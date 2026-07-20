我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最新研究揭「失樂症」關鍵在期待感 醫：從5分鐘散步重新找回愉悅感

謝賢病逝享壽89歲 謝霆鋒緊急返港送父最後一程 「永遠四哥」遺願曝光

以AI深偽假冒求職者 專家教企業防範「筆電農場」與遠距工作資安破口

編譯葉亭均／綜合外電
不法份子靠AI偽造員工身分並滲透入企業，進行攻擊或竊取機密資料。圖為示意圖，為大...
不法份子靠AI偽造員工身分並滲透入企業，進行攻擊或竊取機密資料。圖為示意圖，為大陸業者在巴塞隆納展示AI深偽偵測工具。(路透)

隨著AI深偽技術氾濫，不法份子靠這種方式來偽造員工身分並滲透入公司，這類「合成內部人員」方式的攻擊導致企業面臨的資安風險提高，也凸顯內部安全漏洞遭遇更廣泛風險。

英國金融時報報導，去年6月，美國司法部宣布展開一項針對北韓駭客行動的打擊計畫。當局指出，犯案者盜用超過80名美國公民的身分，在100多家公司成功取得美國企業的遠端工作機會，接著展開攻擊並竊取企業資料，為北韓政權非法創造超過500萬美元收入。

美國近幾個月來也對八名境內人士判刑，原因是他們協助設立所謂的「筆電農場」，也就是在美國住家內集中放置大量筆記型電腦，讓假冒員工看起來像是在美國工作，實際上卻是在海外遠端操作。

根據美國電信商威瑞森（Verizon）2026年分析，在全球約2.2萬起資安事件中，有12%是由內部人員所造成。

深偽偵測公司Reality Defender技術長利勒表示：「蓄意的內部攻擊一直都是破壞力最大、成功率最高的攻擊方式。」「這類攻擊更具殺傷力，因為這些人知道企業最重要的資產在哪裡，也知道如何取得它們。」

這類鎖定企業內部的攻擊，部分原因是大量低成本且可大規模製作AI深偽內容的工具快速普及，這些工具讓駭客得以打造所謂的「合成內部人員」。這不只是深偽圖片，還包括深偽影片與聲音，使攻擊者能假冒成受信任的人士。

顧問業者Alvarez & Marsal爭議與調查部門常務董事芬克斯坦表示，企業正透過「強化人資、資安、法務、法遵及IT部門之間的合作」來因應。他指出，過去企業通常將招聘視為純粹的人資流程，但「對於高風險的遠端技術職位而言，這樣的做法已經不足夠」。

資安公司SentinelOne資深威脅研究員海格爾表示，嚴密監控整個招聘流程至關重要，「企業應在求職申請階段使用身分驗證及深偽偵測工具，分析中繼資料、IP位址及裝置指紋。」

此外，雇主也應留意求職者是否利用AI軟體即時修改或替換自己的臉部與聲音，「一些低科技的方法仍然很有效，例如要求求職者轉頭或揮揮手」。

海格爾說，企業錄取員工之後，還必須確認寄送工作設備時，不會將電腦送到「筆電農場」，並透過行為分析持續監測異常活動。

精華 FAQ

  • 不法份子利用AI深偽偽造求職者的臉、聲音與身分，假冒成可信員工取得遠距工作機會，再藉此進入內部系統竊取資料，形成所謂的合成內部人員攻擊。

  • 筆電農場是把大量筆電集中放在美國住家內，讓外國攻擊者遠端操作時看起來像在美國工作。這會掩飾真實位置與身分，讓企業更難察覺異常。

  • 專家建議將人資、資安、法務、法遵與IT整合合作，並在求職階段做身分驗證、深偽偵測、IP與裝置指紋分析；錄取後也要防止設備被送往筆電農場，並持續監控行為異常。

美國公民 北韓

上一則

HOGAN檀健次酷帥演繹 米蘭街頭活力

下一則

紐約搬到灣區一年「從沒覺得無聊」 華女大讚得到歸屬感

延伸閱讀

OpenAI、Google賣AI模型給黑名單中企 美遏中政策爆漏洞

OpenAI、Google賣AI模型給黑名單中企 美遏中政策爆漏洞
台「Pi錢包」部分會員資料遭駭 姓名、手機等外洩

台「Pi錢包」部分會員資料遭駭 姓名、手機等外洩
男子奔喪購機票AI客服答可退款 航司不認帳消費者告贏

男子奔喪購機票AI客服答可退款 航司不認帳消費者告贏
傳OpenAI等提供黑名單中企AI模型 華府管制存漏洞

傳OpenAI等提供黑名單中企AI模型 華府管制存漏洞

熱門新聞

生肖牛、生肖兔、生肖蛇及生肖馬被認為屬於厚積薄發的類型，隨著年齡增長，事業、財富與家庭都有機會逐漸步入穩定，提早享受輕鬆自在的人生。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Kampus Production ）

4生肖40歲後迎享福人生 屬馬事業穩了回歸家庭

2026-07-13 00:25
生肖牛、生肖鼠及生肖豬最有機會在晚年累積豐厚財富的三大生肖。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Kindel Media）

屬鼠精明完美避開危險的投資黑洞 3生肖晚年存款最豐厚

2026-07-17 22:25
4生肖今夏將迎來運勢轉折，不僅小人退散、貴人相助，事業發展也逐漸步入正軌。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Alena Darmel）

心地善良「小人自動退散」 4生肖入夏最旺不缺錢

2026-07-19 00:25
在歐洲空調缺貨之際，一名法國男子趁赴上海出差，托運一台空調回法國，準備給住在巴黎的93歲母親使用。(取自極目新聞)

歐洲熱浪催旺中國冷氣出口 法國男子從上海扛冷氣救93歲母親

2026-07-15 01:20
陸網整理出8部「超好看」的小成本古裝劇。左為「惜花芷」、右為「九重紫」。(取材自豆瓣)

8部被低估的古裝神劇 「九重紫」第二、它封神「追完走不出來」

2026-07-15 22:25
在美國餐廳消費一般要支付小費，否則會被認為是失禮的行為。示意圖。（取材自pexels.com@ Waqar Mujahid）

小費支付攻略 華人曝「一定要付、可直接按No Tip」區別

2026-07-13 20:25

超人氣

更多 >
男子為奔喪購機票 AI客服一句話 引發一場官司

男子為奔喪購機票 AI客服一句話 引發一場官司
港星余文樂宣布離婚「以後是家人」前妻是台灣皮帶千金

港星余文樂宣布離婚「以後是家人」前妻是台灣皮帶千金
演藝圈早知道他離婚張葳葳 吳宗憲鬆口「漸行漸遠主因」

演藝圈早知道他離婚張葳葳 吳宗憲鬆口「漸行漸遠主因」
世界盃決賽／西班牙延長賽進球 退阿根廷奪隊史第2冠

世界盃決賽／西班牙延長賽進球 退阿根廷奪隊史第2冠
世界盃／西班牙奪冠 還包辦金球、最佳新人、金手套獎

世界盃／西班牙奪冠 還包辦金球、最佳新人、金手套獎