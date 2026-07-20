以AI深偽假冒求職者 專家教企業防範「筆電農場」與遠距工作資安破口

不法份子靠AI偽造員工身分並滲透入企業，進行攻擊或竊取機密資料。圖為示意圖，為大陸業者在巴塞隆納展示AI深偽偵測工具。(路透)

隨著AI深偽技術氾濫，不法份子靠這種方式來偽造員工身分並滲透入公司，這類「合成內部人員」方式的攻擊導致企業面臨的資安風險提高，也凸顯內部安全漏洞遭遇更廣泛風險。

英國金融時報報導，去年6月，美國司法部宣布展開一項針對北韓 駭客行動的打擊計畫。當局指出，犯案者盜用超過80名美國公民 的身分，在100多家公司成功取得美國企業的遠端工作機會，接著展開攻擊並竊取企業資料，為北韓政權非法創造超過500萬美元收入。

美國近幾個月來也對八名境內人士判刑，原因是他們協助設立所謂的「筆電農場」，也就是在美國住家內集中放置大量筆記型電腦，讓假冒員工看起來像是在美國工作，實際上卻是在海外遠端操作。

根據美國電信商威瑞森（Verizon）2026年分析，在全球約2.2萬起資安事件中，有12%是由內部人員所造成。

深偽偵測公司Reality Defender技術長利勒表示：「蓄意的內部攻擊一直都是破壞力最大、成功率最高的攻擊方式。」「這類攻擊更具殺傷力，因為這些人知道企業最重要的資產在哪裡，也知道如何取得它們。」

這類鎖定企業內部的攻擊，部分原因是大量低成本且可大規模製作AI深偽內容的工具快速普及，這些工具讓駭客得以打造所謂的「合成內部人員」。這不只是深偽圖片，還包括深偽影片與聲音，使攻擊者能假冒成受信任的人士。

顧問業者Alvarez & Marsal爭議與調查部門常務董事芬克斯坦表示，企業正透過「強化人資、資安、法務、法遵及IT部門之間的合作」來因應。他指出，過去企業通常將招聘視為純粹的人資流程，但「對於高風險的遠端技術職位而言，這樣的做法已經不足夠」。

資安公司SentinelOne資深威脅研究員海格爾表示，嚴密監控整個招聘流程至關重要，「企業應在求職申請階段使用身分驗證及深偽偵測工具，分析中繼資料、IP位址及裝置指紋。」

此外，雇主也應留意求職者是否利用AI軟體即時修改或替換自己的臉部與聲音，「一些低科技的方法仍然很有效，例如要求求職者轉頭或揮揮手」。

海格爾說，企業錄取員工之後，還必須確認寄送工作設備時，不會將電腦送到「筆電農場」，並透過行為分析持續監測異常活動。