美國管理250強排名出爐 蘋果將微軟拉下寶座

蘋果（Apple）取代過去四年保持第一的微軟，躍居「管理250強」榜首。(路透)

科技公司在美國2024年「管理250強」排名繼續名列前茅，蘋果（Apple ）取代過去四年保持第一的微軟 ，躍居榜首。

雄據前四名的都是科技公司，依序為蘋果、微軟、輝達（NVIDIA）、英特爾（Intel）。另兩家名列前十名的科技公司是Alphabet（第八）和Adobe（ 第九）。

非科技公司在前十名中占了四席，比去年多出一家。萬事達卡（Mastercard）排名第五，從2023年的第24名大幅躍升；菲利普莫里斯（Philip Morris）從第32名大幅躍升至第十。嬌生（Johnson & Johnson）從第13名升至第六，而寶僑（Procter & Gamble）則穩守第七。

「管理250強」排名依據已故管理大師彼得．杜拉克（Peter Drucker）的原則，對企業進行比較，以辨識管理最有效率的公司。今年，共有842家公司在五個類別（顧客滿意度、創新、社會責任、員工參與和發展，以及財務實力）進行評比，排名的統計模型由克萊蒙研究大學杜拉克研究所的研究人員所設計，Bendable Labs則和杜拉克研究所合作，負責計算並解讀排名結果。

科技業在今年排名是明顯的大贏家。杜拉克研究所所長凱利（Michael H. Kelly）說：「那些能夠最能科技適度融入企業運作的公司，不僅在創新方面表現出色，還能意識到員工也是客戶，而員工體驗也是顧客體驗。這樣的公司才能真正昌隆。」

五項評比均表現全都名列前15%的公司，會授予「全明星」頭銜。蘋果（Apple）不僅名列第一，也是今年排名中唯一的「全明星」企業。

蘋果的財務實力尤為令人驚豔。今年初，蘋果面臨iPhone 銷售低迷以及來自中國智慧手機業者的挑戰，但在第2季業績仍超越華爾街預期，服務事業在iPhone銷售下滑之際提供穩定支撐。