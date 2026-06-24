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台灣AI人才需求5年成長97.6% 這些職務成長最明顯

記者陳素玲／台北即時報導
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AI左右企業未來的發展，AI人才未來需求倍增。（路透）
AI左右企業未來的發展，AI人才未來需求倍增。（路透）

AI左右企業未來的發展。104人力銀行旗下「104學習」發布《104 AI人才趨勢報告》，台灣2026年企業每月平均招募AI人才達10萬人，以工程職占多數，隨著AI從技術端走向應用端，非工程職急起直追，專案/產品管理、業務銷售AI月均工作機會5年成長超過200%。想成為AI人才，關鍵硬技能包含流程自動化、機器學習演算法、自然語言處理。

「104學習」透過AI智能推薦求職者個人化課程，提供求職者精準學習解決方案，讓學習成果可視化，也被企業看見，在求職市場脫穎而出。根據《104 AI人才趨勢報告》，近5年AI人才需求成長97.6%，高於整體招募市場同期的22.9%。

比較AI人才的職類需求，2026平均每月需求軟體/工程1.7萬人最多、工程研發1萬人第二、操作/技術8,000人第三；看5年增幅，專案/產品管理類從2022年951人、增長到2026年3,453人，增幅263.1%最多，業務銷售從2022年1,801人、增長到2026年6,263人，增幅247.8%第二，行銷類從2022年2,270人、增長到2026年6,023人，增幅165.4%第三。104人力銀行總經理陳嵩榮指出，AI從技術走向應用，企業期待非工程職使用AI提升工作效率增加產值，人才需求成長明顯。

進一步觀察各職類工作機會中，需要AI專業技能的比例，104人力銀行總經理陳嵩榮分析，非技術職中，企業推進智慧工廠、期待透過流程自動化提升生產效率與良率表現，製程規劃類的工作機會中，36.4%需要AI專業，是「非技術職」AI化比例最高的職類；學術研究類對於文獻蒐集整理、研究時統計分析AI能提升效率，工作機會有33.7%需要AI專業，品保/品管期待結合AI提升檢測效率與準確度，工作機會有28%需要AI專業。至於產業，軟體網路業當中的AI工作機會佔28.5%、電腦及消費性電子製造業佔27.6%、半導體業佔23.9%，需要AI專業工作者的產業，仍集中在科技相關產業。

《 104 AI人才趨勢報告》透過「去個人識別化」研究，找出透過AI打造鍍金職涯三大情境：

1. 高薪AI人才，在半導體業擔任AI研發工程師，具備Matlab、LLM整合、領導力三大關鍵能力，年資7年年薪已突破300萬。在金融業擔任財務分析企劃主管，會預測模型、SAS以及擁有AI證照，年薪也突破220萬。

2. 學AI職涯鍍金：擔任產品經理，花4年學習SAS數據預測模型，原本深厚硬底子加上AI工具的加成，轉型為AI產品經理，年薪從70萬成長至140萬元翻倍成長。

3. 會AI起薪溢價：在 30 歲以下、年資未滿 5 年的職場青年中，具 AI 技能的個案，其月薪相對於「同職類非 AI 工作者的月薪中位數」明顯較高——財務會計高出 69%、門市營業 67%、MIS 網管 63%、旅遊休閒 53%。 

精華 FAQ

  • 根據104學習發布的報告，台灣AI人才需求近五年成長97.6%，明顯高於整體招募市場同期的22.9%，顯示企業對AI相關人才的需求持續快速升溫。

  • 增幅最明顯的是專案/產品管理，從2022年951人增至2026年3453人，成長263.1%；其次是業務銷售成長247.8%，行銷類也成長165.4%。

  • 報告指出，關鍵硬技能包含流程自動化、機器學習演算法與自然語言處理；此外，具AI技能者在財會、門市、MIS與旅遊休閒等職類，月薪也常高於同職類中位數。

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