然需用聯邦政府福利，令人無法接受。」

不過，亞馬遜發言人萊蒂(Rachael Lighty)質疑GAO結論表示，「亞馬遜是全國最大就業創造者之一，只看絕對數字而不看百分比，會造成誤導」；「像我們這樣為有需要的人提供兼職機會的雇主，更有可能擁有更多符合糧食券和白卡資格的人員。」

DoorDash 發言人則指出，該公司去年進行的一項內部調查顯示，約三分之一的外送員表示，他們選擇從事外送工作，是為了避免申請政府福利。

Uber則將相關問題轉交給代表大型叫車與外送平台的產業團體Flex回應。

Flex執行長夏普(Kristin Sharp)在聲明中表示：「這類工作刻意設計成容易取得，讓人們在需要額外收入時，能夠迅速開始賺錢。它能提高失業者重新就業的機會，在工時遭削減時緩衝收入衝擊，並幫助勞工逐步建立財務安全。」