懷疑丈夫出軌 俄妻把牙齒磨利 趁親熱「咬斷命根子」

俄羅斯傳出恐怖案件，有名女子懷疑丈夫對自己不忠，竟使用銼刀將自己的牙齒磨利，並趁著與丈夫發生親密行為時一口將對方的陰莖咬斷，最終被關進監獄。

每日星報報導，這起事件發生在俄羅斯莫斯科，1名39歲的女子A在41歲丈夫B的手機中發現了1則來自女子C的訊息，內容描述了C夢到與B在海灘上發生性關係。據悉，懷疑丈夫不忠的A並沒有當面質問丈夫，而是精心策畫了一場報復。

A為了完成自己的計畫，竟然還使用銼刀磨利牙齒，事發當晚，她先為丈夫準備晚餐，然後兩人一起喝酒，隨著氣氛愈來愈好，兩人便來到床上、準備發生性行為，A先是幫丈夫口交，沒想到下一秒便大口一咬、將對方的陰莖咬斷，後續更把斷掉的陰莖吐出來，並告訴丈夫「這是你自找的，現在你沒法和別人做愛了」。

據悉，B隨後因為疼痛和低血容性休克短暫失去意識，醒來時，下體正在大量出血，他隨後將斷掉的陰莖放入玻璃杯，並倒入生理食鹽水，然後撥打了急救電話。縱使醫護人員試圖將斷掉的陰莖重新接上，但B接受縫合手術後，雖然成功將陰莖接回，但至今仍無法勃起。

A事後因為故意造成嚴重身體傷害罪被判處5年監禁，目前已進入俄羅斯女子監獄服刑，她的丈夫B則強烈否認自己不忠，目前正獨自撫養他們7歲的孩子，據稱A的牙齒在獄中出現腐爛症狀，對此，B冷冷地表示「這是報應」。

懷疑老公外遇！俄狠婦把牙齒磨利 趁親熱「一口咬斷命根」

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