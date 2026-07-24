南義古城傑拉切推慢活觀光 漫步中世紀街巷 嘗甜點、買面具

南義鞋尖位置的古城傑拉切位在一座面海峭壁上，城內保留中世紀氛圍，可體驗義大利慢活情調；圖為城內制高點的傑拉切城堡。(中央社)

AI摘要 文章摘要整理： 義大利南部古城傑拉切以「慢活」觀光為主軸，透過歷史街巷、宗教遺產、手工藝與特色甜點，打造沉浸式旅遊體驗，吸引國際旅客造訪。

享有「南義佛羅倫斯」美譽的古城傑拉切（Gerace），推出全新沉浸式旅遊計畫，邀請國際旅客到當地享受「慢活」，漫步在保留完整的中世紀古城牆巷弄之間，品嘗香檸冰沙、杏仁糕等獨特甜點。

傑拉切位在義大利 靴型國土的鞋尖位置，因擁有豐富宗教歷史遺跡，也被稱為「百座教堂之城」，或愛奧尼亞海（Ionian Sea）的耶路撒冷。傑拉切文化觀光 局長拉羅沙（Marisa La Rosa）表示，為便於國際旅客認識傑拉切，觀光局以12世紀振興當地的知名統治者魯傑羅（Ruggero）為名，開發一套名為「我們都是魯傑羅」的體驗目錄，讓遊客可依主題選擇遊覽方式，包括歷史遺產、手工藝、美食、自然風光等。

這項將傑拉切古城變身為開放歷史舞台的計畫，獲得歐盟以及義大利「國家復甦暨韌性計畫」（PNRR）資助。

建城傳說 隨雀鷹居山崖

走進傑拉切宛如進入一部中世紀電影場景，在如今只有約2000居民的歷史中心，到處是以特殊工法垂直鋪設的鵝卵石路面。即使暑期旺季，古城仍保有靜謐神祕氛圍，這得利於它位居「面海峭壁」的天險位置，海拔近500公尺，俯瞰50公里長海岸線，登上制高點「傑拉切城堡」（Castello di Gerace）是觀景最佳地點。

傑拉切照片最常出現的地標是「太陽之門」（Porta del Sole），這扇門一邊通往絕美海景眺望台，在日出與黃昏時段尤其浪漫，另一邊通往主廣場托科（Piazza Del Tocco）。廣場中央地面烙印以「雀鷹」為標誌的城市徽章，述說古城緣起傳奇。

傑拉切的地標太陽之門，一面通往市區，另一面通往眺望海景的觀景台。(中央社)

相傳傑拉切是古希臘時期海岸村民為躲避海盜襲擊，跟隨一隻翱翔雀鷹到此峭壁定居建城，傑拉切之名就是從希臘文「雀鷹」衍生。城徽下並以拉丁文寫著「只臣服於上帝」字樣，顯示這個軍事要塞的傲骨。

教堂建築 兼容多元風格

傑拉切教堂眾多，特色是兼容拜占庭、諾曼式、巴洛克等多樣風格。拜占庭風格（Byzantine Style）源自東羅馬帝國，講究金碧輝煌與馬賽克鑲嵌技術。諾曼式風格（Norman Style）源自11、12世紀，講究莊嚴感與幾何對稱。巴洛克風格盛行於17世紀，講究誇張華麗的裝飾與光影動感。

以市中心「聖方濟各教堂」（Chiesa di San Francesco d‘Assisi）為例，這棟國家級建築遺產外觀是哥德式建築，拱門裝飾著拜占庭、諾曼風格圖案，教堂內部的17世紀彩色大理石聖壇，則是南義巴洛克風格典範之作，且暗藏驚喜設計，鑲嵌象徵傑拉切的雀鷹、城鎮圖。

傑拉切最大的「聖母升天大教堂」（Basilica Concattedrale di Santa Maria Assunta）也巧妙融入歷史多元風格。這座南義卡拉布里亞大區（Calabria）最壯觀的羅馬式教堂，建於11世紀諾曼時期，原址是一座拜占庭教堂，教堂在近代還挖掘出土一枚極具歷史價值的拜占庭帝國金幣。

陶瓷面具 家戶掛門驅邪

傑拉切著名手工藝是陶瓷，路邊販售許多表情兇惡的陶瓷面具。導覽專家德雷歐（Francesco De Leo）向中央社表示，這是卡拉布里亞地區民俗，家庭喜歡在大門掛著猙獰陶瓷面具，據信可以嚇走邪惡力量，「即使在今天人們仍然會這樣做，驅趕邪靈、保護房屋，這是種美麗的傳統。」

傑拉切特產之一是陶瓷工藝，路邊販賣許多表情猙獰的陶瓷面具，當地民俗相信掛在家門口可以避邪。(中央社)

這些面具通常瞪大雙眼、張牙舞爪，甚至有牛角和獅子等野獸特徵，並塗上高度對比的藍、綠、黃色釉彩。

古城另保留許多珍貴手工藝，包括手工肥皂、手繪石頭，還有以古老機器製作的圍巾、布包，通常一件作品需要3位工匠花好幾天製作。

在美食方面，傑拉切觀光局列舉必嘗的特色首推香檸（bergamotto）冰沙，以及各類新鮮水果冰沙，杏仁糕、貓舌餅（Lingua di gatto）等甜點也深受歡迎，遊客可在大教堂或托科廣場前的歷史老店品嘗。

根據傑拉切觀光局介紹，旅客住宿若想感受歷史氛圍，古城內有一間14世紀修道院改建的旅館聖安娜宮（Palazzo Sant'Anna），另有多間民宿或短租公寓，滿足不同需求。

傑拉切美食特產是手工水果冰沙，尤其是香味特殊的香檸（bergamotto）冰沙，許多遊客夏季會特別為了品嚐當地冰沙而去。(中央社)