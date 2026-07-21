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東京抗酷暑推短褲上班 女性反彈：不公平又有「腿毛騷擾」

編譯周辰陽／即時報導
日本夏天氣溫頻頻升高，愈來愈多日本上班族改穿休閒服裝，尤其是新創企業和科技公司員...
日本夏天氣溫頻頻升高，愈來愈多日本上班族改穿休閒服裝，尤其是新創企業和科技公司員工。示意圖。(路透)

日本今夏氣溫升高，高濕度又使汗水更難蒸發，男性上班族穿短褲露腿也比以往普遍。東京都政府推動企業員工捨棄平日的西裝和領帶，改穿T恤、運動鞋和短褲等休閒服裝。但允許員工穿短褲進辦公室的新政策上路近4個月，評價仍褒貶不一，甚至有女性抱怨遭遇「腿毛騷擾」。

BBC報導，東京都知事小池百合子4月推出「Tokyo Cool Biz」（東京クールビズ），希望進一步擴大她過去推動的代表性降溫倡議。有人支持放寬服裝規定，認為能讓工作更加舒適；另一些人則批評這項政策對女性不公平，因為女性露出部分腿部時，社會仍期待她們穿著褲襪。

還有一些女性形容，她們遭遇「腿毛騷擾」，網路上甚至出現「スネハラ」一詞，形容被迫看見同事腿毛所帶來的不適。

近年來，愈來愈多日本上班族改穿休閒服裝，尤其是新創企業和科技公司員工。東京都政府今年提出這項建議後，這類穿著更容易獲得社會接受。儘管如此，一些男性仍對自己的腿毛感到不自在。無論男女，反對在辦公室穿短褲的主要原因，都是對身材和體毛有所顧慮。

男性醫美診所「ゴリラクリニック」6月一項調查顯示，53.5%受訪者反對夏季穿短褲上班，46.5%贊成這項新建議。持反對意見的女性明顯多於男性，顯示女性可能更抗拒看見男同事露腿。

ゴリラクリニック主管船津明史表示，他注意到愈來愈多顧客前來診所，不只為了美觀，也將除毛視為「穿短褲時的社交禮儀」。他認為，女性覺得「男性的腿毛應該少一點」，促使男性尋求雷射除毛，以免冒犯身邊的人。

日本近幾個月與世界其他地區一樣經歷破紀錄高溫，同時還得面對受中東局勢動盪影響而飆升的能源價格。總務省消防廳最新每周數據顯示，7月6日至12日的一周內，有7人因中暑死亡、4580人送醫。日本氣象廳為提高民眾警覺，宣布採用「酷暑日」一詞，意指氣溫超過攝氏40度的「酷熱難耐之日」。

東京都政府環境部門官員渡邊昇（Noboru Watanabe）表示：「我們希望在酷熱天氣下提供人們更多選擇，而不是告訴他們該穿什麼。只要上班服裝不會冒犯任何人，就不成問題。」

精華 FAQ

  • 東京都政府推動「Tokyo Cool Biz」，鼓勵員工在酷暑時捨棄西裝與領帶，改穿T恤、運動鞋和短褲等較輕便的服裝，以提升上班舒適度。

  • 部分女性認為政策對男女不公平，因為男性可直接露腿，但社會仍期待女性穿褲襪；也有人抱怨看見男同事腿毛不適，出現所謂「腿毛騷擾」的說法。

  • 日本近期遭遇破紀錄高溫與高濕，加上能源價格上升，7月6日至12日有7人中暑死亡、4580人送醫；調查也顯示，超過半數受訪者反對夏季穿短褲上班。

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