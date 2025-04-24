好難開口求助…上班社交老是卡關？誰都能學會的職場溝通術

「對話」可以拆解成許多不同的構成要素。透過慢慢磨練各種技巧，與人交談的方式一定會出現變化。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Moe Magners）

個性原本就不擅長溝通→交談是一種技能，人人都能學會

•你只需想通一點──與人交談是一門技術，然後按部就班的學會每個技巧就好。 •不需要強迫自己消除「不擅長交談」的感受。就算不擅長，還是可以學會這門技術。

與人交談，沒有唯一的正確方法。儘管理智上明白這個道理，內心「不擅長交談」的感覺依舊揮之不去，而且想必這才是你最真實的想法。我非常了解這種感受，但其實沒有必要強行消除心中這種「自認不擅長交談的想法」。

不過，我還是希望你能建立一個觀念：與人交談不是「天賦」，而是一種「技能」（skill）。雖然一個人無法靠後天努力習得天賦，但任何人都能透過不斷練習和演練來提升技能。

就如我在本書所說的，「對話」其實可以拆解成許多不同的構成要素。透過慢慢磨練各種技巧，你與人交談的方式一定會出現變化。當然，最重要的是保持你的「真實自我」。

再次重申，你不需要試著抹去自己「不擅長交談」的感受，維持你原本最真實的感受是沒有任何問題的。舉例來說，在「嘴角上揚」的技巧中，你不需要帶入開心的情緒，只要讓嘴角實際上揚即可。

如果平時不常微笑，可能需要一些時間練習，才能讓僵硬的臉部肌肉適應，但那終歸只是肌肉的問題。只要老老實實的練習技巧，與人交談的痛苦想法一定會慢慢淡去。

總覺得說愈多，愈自曝其短→適度展現弱點及失敗，反而能拉近距離

•向對方展示弱點，其實是一種「我信任你」的表現。 •隱藏弱點和失敗，只會讓自己更痛苦。況且，談論弱點或失敗，實際上幾乎沒有什麼壞處。

凡人皆有弱點，也都歷經過失敗。分享自己的弱點或失敗，更容易與對方產生共鳴，建立信任關係。

「老實說，上次和Ａ公司合作的專案不太順利。」

「我經常忘東忘西……，常常把雨傘或手機遺忘在店裡。」

「要比熱情，我一定比別人多好幾倍，但就是不太擅長做長期規劃……。」

這並不是建議你分享一些會讓對方傻眼的重大缺失或失敗經驗，而且也沒有必要為了分享這類話題，硬是打斷談話的流暢性。只不過，如果在談話的過程中，自然接觸到這類話題時，不刻意隱瞞的態度，反而更容易讓人留下真誠的印象。

不擅長交談的人往往會試圖隱藏真實的自己，但這樣只會活得更辛苦。因為在與人對話時，還得東遮西掩，免得洩底。然而，談論弱點或失敗，實際上幾乎不會帶來什麼壞處。相反的，當你誠實以告，對方甚至可能會伸出援手，比如主動提議「我會處理長期規劃的部分，你儘管放心」。「分享弱點」其實是一種「信任對方」的表現。當你開始對他人產生信任感，不論是對人的恐懼，還是對談話的抗拒，相信也一定會隨之減輕。

請求協助

•請求協助時的腳本大致如下：「顧及對方的情況→提出請求→說明原因→表達謝意。」 •考慮對方的立場和感受，誠實表達自己的困境。

如果你想尋求協助，卻又不知該如何開口，我想和你分享一個可以輕鬆取得對方同意的「委託方法」。關鍵在於顧及對方的立場，並慎選措辭。舉例來說，比起單方面直接要求同事「這份資料可以麻煩你幫我檢查嗎？」或是「你現在很忙嗎？如果方便，想請你幫我檢查這份資料的數據。有空嗎？」這種站在對方立場的請託方式，更容易得到「好」的肯定回覆。

此外，除了明確說明需要協助的原因，在口頭上讚譽對方的能力，像是「木下先生的專業能力這麼高，如果能得到你的援助，我就能放心了」，或是誠實表達自己的困境，如「其實簡報還沒做出來，如果你能幫忙，我會非常感激」，這些也都很重要。當然，得到協助後別忘了真心誠意的表達感謝，即「真的非常感謝你的幫忙」。

如果不擅長交談，為了避免當下慌張失措，不妨事先準備尋求協助時的腳本綱要。重點在於「簡單扼要」，基本流程大致上是「1顧及對方是否忙碌→2尋求協助→3（用讚賞對方能力的方式）說明理由→4表達感謝」。儘量按照腳本流程進行，避免多說不必要的藉口或辯解。

走廊上的「閒話家常」

•利用「單純曝光效應」，不知不覺間提升好感度。 •不用刻意努力聊太久，建議選個可以輕鬆閒聊的主題。

在辦公室走廊「擦身而過的閒聊」，是一個可以輕鬆交流的大好機會。畢竟是「擦身而過」，所以對話可以很簡短，不需要努力說一堆話，卻又能確實的加深彼此的關係。

碰巧相遇時，直視對方的眼神，開朗的打招呼「哈囉」或「早安」。稍微提高語調，可以留下好印象。如果對方看起來不怎麼匆忙，可以試著聊些簡單的話題。比如聊聊天氣「今天好熱」，或隨口提一下前天公司發生的事情，或彼此都感興趣的議題（例如員工餐廳的新菜色）。不需要把話題擴大或深入討論，閒聊幾句後，即可輕鬆說句「那下次再聊」來結束對話。

有一種心理現象稱為「單純曝光效應」，即經由多次接觸，對對方產生好感的現象。所以這種擦肩而過的閒話家常，正是加強單純曝光效應的絕佳時機。

每天聊個幾句，不僅能獲得對方的好感，自己也會逐漸習慣與人交談，變得更有自信。

在這個只需「簡單交換幾句話」的「對話練習場」中，一步步的消除對話的恐懼吧！

一起做事

•如果在商務場合，建議大家一起用餐，既能放鬆，交談也容易變熱絡。 •透過分享共同的經驗，可以深入了解對方的個性、價值觀和喜好，自然的加強彼此的聯繫。

一起從事某項活動，最容易促進彼此的溝通。例如，一起玩遊戲或運動時，會自然而然的討論規則與策略。像是「接下來要採用什麼樣的策略」，這樣的一句話，就有機會引發眾人討論，紛紛提出意見和想法。透過遊戲或運動，共享勝利的喜悅、失敗的不甘，或是讚美對方的表現，都能增進彼此的感情。

如果一起看電影，電影結束後可以聊聊內容和劇中人物，比如「你覺得那個結局怎麼樣」或「你最喜歡哪一幕」之類，分享感想不僅能進一步回味電影，也能從中了解對方的個性與價值觀。

在商務場合，與同事或客戶一起用餐，會比在會議室裡開會更能輕鬆交談。用餐期間，可以簡單分享對餐點口味或店內氣氛的感想，放鬆的自然帶到工作話題。「這道菜用的香辛料比較獨特，有合你口味嗎？」、「你喜歡甜食嗎？」、「你平時喝酒嗎？」等等，透過這些互動，也能了解對方的喜好。

一起做事時，不需要刻意尋找話題。那段體驗以及從中衍生出的各種相關事物或情境，就充滿了許多話題。不妨好好利用這些話題，享受輕鬆愉快的對話吧。

《社交I人也能自在說話：保持原本的個性就好，終結尬聊的90個技巧》。(圖片提供／聯經出版)

（本文出自《社交I人也能自在說話：保持原本的個性就好，終結尬聊的90個技巧》，聯經出版／山口拓朗，未經同意禁止轉載。紐約世界書局購書專線：718-445-2665轉1）