我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

謝賢病逝享壽89歲 謝霆鋒緊急返港送父最後一程 「永遠四哥」遺願曝光

川普：我想跟梅西、C羅交換人生一個月

懷疑丈夫出軌 俄妻把牙齒磨利 趁親熱「咬斷命根子」

TVBS新聞網／編輯 張君堯 報導
示意圖。(取材自Bermix Studio on Unsplash)
示意圖。(取材自Bermix Studio on Unsplash)

俄羅斯傳出恐怖案件，有名女子懷疑丈夫對自己不忠，竟使用銼刀將自己的牙齒磨利，並趁著與丈夫發生親密行為時一口將對方的陰莖咬斷，最終被關進監獄。

每日星報報導，這起事件發生在俄羅斯莫斯科，1名39歲的女子A在41歲丈夫B的手機中發現了1則來自女子C的訊息，內容描述了C夢到與B在海灘上發生性關係。據悉，懷疑丈夫不忠的A並沒有當面質問丈夫，而是精心策畫了一場報復。

A為了完成自己的計畫，竟然還使用銼刀磨利牙齒，事發當晚，她先為丈夫準備晚餐，然後兩人一起喝酒，隨著氣氛愈來愈好，兩人便來到床上、準備發生性行為，A先是幫丈夫口交，沒想到下一秒便大口一咬、將對方的陰莖咬斷，後續更把斷掉的陰莖吐出來，並告訴丈夫「這是你自找的，現在你沒法和別人做愛了」。

據悉，B隨後因為疼痛和低血容性休克短暫失去意識，醒來時，下體正在大量出血，他隨後將斷掉的陰莖放入玻璃杯，並倒入生理食鹽水，然後撥打了急救電話。縱使醫護人員試圖將斷掉的陰莖重新接上，但B接受縫合手術後，雖然成功將陰莖接回，但至今仍無法勃起。

A事後因為故意造成嚴重身體傷害罪被判處5年監禁，目前已進入俄羅斯女子監獄服刑，她的丈夫B則強烈否認自己不忠，目前正獨自撫養他們7歲的孩子，據稱A的牙齒在獄中出現腐爛症狀，對此，B冷冷地表示「這是報應」。

懷疑老公外遇！俄狠婦把牙齒磨利　趁親熱「一口咬斷命根」

TVBS新聞網

上一則

美伊戰火再起 全球能源危機恐捲土重來

熱門新聞

日本天皇德仁、皇后雅子（右）與女兒愛子公主（中）3月8日在東京觀看世界棒球經典賽日本隊對戰澳洲隊的「天覽試合」。（美聯社）

不甩民意盼愛子當首位女天皇 日本國會通過修正案 仍維持男系繼承

2026-07-17 02:15
歐洲的冷氣普及率通常偏低，但2026年夏季高溫帶動冷氣需求，其中中國家電巨頭美的推出的PortaSplit，更成為當地今夏最搶手的商品之一。(路透)

BBC：歐洲人搶購一款中製便攜式冷氣 買家直呼「革命」

2026-07-16 21:49
人妻在蒸氣室內大膽朝小鮮肉伸手；示意圖。(取材自pexels/Pavel Danilyuk)

37歲人妻三溫暖內「摸18歲少男私處」 丈夫面前被逮捕

2026-06-29 00:27
柬埔寨首相洪瑪奈（圖左）17日會見大陸國家主席習近平時重申，柬方堅定奉行一個中國原則。(新華社)

柬埔寨挺「一個中國」還支持武統 台灣宣布取消免簽優惠

2026-07-19 22:26
泰國芭達雅有男女在公園的石桌上公然發生性行為，影片被拍下後在網路上瘋傳。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Дмитрий ）

泰國芭達雅公園石桌活春宮 女上男下激情野戰全被拍

2026-07-16 00:40
捷克眾議長岡村富夫。(歐新社)

捷克議員籲眾議長取消訪中 要求發布中國旅遊警示

2026-07-18 13:25

超人氣

更多 >
男子為奔喪購機票 AI客服一句話 引發一場官司

男子為奔喪購機票 AI客服一句話 引發一場官司
演藝圈早知道他離婚張葳葳 吳宗憲鬆口「漸行漸遠主因」

演藝圈早知道他離婚張葳葳 吳宗憲鬆口「漸行漸遠主因」
世界盃決賽／西班牙延長賽進球 退阿根廷奪隊史第2冠

世界盃決賽／西班牙延長賽進球 退阿根廷奪隊史第2冠
世界盃／西班牙奪冠 還包辦金球、最佳新人、金手套獎

世界盃／西班牙奪冠 還包辦金球、最佳新人、金手套獎
好市多9項食品 被譽「品質贏過知名品牌」最佳平替品

好市多9項食品 被譽「品質贏過知名品牌」最佳平替品