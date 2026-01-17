我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

AI供應鏈是美股2026五大風險之最 脆弱環節不只是台積電和ASML

明州反舞弊遊行爆衝突 共和黨參議員候選人濺血

職場「鬼故事」頻傳 逾40%受僱者最怕這種「問題主管」

記者洪安怡／台北即時報導
員工最常遇到的職場鬼故事。（面試趣提供）
員工最常遇到的職場鬼故事。（面試趣提供）

職場生活除了追求薪資與成就，更要小心遇到「爛主管」攪局。面試心得分享平台「面試趣」最新調查顯示，有40%的上班族認為遇到「問題主管」是職場最常遇到的鬼故事 ，其比率遠高於排名第二的「工作量過多」（19%） ，顯示主管的管理風格與素質，已成為影響受僱者職涯穩定度的關鍵指標。

面試趣調查指出，在各類令人困擾的主管類型中，「情緒化愛罵人」以31%的得票率高居榜首 ，成為職場士氣的最大殺手。這類主管常讓員工處於高度心理壓力下，彷彿每天都在踩地雷 。緊隨其後的是決策反覆的「朝令夕改」（21%） ，以及空有承諾卻無實質回饋的「只會畫大餅」（20%） ；至於「責任推給下屬」與「外行領導內行」，也分別有15%與14%的受僱者深受其害。

針對求職者，面試趣建議應將面試視為雙向評估的機會，主管在面試時展現出的態度，往往就是日後管理風格的縮影 。若面試過程中發現主管態度傲慢，或是對管理風格、工作分配等問題刻意迴避，求職者應相信直覺，因入職後相關問題恐將變本加厲 。

此外，入職前多方參考相關評價平台，亦有助於避開潛在的職場危機 。面試趣提醒，受僱者若在職場遭遇糟糕主管，應優先考量身心健康 。在充滿「毒性」的環境待得越久，離職後的心理復原期往往越長，與其在惡劣環境中苦撐，不如及早轉身，尋求更尊重專業的工作環境 。

上一則

何時該補充鎂？營養師揭第一個徵兆

延伸閱讀

2026全美10大旅遊目的地 紐約市再登榜首

2026全美10大旅遊目的地 紐約市再登榜首
疑讓他人頂替研究所面試 日本警方逮捕23歲中國男

疑讓他人頂替研究所面試 日本警方逮捕23歲中國男
全球最安全航空公司 Etihad Airways奪冠 廉航榜首是這家

全球最安全航空公司 Etihad Airways奪冠 廉航榜首是這家
北京最慘老闆 招25員工竟有24個騙子 用2字當暗號

北京最慘老闆 招25員工竟有24個騙子 用2字當暗號

熱門新聞

四星座對於消費習慣、投資理財天生具備優勢，能讓資源發揮最大效益，不僅減少爭執，也為家庭創造穩定與和諧的基礎。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Mikhail Nilov）

另一半是這四星座 錢交給他持家、理財準沒錯

2026-01-10 23:25
馬族熱情外向、交友廣，容易在各領域建立連結，偏好戶外活動如登山等。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Arina Krasnikova）

3生肖一生少災少病 屬兔靠好心態、他愛運動過得愜意

2026-01-09 22:25
對於3生肖來說，未來3年將是重要的轉折期，有機會擺脫長期的財務壓力，事業與收入同步推進。示意圖／AI生成

3生肖未來3年運勢翻轉…屬蛇創業機會來了 屬馬「行動力」大加分

2026-01-11 17:00
四星座過了四十歲沒有煩惱。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio）

4星座過40歲沒煩惱 金牛事業步正軌、他在業界建威望

2026-01-14 21:25
好市多的海鮮種類很多，其中5款商品備受網友推薦。海鮮示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@David Foodphototasty）

好市多海鮮怎麼挑？網友推爆這幾款「不吃可惜」

2026-01-15 22:20
不少人早上要喝咖啡開啟一天的生活。示意圖。（取材自pexels.com@Pascal）

咖啡是代謝助攻王 營養師：這種咖啡效果最好

2026-01-14 23:20

超人氣

更多 >
中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買

中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買
2026年「夢想成真」12星座排行榜 摩羯姻緣有望、射手有意外收入

2026年「夢想成真」12星座排行榜 摩羯姻緣有望、射手有意外收入
華女購買百萬房產 被騙50多萬首付款 因疏忽這些細節？

華女購買百萬房產 被騙50多萬首付款 因疏忽這些細節？
美國好市多年貨滿滿 這款鳳梨酥「值得買嗎？」掀華人討論

美國好市多年貨滿滿 這款鳳梨酥「值得買嗎？」掀華人討論
鮑爾將卸任聯準會主席 「對付川普」手中還有王牌

鮑爾將卸任聯準會主席 「對付川普」手中還有王牌