南義古城傑拉切推慢活觀光 漫步中世紀街巷 嘗甜點、買面具
義大利南部古城傑拉切以「慢活」觀光為主軸，透過歷史街巷、宗教遺產、手工藝與特色甜點，打造沉浸式旅遊體驗，吸引國際旅客造訪。
AI摘要
文章摘要整理：
義大利南部古城傑拉切以「慢活」觀光為主軸，透過歷史街巷、宗教遺產、手工藝與特色甜點，打造沉浸式旅遊體驗，吸引國際旅客造訪。
享有「南義佛羅倫斯」美譽的古城傑拉切（Gerace），推出全新沉浸式旅遊計畫，邀請國際旅客到當地享受「慢活」，漫步在保留完整的中世紀古城牆巷弄之間，品嘗香檸冰沙、杏仁糕等獨特甜點。
傑拉切位在義大利靴型國土的鞋尖位置，因擁有豐富宗教歷史遺跡，也被稱為「百座教堂之城」，或愛奧尼亞海（Ionian Sea）的耶路撒冷。傑拉切文化觀光局長拉羅沙（Marisa La Rosa）表示，為便於國際旅客認識傑拉切，觀光局以12世紀振興當地的知名統治者魯傑羅（Ruggero）為名，開發一套名為「我們都是魯傑羅」的體驗目錄，讓遊客可依主題選擇遊覽方式，包括歷史遺產、手工藝、美食、自然風光等。
這項將傑拉切古城變身為開放歷史舞台的計畫，獲得歐盟以及義大利「國家復甦暨韌性計畫」（PNRR）資助。
建城傳說 隨雀鷹居山崖
走進傑拉切宛如進入一部中世紀電影場景，在如今只有約2000居民的歷史中心，到處是以特殊工法垂直鋪設的鵝卵石路面。即使暑期旺季，古城仍保有靜謐神祕氛圍，這得利於它位居「面海峭壁」的天險位置，海拔近500公尺，俯瞰50公里長海岸線，登上制高點「傑拉切城堡」（Castello di Gerace）是觀景最佳地點。
傑拉切照片最常出現的地標是「太陽之門」（Porta del Sole），這扇門一邊通往絕美海景眺望台，在日出與黃昏時段尤其浪漫，另一邊通往主廣場托科（Piazza Del Tocco）。廣場中央地面烙印以「雀鷹」為標誌的城市徽章，述說古城緣起傳奇。
相傳傑拉切是古希臘時期海岸村民為躲避海盜襲擊，跟隨一隻翱翔雀鷹到此峭壁定居建城，傑拉切之名就是從希臘文「雀鷹」衍生。城徽下並以拉丁文寫著「只臣服於上帝」字樣，顯示這個軍事要塞的傲骨。
教堂建築 兼容多元風格
傑拉切教堂眾多，特色是兼容拜占庭、諾曼式、巴洛克等多樣風格。拜占庭風格（Byzantine Style）源自東羅馬帝國，講究金碧輝煌與馬賽克鑲嵌技術。諾曼式風格（Norman Style）源自11、12世紀，講究莊嚴感與幾何對稱。巴洛克風格盛行於17世紀，講究誇張華麗的裝飾與光影動感。
以市中心「聖方濟各教堂」（Chiesa di San Francesco d‘Assisi）為例，這棟國家級建築遺產外觀是哥德式建築，拱門裝飾著拜占庭、諾曼風格圖案，教堂內部的17世紀彩色大理石聖壇，則是南義巴洛克風格典範之作，且暗藏驚喜設計，鑲嵌象徵傑拉切的雀鷹、城鎮圖。
傑拉切最大的「聖母升天大教堂」（Basilica Concattedrale di Santa Maria Assunta）也巧妙融入歷史多元風格。這座南義卡拉布里亞大區（Calabria）最壯觀的羅馬式教堂，建於11世紀諾曼時期，原址是一座拜占庭教堂，教堂在近代還挖掘出土一枚極具歷史價值的拜占庭帝國金幣。
陶瓷面具 家戶掛門驅邪
傑拉切著名手工藝是陶瓷，路邊販售許多表情兇惡的陶瓷面具。導覽專家德雷歐（Francesco De Leo）向中央社表示，這是卡拉布里亞地區民俗，家庭喜歡在大門掛著猙獰陶瓷面具，據信可以嚇走邪惡力量，「即使在今天人們仍然會這樣做，驅趕邪靈、保護房屋，這是種美麗的傳統。」
這些面具通常瞪大雙眼、張牙舞爪，甚至有牛角和獅子等野獸特徵，並塗上高度對比的藍、綠、黃色釉彩。
古城另保留許多珍貴手工藝，包括手工肥皂、手繪石頭，還有以古老機器製作的圍巾、布包，通常一件作品需要3位工匠花好幾天製作。
在美食方面，傑拉切觀光局列舉必嘗的特色首推香檸（bergamotto）冰沙，以及各類新鮮水果冰沙，杏仁糕、貓舌餅（Lingua di gatto）等甜點也深受歡迎，遊客可在大教堂或托科廣場前的歷史老店品嘗。
根據傑拉切觀光局介紹，旅客住宿若想感受歷史氛圍，古城內有一間14世紀修道院改建的旅館聖安娜宮（Palazzo Sant'Anna），另有多間民宿或短租公寓，滿足不同需求。
傑拉切推出全新的沉浸式慢活旅遊計畫，讓遊客依主題選擇歷史、手工藝、美食與自然風光等路線，深入體驗這座保存完整的中世紀古城。 傑拉切以多元宗教遺產聞名，教堂融合拜占庭、諾曼與巴洛克風格，代表建築包括聖方濟各教堂與聖母升天大教堂，展現濃厚歷史層次。 遊客可品嘗香檸冰沙、杏仁糕與貓舌餅等甜點，也能購買帶有驅邪寓意的陶瓷面具，以及手工肥皂、手繪石頭與布包等在地工藝品。
精華 FAQ
傑拉切推出全新的沉浸式慢活旅遊計畫，讓遊客依主題選擇歷史、手工藝、美食與自然風光等路線，深入體驗這座保存完整的中世紀古城。
傑拉切以多元宗教遺產聞名，教堂融合拜占庭、諾曼與巴洛克風格，代表建築包括聖方濟各教堂與聖母升天大教堂，展現濃厚歷史層次。
遊客可品嘗香檸冰沙、杏仁糕與貓舌餅等甜點，也能購買帶有驅邪寓意的陶瓷面具，以及手工肥皂、手繪石頭與布包等在地工藝品。
上一則
美國沒進前10名 全球最自戀國家排行出爐
下一則