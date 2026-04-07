我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗最高領袖神隱1個月現況？傳恐與哈米尼同葬宗教聖城

NCAA／密西根力克康乃狄克奪隊史第2冠 暌違37年再登王座

高盛揭AI衝擊美勞動市場 恐帶來「職業降級」長期傷害

編譯簡國帆／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
高盛的研究顯示，人工智慧已實質衝擊美國就業市場，而且因AI而失業的勞工，可能還會...
高盛的研究顯示，人工智慧已實質衝擊美國就業市場，而且因AI而失業的勞工，可能還會遭受「職業降級」的長期傷害。（路透）

高盛（Goldman Sachs）的研究顯示，人工智慧（AI）已實質衝擊美國就業市場，過去一年每月淨減少1.6萬個工作，而且因AI而失業的勞工，可能還會遭受「職業降級」的長期傷害。

高盛以彭愛茜（音譯，Elsie Peng）為首的經濟學家團隊指出，在美國過去一年因AI而減少的工作中，AI取代（AI substitution，以AI取代人力）每月抹去約2.5萬個工作，AI增強（augmentation，勞工生產力提高且企業增聘）則每月增加約9,000個工作。

該團隊是以AI曝險分數、及國際貨幣基金（IMF）經濟學家團隊開發的補強指數，建立新框架。根據該模型，若有職業的核心任務多數能被AI處理，AI替代分數就高，例如保險理賠專員和帳單催收人員等，若有職業的部分任務仍由AI處理，但還是需要人類在現場或以特殊專業判斷，AI增強分數則較高，例如律師、營建經理及醫師。

研究發現，最易遭受AI取代的工作中，入門級勞工（30歲以下者）與有經驗勞工（31-50歲者）之間的失業率落差，比新冠疫情前的平均值大幅擴大，薪資差距也惡化。

此外，高盛另一份由梅伊（Pierfrancesco Mei）與林德爾斯（Jessica Rindels）等經濟學家撰寫的研究報告發現，相較於在相對穩定行業失業的員工，因科技變革而失業的員工在短期和長期都遭受經濟衝擊，例如電話接線生和打字員，「AI造成的失業，可能對受影響勞工造成長久代價，在之後幾年的勞動市場結果更加惡化」。數據顯示，尤其是因自動化衝擊而失業的員工，找到新工作的所需時間，會比其他領域失業者多一個月，在新工作的實際所得還會減少3%，其他失業者的收入影響則微乎其微。

這份報告是根據美國勞工部勞工統計局（BLS）的全國追蹤調查（NLS）數據，分析兩個族群、共逾2萬人，分別是出生於1950和1960年代者、及出生於1980年代者，並且找出1980年代以來，每個十年因科技變革而流失最多工作的產業，描繪出受自動化發展影響的勞工完整職涯曲線。

研究發現，因科技干擾而失業的勞工，在失業十年後，實質所得成長率比從未失業的勞工低了近10個百分點，也比其他產業的失業勞工低5個百分點，可能原因之一是，這些勞工在自身技能價值降低時，會面臨「就業降級」的衝擊，也就是降級到更為例行公事、需要較少分析與人際技能的工作。

經濟低迷更會加劇負面衝擊。報告指出，在經濟衰退期間，因自動化而失業的勞工，失業時間常會再拉長三周，之後再次失業的風險更高，但員工在職訓練計畫能幫助保護失業者免於降薪之苦。

高盛也發現，在25-35歲因科技而失業的勞工，所積累的財富較少，主因是延後買房，且結婚的可能性也較低，暗示經濟震撼也波及個人生活。

不過，報告指出，受過大學教育的較年輕員工與都會勞工，較能挺過AI對就業的衝擊。研究發現，這群勞工在因科技變革而失業的十年後，所失去的累積收入，比其他因科技變革而失業的勞工約少了一半，原因可能是能夠靈活轉換角色的彈性，「相較於目前各界擔心AI成本將尤其重創社會新鮮人，較年輕的勞工其實已能夠更彈性調整」。

高盛

上一則

創意總監Anderson首秀 Dior花樣美學盛放

下一則

折疊iPhone才傳試產 日媒爆遭遇問題 首批出貨恐延數月

延伸閱讀

芝小費員工續漲薪 伊州99％餐廳擬加價

芝小費員工續漲薪 伊州99％餐廳擬加價
UCLA研究：西裔族群勞動力高、薪資嚴重偏低

UCLA研究：西裔族群勞動力高、薪資嚴重偏低
矽谷裁員又一例 科技巨頭甲骨文突然宣布裁員數千人

矽谷裁員又一例 科技巨頭甲骨文突然宣布裁員數千人
401(k)帳戶一常見疏忽 可造成20萬元存款差距

401(k)帳戶一常見疏忽 可造成20萬元存款差距

熱門新聞

專家建議，早期退休除了需要積極的理財規劃，社會連結才是維持健康心理的關鍵。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@cottonbro studio）

37歲高薪菁英存夠錢宣布「再也不工作」 三個月後變化令老父憂心

2026-04-02 20:25
洗毛巾和浴巾時加入約半杯小蘇打，就能洗出像飯店那樣蓬鬆柔軟的毛巾。毛巾示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Mads Leif Hansen ）

洗浴巾時加入一物 洗後如飯店毛巾般蓬鬆柔軟

2026-04-01 22:25
每個星座在面對時間與經驗累積時，展現出的固執程度也會不同。（取材自免費圖庫pakutaso）

愈老愈難溝通？12星座「頑固」排行：天秤反差最大

2026-04-03 23:48
專業飛釣手兼前魚販推薦到超市選購海鮮的五個秘訣。海鮮示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Mike Bergmann）

專業釣手分享買海鮮必知5秘訣 這種常見魚絕不買

2026-04-01 19:25
鄧麗君逝世31年至今，依然是歌迷心目中永遠的「一代歌后」。(阿爾發音樂提供)

鄧麗君驟逝31年真相首曝 管家被下封口令「延誤救援臨終前手腳痙攣」

2026-04-01 23:27
金牛座在情緒掌控上表現相對穩定。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Gustavo Fring）

穩定冷靜「不做衝動決策」 12星座情緒管理能力他最突出

2026-04-02 22:25

超人氣

更多 >
史上最大財富轉移潮來了 歐亞這些國家獲富豪青睞

史上最大財富轉移潮來了 歐亞這些國家獲富豪青睞
半夜醒來難再入睡？這3招可快速助眠

半夜醒來難再入睡？這3招可快速助眠
谷愛凌與閨密穿同款比基尼 網友拿兩人的肚腩比一比

谷愛凌與閨密穿同款比基尼 網友拿兩人的肚腩比一比
女大學生隨美軍丈夫基地報到 卻當場被ICE拘捕面臨遣返

女大學生隨美軍丈夫基地報到 卻當場被ICE拘捕面臨遣返
密大證實 日前墜樓身亡研究員為中國籍汪丹浩

密大證實 日前墜樓身亡研究員為中國籍汪丹浩