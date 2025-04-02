我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／川普宣布關稅、威州佛州2場選舉看川普未來

印大教授王曉峰被失蹤 ？律師：夫婦安全無虞

宮崎駿長子：AI恐奪動畫師工作 但父親無可取代

中央社東京2日綜合外電報導
日本動畫大師宮崎駿的長子宮崎吾朗。路透
日本動畫大師宮崎駿的長子宮崎吾朗。路透

日本動畫大師宮崎駿的長子宮崎吾朗告訴法新社，人工智慧AI）可能有奪走日本動畫藝術家工作的風險，但他身為吉卜力工作室創意命脈的父親宮崎駿是無可取代。

法新社報導，美國AI公司OpenAI近日新推出的圖像生成器，讓全球掀起一股模仿吉卜力風格的AI創作熱潮，也引發這可能侵犯版權的論戰。

儘管吉卜力工作室尚未直接評論這股AI生成影像風潮，58歲的宮崎吾朗預測，AI有朝一日可能取代動畫師。

他上周接受採訪時說：「如果兩年內出現一部完全透過AI製作的電影，那也不令人驚訝。」

但他補充道，觀眾是否願意觀賞一部全由AI生成的動畫，那又是另一回事了。

宮崎吾朗也談到，儘管造成快速變化，新科技也會帶來促使「意想不到人才浮現的龐大潛力」。

宮崎駿在1985年與動畫電影導演高畑勳共同成立吉卜力工作室，高畑勳於2018年過世後，現年84歲的宮崎駿繼續與76歲的製作人鈴木敏夫一起創作動畫電影。

當被問及吉卜力工作室的未來，宮崎吾朗說：「如果那兩人無法再做動畫或動不了了，那時會發生什麼事？他們是無可取代的。」

AI 日本 人工智慧

上一則

默默賺大錢 4星座是「隱形富豪」…巴菲特、張忠謀都上榜

下一則

吉卜力風圖片太夯 ChatGPT用戶1小時內暴增百萬

延伸閱讀

法新社：中國在台周邊軍演 強調台灣能源弱點

法新社：中國在台周邊軍演 強調台灣能源弱點
OpenAI圖瘋傳「吉卜力化」 白宮也跟風 奧特曼籲冷靜

OpenAI圖瘋傳「吉卜力化」 白宮也跟風 奧特曼籲冷靜
OpenAI完成400億美元融資 拚年底轉型營利機構

OpenAI完成400億美元融資 拚年底轉型營利機構
OpenAI生成「吉卜力風格」圖像 網路出現假警告信

OpenAI生成「吉卜力風格」圖像 網路出現假警告信

熱門新聞

從咖啡廳買咖啡豆回家自己磨自己煮但成果和店裡喝起來不同，專家說最常見的原因有三個。（取材自unsplash.com@Mike Kenneally）

自己沖煮咖啡總和店裡天差地別？ 最常犯的錯有這三個

2025-03-30 19:35
清掃達人Ida分享她每周一定會做一次的五項打掃工作，可以讓家中煥然一新。(翻攝Instagram@cleaningwithida)

家務打掃永無盡頭？達人：只做這五項「家中煥然一新」

2025-03-24 20:35
(圖／123RF)

動不動就不理人：3個星座「敏感又冷漠」 總讓人難以捉摸

2025-04-01 00:05
三個日常好習慣，讓浴室天天都乾淨如新。浴室示意圖。（取材自pexels.com@Ryan Klaus）

養成3個好習慣 打掃浴室不用花大力氣

2025-04-01 20:35
前哥倫比亞大學學生以AI騙過許多科技公司的人資部門而獲得錄取，遭停學後自行創業月入17萬元。（歐新社）

靠AI面試作弊獲亞馬遜錄取 遭哥大停學的亞裔男現在月賺17萬

2025-03-28 23:00
四大生肖40歲後人生更輝煌。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Helena Lopes）

4生肖40歲後更輝煌 屬鼠事業運爆發、他掌握人生主導權

2025-03-26 23:10

超人氣

更多 >
養成3個好習慣 打掃浴室不用花大力氣

養成3個好習慣 打掃浴室不用花大力氣
講了25小時又5分鐘…參議員超長演講所為何事？

講了25小時又5分鐘…參議員超長演講所為何事？
消失演藝圈多年 42歲香港女星爆擺地攤賣雞爪

消失演藝圈多年 42歲香港女星爆擺地攤賣雞爪
章子怡同框張凌赫 網驚「像豪門姐弟」…都是骨相絕佳大美人

章子怡同框張凌赫 網驚「像豪門姐弟」…都是骨相絕佳大美人
日本餐廳貼出「外語能力」長條圖 兩語言0%網喊幽默

日本餐廳貼出「外語能力」長條圖 兩語言0%網喊幽默