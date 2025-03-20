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H-1B新系統改數位化、調高費用 用人單位申請非個人

編譯陳韻涵／即時報導
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外國人H-1B工作簽證申請改採新式數位化系統，透過用人單位而非個人申請進行，並調高簽證申請費用。(取自USCIS臉書帳號)
外國人H-1B工作簽證申請改採新式數位化系統，透過用人單位而非個人申請進行，並調高簽證申請費用。(取自USCIS臉書帳號)

美國公民暨移民服務局(USCIS)宣布，外國人H-1B工作簽證申請20日起關閉「外國勞工申請入口」(Foreign Labour Access Gateway，FLAG)並改採新式數位化系統，透過用人單位而非個人申請進行，並調高簽證申請費用。

H-1B簽證是一種非移民簽證，允許美國企業雇用具備技術或理論專業知識的外國人才；印度媒體Business Today報導，美國每年簽發給印度專業人士的H-1B簽證占總數的70%。

H-1B仍帶有政治色彩，部分「美國優先」(America First)支持者反對H-1B簽證計畫，批評這項簽證計畫取代了美國勞工；不過，川普政府及其最高調的支持者、億萬富豪馬斯克(Elon Musk)力挺H-1B，支持透過改革提高透明度和效率。

印度「經濟時報」(The Economic Times)分析，在舊系統中，多個雇主可為同一人提交申請，但這種情況將被更公平的遴選程序取代，確保所有候選人都獲得平等的機會，無論替他們申請的雇主人數多少。

在新系統中，USCIS將選擇受益人而非申請人，避免重複申請並限制昔日多家不同公司可為同一人提交申請的優勢。

雇主現在需要在提交完整的H-1B申請之前，先對候選人作電子註冊，藉此簡化流程、減少文書工作，從而提高透明度和效率。

所有申請流程數位化，只能透過線上進行，註冊費也將從每次10元增至215元，大幅提高雇主提出多次申請的成本。

此外，任何超過五年的H-1B紀錄都將從系統中永久刪除，19日是雇主下載相關紀錄的最後一天，且所有臨時勞工情況申請(LCA)將於20日從FLAG系統中移除。

這項改變將影響所有臨時勞工情況申請，包括H-1B、H-1B1、H-2A、H-2B、E-3，以及PERM勞工證申請。

H-1B 工作簽證

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