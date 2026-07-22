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德鐵衛生紙用完 列車長臨停漢堡站抱回3大包 網友封英雄

中央社
德國一列由敘爾特島開往柏林的ICE高速列車，日前因車上廁所衛生紙用罄，列車長臨時...
德國一列由敘爾特島開往柏林的ICE高速列車，日前因車上廁所衛生紙用罄，列車長臨時在漢堡貝格多夫站停車，跑到附近超市採購衛生紙後才繼續行駛；圖為德鐵ICE高速列車。(中央社)

AI摘要

文章摘要整理：

德國ICE 2075列車因廁所衛生紙用完，列車長臨停漢堡站親自買回3大包補給，獲網友稱讚為英雄，德鐵也承諾報銷費用並檢討整備流程。

德國一列ICE高速列車，日前因廁所衛生紙全部用完，列車長臨時決定在漢堡停車，親自跑到附近超市買回3大包衛生紙。影片曝光後引發熱議，網友盛讚他是真正的英雄，並向解決問題的第一線列車服務人員致敬。

這起事件發生於上週末，一列編號ICE 2075的高速列車由觀光勝地敘爾特島（Sylt）開往柏林途中，車上廁所衛生紙突然全部用完。為避免乘客陷入窘境，列車長決定讓列車臨時停靠漢堡貝格多夫（Hamburg-Bergedorf）站，下車前往附近超市採購衛生紙。

社群媒體Instagram流傳的影片顯示，列車長抱著3大包衛生紙，一路快跑返回月台，再將衛生紙搬上列車，列車才重新發車。

德國鐵路公司（Deutsche Bahn）事後向德媒Tag24證實此事。發言人表示，由於當天臨時有人員缺勤，列車出發前未完成正常整備，因此包括廁所衛生紙在內的車上備品未及時補充。

德鐵並說明，列車長自行墊付購買衛生紙的費用，將由公司全額報銷，未來也將加強抽查列車備品，以避免類似情況再次發生。

影片發布後迅速引發熱議，拍攝影片的網友直接將列車長封為「本月最佳員工」，不少網友留言稱他是「真正的英雄」、「值得敬佩的人」，並呼籲德鐵替他加薪。

也有網友藉機替第一線列車服務人員發聲，表示列車服務員對許多問題並無決定權，但總是努力在有限條件下解決問題，值得肯定。

近年德鐵因基礎設施老化、施工頻繁，準點率屢受外界批評。今年6月更發生無線通訊系統故障，全德列車一度停駛，導致大量乘客受困。

根據德媒報導，這班ICE最後約延誤45分鐘抵達柏林，但不少網友稱，若是為了讓全車乘客都有衛生紙可用，這樣的誤點完全可以原諒。

拍攝影片的該列車乘客也替第一線列車服務人員發聲。他說：「一個組織的運作不能只依靠手冊和既定流程，更重要的是有人願意主動承擔責任，找出務實的解決辦法，而不是躲在職責分工背後。」

這名乘客向第一線的列車服務員與列車長致謝，感謝他們憑藉投入、臨場應變能力與耐心，讓旅客即使遇到突發狀況，仍能順利完成旅程，並寫道：「新聞標題往往聚焦於問題，而今天，我想把敬意獻給那些解決問題的人。」

精華 FAQ

  • 因為車上廁所衛生紙全部用完，為避免乘客不便，列車長決定臨時停靠漢堡貝格多夫站，下車到附近超市採買補充，讓列車能恢復正常運作。

  • 他從超市買回3大包衛生紙，並先自行墊付費用。德國鐵路公司後來表示，這筆支出會由公司全額報銷，也會加強抽查列車備品。

  • 因為影片拍到列車長抱著3大包衛生紙快跑回車站，展現主動解決問題的態度，許多網友稱他是英雄，並為第一線列車服務人員的辛勞發聲。

ICE 德國 社群媒體

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