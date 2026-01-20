我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普P圖在格陵蘭插旗 指示牌寫著「2026成為美國領土」

富豪搬離加州遷往邁阿密 買房、成交7天搞定

AI衝擊職場Z世代最焦慮 8成勞工自認將受影響

中央社／倫敦19日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
AI功能越來越強大，衍生出駭人的職場末日之說。（路透資料照片）
AI功能越來越強大，衍生出駭人的職場末日之說。（路透資料照片）

根據任仕達（Randstad）今天公布的調查報告，隨著企業日益依賴人工智慧（AI）聊天機器人和自動化，有4/5的勞工認為AI將影響他們的日常工作，其中Z世代的擔憂最為顯著。

路透報導，全球最大人力資源服務公司之一任仕達在年度「工作趨勢報告」（Workmonitor）中指出，要求具備「AI代理」技能的職缺已飆升1587%，調查數據顯示，AI和自動化正逐漸取代低複雜度的交易型職位。

隨著全球企業因消費者信心低迷而加劇裁員，勞動市場正承受龐大壓力。美國總統川普的貿易戰和強勢外交政策，已對以規則為基礎的世界秩序造成衝擊。

儘管大多數公司仍在等待AI投資熱潮帶來實質回報，但專注於AI的科技公司已開始用自動化來取代工作崗位。這股投資熱潮將在未來幾年形塑商業世界。

任仕達執行長范特諾登德（Sander van 't Noordende）告訴路透社：「我們普遍看到員工對AI充滿熱情…但他們可能也抱持懷疑，因為企業想要的總是那幾樣：節省成本和提高效率。」

報告指出：「Z世代是最焦慮的世代，而嬰兒潮世代則表現出較大的自信，最不擔心AI的影響和他們的適應能力。」Z世代泛指1990年代末期至2010年代初期出生的一代人，而嬰兒潮世代指的是第二次世界大戰結束後出生的一代人。

數據顯示，近半數受訪勞工擔心，這項新興技術對企業的益處將大於對勞動力的益處。

此外，雇主和員工對企業績效的看法也存在差異。根據報告，約95%的受訪雇主預測今年將有所增長，僅51%的員工抱持同樣的樂觀看法。

這份報告調查了35個市場的2萬7000名勞工和1225名雇主，並涵蓋超過300萬個職缺。

AI 裁員 川普

上一則

研究：氣候變遷致南極變暖 企鵝繁殖季創紀錄提早

延伸閱讀

ChatGPT將播廣告 OpenAI：機器人答案不受影響

ChatGPT將播廣告 OpenAI：機器人答案不受影響
ChatGPT將導入廣告了 僅2種用戶可以享受無廣告服務

ChatGPT將導入廣告了 僅2種用戶可以享受無廣告服務
南韓民調：民眾對高市早苗好感度超美中領袖 最討厭普亭

南韓民調：民眾對高市早苗好感度超美中領袖 最討厭普亭
封面故事 因應篇／3招補缺口 挽救退休金不足

封面故事 因應篇／3招補缺口 挽救退休金不足

熱門新聞

現代人愛養寵物，但又常忙到沒空遛狗，打工平台勞務外包就有不少人協助遛狗。遛狗示意圖。（本報資料照片）

想增加收入？13種低門檻副業 每周只花10小時輕鬆賺

2026-01-17 23:50
對於3生肖來說，未來3年將是重要的轉折期，有機會擺脫長期的財務壓力，事業與收入同步推進。示意圖／AI生成

3生肖未來3年運勢翻轉…屬蛇創業機會來了 屬馬「行動力」大加分

2026-01-11 17:00
四星座過了四十歲沒有煩惱。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio）

4星座過40歲沒煩惱 金牛事業步正軌、他在業界建威望

2026-01-14 21:25
屬牛者整體走勢以「慢而穩、穩而贏」作為主軸，暗示只要持續把事情做扎實，後續更有機會換來職務與待遇上的回報。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Vitaly Gariev）

2月起吉星助攻⋯4生肖升職加薪 他事業走運「慢而穩、穩而贏」

2026-01-17 23:25
好市多的海鮮種類很多，其中5款商品備受網友推薦。海鮮示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@David Foodphototasty）

好市多海鮮怎麼挑？網友推爆這幾款「不吃可惜」

2026-01-15 22:20
不少人早上要喝咖啡開啟一天的生活。示意圖。（取材自pexels.com@Pascal）

咖啡是代謝助攻王 營養師：這種咖啡效果最好

2026-01-14 23:20

超人氣

更多 >
清空零錢罐前 留意有這3標記1美分硬幣

清空零錢罐前 留意有這3標記1美分硬幣
遇到ICE出示REAL ID能證明身為公民嗎？國土安全部：不能

遇到ICE出示REAL ID能證明身為公民嗎？國土安全部：不能
5美元變5萬 超市購物袋海外暴紅成身分象徵

5美元變5萬 超市購物袋海外暴紅成身分象徵
談格陵蘭 川普致信挪總理：諾委會讓他看清不必只講和平

談格陵蘭 川普致信挪總理：諾委會讓他看清不必只講和平
中國去年新生兒不到800萬「相當於乾隆三年的水平」

中國去年新生兒不到800萬「相當於乾隆三年的水平」