AI時代「藍領」逆襲 高材生不念大學改爬電線桿 賺到買房

電信巨頭AT&T指出，資料中心爆增導致光纖技術人員嚴重短缺，公司高達九成的職位甚至不需要大學學歷；示意圖。（路透）

AI浪潮帶動運算力需求爆發，更連帶推升全球光纖基礎設施熱潮。電信巨頭AT&T指出，資料中心爆增導致光纖技術人員嚴重短缺，公司高達九成的職位甚至不需要大學學歷。在數位轉型背景下，與實體經濟深度綁定的技術實作能力，正在成為演算法無法取代的關鍵核心資產。

爬上將近三層樓高的電信設備，以往容易被忽視的藍領工作，現在也是AI時代的關鍵技術人員。24歲的庫克是通信集團的光纖接線技術員，每天的工作範圍就是從電線桿拉一條線接到房子，負責連結用戶的數據機或路由器等光纖本體。庫克表示，站在上面工作覺得自己像個牛仔，也很像超級英雄，能很驕傲地向別人介紹這份工作。

這項工作不需要大學文憑，月薪卻相當亮眼。光是基礎入門的職缺，時薪就可以達到將近30美元。庫克高中時期成績很好，當時身邊所有人都勸他去念大學，但才念了三個學期，就發現志向不對，最後決定轉身投入電信產業。庫克提到，進公司工作第一年和父母同住，盡可能存下所有能存的錢。因為是第一次真正賺到大錢，確實揮霍了幾次來犒賞自己，但也是在這裡工作，讓自己一年內就能買下人生第一棟房子。

流量引爆光纖缺工潮

AI背後推動的資料中心出現爆炸性成長，光纖需求跟著狂飆。電信集團執行長史坦基直接點名，所有進出資料中心的流量都需要靠光纖基礎設施傳輸，目前公司在全美建置光纖的速度最快，這對AI世代至關重要，而市場現在最缺的就是庫克這種人才。史坦基表示，過去三年公司大概招募了一萬名技術員來確保網路連結，今年還要再增加三千人。由於這些人才不會自己憑空冒出來，公司必須主動去尋找、提供訓練，再送回第一線。

九成職缺免四年大學文憑

這波AI浪潮不只重新定義科技，也重新定義人才的價值，結合實務與企業內部培訓的務實模式正在崛起。史坦基認為，社會正處於轉變的時刻，不應該盲目假設送每個人去取得四年制學位就是正確答案。大家應該更仔細思考，四年制學位或進階學習需要長成什麼樣子，並且反思所有工作都需要那樣的學歷嗎？史坦基透露，在AT&T大約有九成的職位，確實不需要四年制教育就能獲得成功並向前邁進，而且預期未來這個現象也不會發生巨大變化。

不過，這並不代表大學教育失去價值。庫克在公司補助之下，目前決定重返校園。庫克提到，當時重回學校是為了提升自己在公司發展的能力，並決定走向管理階層這條路，這次所學到的東西對自己來說意義更加重大。

AI時代的就業市場正在面對結構性改變。以往靠大學文憑成為辦公室白領的黃金公式逐漸褪色，反而是與實體經濟、基礎設施深度綁定的專業實作技能，在數位轉型中，將成為無法被演算法取代的核心資產。

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