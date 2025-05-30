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13職業不怕AI取代、年薪逾5萬元 分析：這些工作有共通點

TVBS新聞網／編輯 廖國安 報導
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需要大量人際互動、手作能力或創意表現的職業，AI難以複製。圖為示意圖。（路透資料照片）
需要大量人際互動、手作能力或創意表現的職業，AI難以複製。圖為示意圖。（路透資料照片）

隨著AI技術加速發展，許多工作恐面臨裁員，不過，履歷服務機構Resume Now據美國勞工統計局數據，公布13項不需大學學歷且難被AI取代的職業，年薪中位數通常還會超過5萬美元。這些職業強調人際互動、現場操作與創意解決問題，年薪中位數：5萬7570美元因AI目前無法全面覆蓋人類手作及即時決策需求，成為現階段長期穩定且收入可觀的就業選擇。

Resume Now分析指出，許多人擔憂AI與自動化會威脅工作安全，加上大學學費高昂，僅有38%的25歲以上美國人擁有大學學歷。該機構根據「美國勞工統計局」數據，列出13種僅需高中學歷、年薪至少5.6萬元的職業，且這些職業多需現場實作、人際互動或創意發揮，AI難以全面取代。

根據名單，首先，森林火災檢查員及預防專家，年薪7萬1420美元，需要現場判斷與預防火災。

強調航班上的人性化服務的空服員，年薪可達6萬8370美元。

飯店經理需管理營運與員工，讓賓客滿意，同樣非常需要人際互動，年薪6萬5360美元。

技術職如電工技師、管線技師、工業機械維修技師、機械維修工，薪資均超過6萬1590美元，皆需親赴現場排解問題、安裝設備，AI暫時難以勝任。

還有餐廳廚師、飛機貨物處理主管、助聽器專家、私人服務經理（如監督健康計畫、活動企劃）等，年薪5萬8670美元至5萬8920美元不等，皆強調手藝、創意以及個人化、人際關係服務。

另外，保險業務員與保全及火警系統安裝人員則需溝通與現場排除狀況，短期內難以被AI及機器人取代，薪資也達5萬6430美元以上。

Resume Now職涯專家史賓塞（Keith Spencer）表示，「這些職業皆需大量人際互動、手作能力或創意表現，AI難以複製。」該報告認為，盡管部分工作未來可能受自動化影響，但現階段仍高度仰賴人力，有望成為勞動市場上具穩定性與發展性的選擇。

AI難取代高薪工作！美報告點名13職業　年薪170萬起

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