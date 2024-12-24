計程車與救護車司機同一特質 死於阿茲海默症機率最低

研究發現，在400多種職業中，計程車和救護車司機死於阿茲海默症的比率最低。(美聯社)

最新研究發現，在全美400多種職業中，計程車和救護車司機死於阿茲海默症 的比率最低。這些司機大多在GPS電子導航系統廣泛被大眾使用以前，就開始了駕駛工作。想要保護自己的大腦，放棄電子地圖導航、多多依賴自己的方向感，或許是個好辦法。

知名醫學期刊「英國醫學期刊」(BMJ)雜誌12月發表的研究顯示，1.03%的計程車司機和0.91%的救護車司機死於阿茲海默症，其他職業者的比率為3.9%。研究人員使用了聯邦疾病防治中心 (CDC)2020年至2022年職業和死亡原因相關數據。

哈佛醫學院健康學教授、研究資深作者耶拿(Anupam Jena)指出，研究人員推測，當道路封閉或堵塞時，如何從A點到B點的即時決策，可能會保護駕駛的認知能力。

研究人員假設計程車和救護車司機經常需要處理方向和空間，因此罹患阿茲海默症風險較低；「他們幾乎每隔幾秒就要做出去哪裡、在哪裡轉彎等決定，」耶拿表示，「在職涯或人生中如何使用大腦，可能會對罹患失智症產生影響。」

此研究顯示教育和大腦刺激可能有助延緩阿茲海默症狀，也有其他研究可佐證。BMJ雜誌2021年針對逾10萬人的職業進行研究調查，也得出結論：與從事重複性質工作者相比，著重認知刺激的工作者，罹患失智症風險較低。

賓州 大學阿茲海默症研究中心主任沃克(David Wolk)指出：「計程車司機這種工作或許不太可能阻止大腦發生阿茲海默症，但會讓某些症狀更晚浮現。」

2000年發表的一項著名研究發現，倫敦計程車司機的大腦海馬體(hippocampus)增大。沃克表示，海馬體是阿茲海默症最先影響的大腦區域之一；導航和記憶方向困難，正是阿茲海默症早期症狀。

與此同時，耶拿表示，計程車和救護車司機罹患其他血管疾病類型的失智症，風險並不低。

阿茲海默症協會科學計畫主任塞克斯頓 (Claire Sexton) 指出，雖然職業可能與阿茲海默症有關，但其他因素包括體能活動量、慢性健康狀況、飲食和社交刺激等，也會影響罹病風險。