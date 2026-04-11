打電動比書讀好重要 美政府徵航管員鎖定玩家 優渥薪水曝光

美國政府為減輕多年來航管人員短缺的問題，徵才目標鎖定電玩玩家，並祭出高薪作為誘因。（美聯社）

美國政府為減輕多年來航管人員短缺的問題，把徵才目標鎖定在電玩玩家，並祭出高薪作為誘因。

美國聯邦航空總署（FAA）10日推出徵才廣告影片，鎖定電玩好手，盼填補數千名航管員職缺。影片開頭出現Xbox One的標誌，隨後在不同男子操作各類線上遊戲的場景，以及女性在內的航管員注視電腦螢幕的畫面間快速切換。廣告詞寫道，「你向來都在為此訓練」。

廣告強調，航管員入職三年後，年薪可達15.5萬美元，預計17日開始徵聘，求職人數名額上限為8,000人。

航空交通管制對維持進出機場航班的安全至關緊要。航管員負責監控並指揮飛機運行，以避免在機場內、空域上方及周邊發生碰撞和其他問題。職務指南指出，這項工作需要在壓力下快速決策，同時具備專業技術能力。

近年來，美國軍方與國土安全部等多個聯邦機構，已將電玩玩家視為重點招募族群。這類人才因具備手眼協調能力、能在複雜環境中迅速做出決策，並擁有長時間專注於螢幕的能力而受到青睞。此外，隨著現代戰爭逐步轉向遠距作戰、減少部隊地面交戰，電玩技能也變得更有價值。

美國運輸部長達菲（Sean Duffy）表示，FAA必須調整策略，才能吸引到下一代的航管人才，新策略鎖定「一個持續擴大的年輕族群，他們具備成為優秀航管員所需的多項硬技能」。

達菲指出，儘管FAA自2024年9月以來，已新增300名取得完整執照的航管員，總數超過1.1萬人，但仍比去年8月該機構報告所稱的14,663人滿編需求短缺數千人。FAA官員將此歸因於人員流失、培訓耗時，以及歷來偏高的淘汰率。

FAA官員指出，該機構計劃優先考慮招募電玩玩家，而非透過大專就業博覽會等較傳統的招聘途徑，並說，僅25%的航管員具有大學文憑，但絕大多數都有花時間打電玩。