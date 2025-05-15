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AI害失業？軟體工程師皮繃緊了 微軟這職位竟占裁員40%

編譯葉亭均／即時報導
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在微軟總部的新一波裁員中，軟體工程師職位竟占40%，顯示可能遭AI取代。（路透）
在微軟總部的新一波裁員中，軟體工程師職位竟占40%，顯示可能遭AI取代。（路透）

微軟最新宣布的裁員措施，對於產品開發人員衝擊最深，顯示在AI時代，就連軟體工程師也面臨職位不保的風險。

根據彭博資訊看到的華盛頓州文件，在微軟總部所在的華盛頓州，軟體工程是接到裁員通知的最大職位類別，在2000個被裁撤職位中占比超過40%。

微軟13日表示，將在全球裁員約6000人。華盛頓州的數據代表占裁員總數約三分之一。

除了軟體工程師之外，許多受到裁員衝擊的員工是負責軟體專案。在華盛頓州被裁員的產品管理與技術專案管理職位達到約600個，約占當地總裁員數的30%。知情人士說，裁員名單中也包括一些管理人員及分配至AI計畫的員工。

資料顯示，受裁員影響相對較少的職位是面對客戶的職位，例如業務人員或行銷人員。微軟對此拒絕發表評論。

隨著微軟與競爭同業大舉投資AI領域，這些公司正掐緊預算並重新調整預算的優先順序。微軟主管近幾周來已承諾，在重金投入資料中心營建之際會控制支出。

同時，能夠寫程式或分析程式碼的AI工具，正在將原先由工程師手動完成的部分軟體開發工作進行自動化。微軟執行長納德拉（Satya Nadella）4月表示，在微軟，一些專案中有多達30%的程式碼現在是由AI編寫的。

多家科技公司在聚焦AI轉型之際，也開始調整人力。今年稍早，客戶關係管理（CRM）軟體巨擘Salesforce宣布裁員超過1,000人，同時招聘聚焦AI的銷售人員職位。執行長班紐夫（Marc Benioff）表示，由於運用了AI，該公司在2025年會減少招聘工程師；雲端財務管理和人力資本管理軟體廠商Workday在2月宣布裁員時，執行長埃森巴赫（Carl Eschenbach）表示，公司會繼續在AI等戰略性領域繼續招聘員工。

AI 微軟 華盛頓州

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