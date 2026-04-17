Meta傳將展開新一波大裁員 下月首波先砍8000人

路透上個月即報導，Meta考慮裁員20%。（美聯社）

路透引述知情人士報導，Meta 將於5月20日展開今年首波大規模裁員計畫，裁撤全球約10%人事，相當於近8000名員工。

知情人士透露，Meta還計畫今年下半年進一步裁員，但日期和規模在內的具體細節尚未敲定。知情人士說，管理階層可能會根據人工智慧（AI）實力發展狀況，隨時調整相關計畫。

路透上個月即報導，Meta考慮裁員高達20%。摩根史坦利 分析師諾瓦克（Brian Nowak）3月發布報告估計，裁減20%的人力每年可節省30億至100億美元，並使2027年每股盈餘增加超過1美元。

Meta已大幅縮減Reality Labs部門的人力，並在1月裁員1500人。負責元宇宙等虛擬實境與擴增實境產品的 Reality Labs，在2025年虧損超過190億美元。

執行長祖克柏正投入數千億美元發展AI，試圖以AI技術為中心，大幅重塑事業運作，這也是美國大型企業特別是科技業的普遍趨勢。

亞馬遜（Amazon.com）近幾個月也裁撤3萬名辦公室員工，約占白領人事10%；而金融科技公司Block則在2月砍掉了將近一半的員工。這兩家公司都以AI提升效率而裁員。

Meta今年新一波裁員行動，是自2022年底至2023年初定義為「效率年」重組以來，規模最大的一次。Meta上一波裁撤約2.1萬個職位。Meta的股價在那段期間處於崩跌。