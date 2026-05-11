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AI重塑企業決策層：76%企業設CAIO 人資長影響力看升

編譯季晶晶／綜合外電
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AI浪潮正改變企業組織架構，愈來愈多企業設立人工智慧長以統整AI策略。(路透)
AI浪潮正改變企業組織架構，愈來愈多企業設立人工智慧長以統整AI策略。(路透)

人工智慧（AI）熱潮自OpenAI推出ChatGPT後席捲全球，除促成企業大規模裁員外，也重塑企業最高決策層：IBM調查逾2,000家企業發現，已有76%設立「人工智慧長」（CAIO），遠高於2025年的26%。

麥肯錫合夥人Vivek Lath表示，AI正驅動自工業革命以來最大的組織變革。隨著AI逐漸成熟，企業內原有的資訊長、技術長與資料長之間，AI權責日益模糊，不少公司因此另設CAIO統整策略，例如匯豐銀行與Lloyds Banking Group今年均已增設相關職位。

然而，Gartner諮詢總監Jonathan Tabah認為，CAIO未必成為主流，因新增高階主管成本高昂，只有積極押注AI的企業才會做此選擇。部分專家也指出，CAIO可能只是AI轉型期間的過渡性職位，未來仍可能整併回既有高階主管體系。

報告另顯示，AI加深了人資長（CHRO）的重要性，59%受訪企業預期其影響力將增強。根據分析，AI導入的最大障礙往往不是技術，而是員工的接受度與使用能力。2026年AI與數據領導力調查中，93.2%受訪者將文化挑戰列為首要難題。

企業裁員潮目前仍持續擴大。Layoffs.fyi統計，今年全球科技業已有超過10萬人遭裁員，Meta與微軟4月合計裁掉2萬多人。不過，高階主管短期內仍是最不容易被AI取代的一群，因為策略判斷與利害關係管理，仍難完全交由AI處理。

人工智慧 IBM

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