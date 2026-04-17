我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美東熱浪後周末迎冰點低溫可能下雪 影響1億人

南加3人扮熊襲勞斯萊斯騙保14萬 下場慘了

Meta傳將展開新一波大裁員 下月首波先砍8000人

編譯劉忠勇／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
路透上個月即報導，Meta考慮裁員20%。（美聯社）
路透上個月即報導，Meta考慮裁員20%。（美聯社）

路透引述知情人士報導，Meta將於5月20日展開今年首波大規模裁員計畫，裁撤全球約10%人事，相當於近8000名員工。

知情人士透露，Meta還計畫今年下半年進一步裁員，但日期和規模在內的具體細節尚未敲定。知情人士說，管理階層可能會根據人工智慧（AI）實力發展狀況，隨時調整相關計畫。

路透上個月即報導，Meta考慮裁員高達20%。摩根史坦利分析師諾瓦克（Brian Nowak）3月發布報告估計，裁減20%的人力每年可節省30億至100億美元，並使2027年每股盈餘增加超過1美元。

Meta已大幅縮減Reality Labs部門的人力，並在1月裁員1500人。負責元宇宙等虛擬實境與擴增實境產品的 Reality Labs，在2025年虧損超過190億美元。

執行長祖克柏正投入數千億美元發展AI，試圖以AI技術為中心，大幅重塑事業運作，這也是美國大型企業特別是科技業的普遍趨勢。

亞馬遜（Amazon.com）近幾個月也裁撤3萬名辦公室員工，約占白領人事10%；而金融科技公司Block則在2月砍掉了將近一半的員工。這兩家公司都以AI提升效率而裁員。

Meta今年新一波裁員行動，是自2022年底至2023年初定義為「效率年」重組以來，規模最大的一次。Meta上一波裁撤約2.1萬個職位。Meta的股價在那段期間處於崩跌。

摩根史坦利 Meta

上一則

3星座談戀愛沒那麼多規矩 他在交往前「越界」也沒關係

延伸閱讀

Meta與博通擴大自研晶片合作 聯手建構1 GW算力

Meta與博通擴大自研晶片合作 聯手建構1 GW算力
舊金山市府啟動裁員 首波裁127人、橫跨18部門

舊金山市府啟動裁員 首波裁127人、橫跨18部門
AI衝擊「950萬名駕駛何去何從」 Uber CEO：我不知道

AI衝擊「950萬名駕駛何去何從」 Uber CEO：我不知道
AI提升效率 美國6大銀行第一季裁逾5000人

AI提升效率 美國6大銀行第一季裁逾5000人

熱門新聞

4個星座因性格善良、待人真誠，在人際互動中更容易累積好人緣，進而吸引貴人與機會。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Amina Filkins）

4星座愈善良愈走好運 他常遇好友出手相助

2026-04-15 21:25
即便樹木就長在家門外，所有權也不一定屬於屋主，在美國未經許可修剪樹木會被罰款，因此做任何動作前最好先了解當地規定或提交申請。修剪樹木示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com@Zack Masters）

加州男子為了幫房子保險而修剪樹木 竟面臨天價罰單

2026-04-13 22:30
今年四大生肖在事業與財務上取得明顯突破。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Tima Miroshnichenko）

不再迷途鬼打牆 4生肖馬年運勢轉強「升遷加薪機會倍增」

2026-04-12 00:25
4生肖下半生運勢看漲。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Alena Darmel）

年輕時打好基礎 4生肖下半生運勢看漲「愈老愈幸福」

2026-04-09 22:25
3星座抗壓性很強大。示意圖。（圖／123RF）

吃苦當吃補 3星座「抗壓性」強大 他隨性又愛玩竟上榜

2026-04-12 22:25
四生肖近期財運表現突出，如春筍初生。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Vitaly Gariev）

四生肖財運如春筍拔節 機會湧來直抵財富新高峰

2026-04-13 00:25

超人氣

更多 >
川普如何讓荷莫茲重開？專家：因擊中伊朗2大弱點

川普如何讓荷莫茲重開？專家：因擊中伊朗2大弱點
儘管國稅局人力縮減 這2類報稅案件最易被盯上

儘管國稅局人力縮減 這2類報稅案件最易被盯上
尖端研究領域11科學家接連死亡、失蹤 白宮聯手FBI調查

尖端研究領域11科學家接連死亡、失蹤 白宮聯手FBI調查
從維州副州長到殺人犯 性侵風波後失志 離婚引爆悲劇

從維州副州長到殺人犯 性侵風波後失志 離婚引爆悲劇
首位美籍教宗 如何從川普政府手中拿回基督徒價值觀

首位美籍教宗 如何從川普政府手中拿回基督徒價值觀