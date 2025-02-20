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盼逆轉在家工作風氣 這家公司1周上班4天還加薪萬元

記者張聲肇／即時報導
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芝加哥應用軟體公司Cameo執行長加拉尼斯要求員工一周進辦公室上班四天，可獲加薪1萬元，希望扭轉「寧可減薪也要在家上班」的風氣。(取自Steven Galanis領英專頁)
芝加哥應用軟體公司Cameo執行長加拉尼斯要求員工一周進辦公室上班四天，可獲加薪1萬元，希望扭轉「寧可減薪也要在家上班」的風氣。(取自Steven Galanis領英專頁)

芝加哥應用軟體公司Cameo要求員工一周進辦公室上班四天，可獲加薪萬元，希望逆轉「寧可減薪也要在家上班」的風氣。

只要周一到周四到辦公室上班，除了年薪加1萬元，還有免費午餐、停車，並招待到健身房運動。

經營名人社媒短片後製和管理業務的Cameo執行長加拉尼斯(Steven Galanis)說，「本公司的核心價值觀就是鋪紅地毯歡迎你來，我們真心想把辦公室變成來上班是享受，不是受罰的地方。當然，你會犧牲一點彈性，但我們也會予補償。」

公司高層知道，這1萬塊錢，不是小數目，尤其對新進員工，「可能就是可以搬到城裡來，或是住在郊區父母家，每天搭火車通勤的差別。」

Cameo目前約有50名員工，26名在芝加哥，其餘分散在美國各地和國外，遠距工作的主要地點在紐約和洛杉磯。加薪1萬元只適用於芝加哥地區員工，不過，加拉尼斯說，「如果願意搬到芝加哥來，我們會給搬家費，定居後就符合加薪1萬元的資格了。」

該公司芝加哥總部2024年夏天啟用，但從不規定員工何時進辦公室，因此，執行長說，員工通常每周進辦公室兩三次。

一個月前，他就通知芝加哥地區的同仁，本周起每周要進辦公室四天，「不能說是規定，但也沒有給他們不遵照辦理的選項。」｢交換條件是，我們替你加薪1萬元。」

他說，芝加哥地區的員工，沒有人因此辭職不幹，幾位住郊外的，得知還有免費午餐等福利後，都考慮搬到離辦公室近一點。

今年夏季開始，Cameo將舉辦「公司團隊周」活動，外地同仁每月搭機到芝城參加這「全員到齊」活動的話，公司負責往返機票和吃住，「實質上也和芝城同仁所獲待遇一樣。」

加拉尼斯說，他自己每周待在辦公室五天，讓周五成為同仁可以去看醫生、辦私事的「彈性上班日」。

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