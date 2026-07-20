暖化改變葡萄酒版圖 瑞士酒農迎豐收也憂暴雨成災

隨著全球氣溫持續升高，適宜葡萄種植的區域正逐漸向北方及更高海拔地區遷移。而瑞士部分高海拔產區可望迎來發展契機，但仍須面對高種植成本及極端氣候帶來的挑戰。(中央社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 全球暖化使葡萄種植區逐漸往北與高海拔遷移。

全球暖化使葡萄種植區逐漸往北與高海拔遷移。 重點二： 瑞士高山葡萄園可能受惠，但成本與極端天氣仍高。

瑞士高山葡萄園可能受惠，但成本與極端天氣仍高。 重點三：暴雨易引發落石坍方，成為山區酒農最大風險。

一項由日內瓦大學發布的最新研究，因全球暖化，葡萄種植區域正逐漸向北方及更高海拔地區遷移。研究認為未來南歐部分地區可能因高溫與乾旱，不再適合栽種，瑞士 高海拔產區可望迎來新契機，但仍須面對種植成本及極端氣候。

為了解高海拔葡萄園如何因應氣候變遷 ，中央社記者走訪位於瑞士瓦萊州（Kanton Wallis）最高海拔地區，擁有歐洲最高連片葡萄園的海達村（Haidadorf），這些葡萄園位於650公尺至1150公尺之間的陡峭梯田上，與南歐、東歐廣闊的丘陵葡萄園截然不同。受限於山區地形，可耕作土地零星分散，葡萄園規模及產量都相對有限。

酒農艾米格（Othmar Elmiger）對中央社表示，親手種植葡萄、釀葡萄酒，是一份充滿成就感的工作。「我們看著葡萄藤成長、果實成熟，親自照顧、採收，最後釀成屬於自己的酒，與家人朋友分享，也是一份充滿心意的禮物。當人們感受到與大自然的連結，這瓶酒即有了更深層的意義。」

酒農艾米格（Othmar Elmiger）認為親手種植葡萄、釀葡萄酒，是一份充滿成就感與親近土地的工作。尤其當人們感受到與大自然的連結，葡萄酒即有了更深層的意義。(中央社)

他表示，瑞士對葡萄品種管理相當嚴格，酒農若希望改種新品種，須經主管機關核准。不過，今年高海拔葡萄園歷經兩波熱浪後，葡萄生長狀況仍相當良好，若未再遭遇其他天然災害，秋季可望迎來豐收。

然而，極端降雨仍是酒農最擔憂的風險。艾米格指出，短時間暴雨容易沖刷山坡土石，引發落石或坍方，進而損毀葡萄園。今年夏季數次強降雨，就曾造成附近山區發生落石災情，也有鄰近葡萄園受損。

瑞士瓦萊州高海拔地區的葡萄酒莊海達村，當地葡萄園分布於海拔650至1150 公尺的山坡間，受限於山區地形，可耕作土地零星分散，因此產量有限。在莊園裡可見3000公尺高的群峰相連。(中央社)

根據瑞士聯邦政府統計，瑞士每年葡萄酒產量約9000萬至1億公升。瑞士葡萄酒協會指出，每年出口量僅占總產量約2%，大部分產品供應國內市場，但仍不足以滿足國內需求。目前瑞士人均葡萄酒消費量位居全球前列，顯示葡萄酒文化已深植當地生活。

瑞士葡萄酒協會對媒體表示，拓展海外市場並非追求全球市占率，而是提升瑞士葡萄酒的國際能見度與品牌形象。當國際市場給予更多肯定，也有助提升國內消費者對本土葡萄酒的信心，在面對進口葡萄酒價格競爭時，更願意支持在地產品。