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全球高溫紀錄常出現在聖嬰年？ 專家曝3個可能原因

全球高溫紀錄常出現在聖嬰年？ 專家曝3個可能原因

記者孟嘉美／台北即時報導
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全球高溫紀錄常出現在聖嬰年。(取自「林老師氣象站」臉書粉專)
全球高溫紀錄常出現在聖嬰年。(取自「林老師氣象站」臉書粉專)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：近30年觀測顯示，全球最暖年常出現在強聖嬰期間或後1年。
  • 重點二：聖嬰使赤道太平洋海溫偏暖，暖海水東移並持續釋放熱量。
  • 重點三：聖嬰也會改變大氣環流，讓部分地區更易出現高溫與乾旱。

全球高溫紀錄常出現在聖嬰年。台灣氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，根據近30年的實際觀測數據顯示，多個全球最暖年分都發生在強聖嬰期間或其後1年發生。例如1997至1998年是超強聖嬰年，1998年就創當時全球最高溫紀錄。2015至2016年也是強聖嬰年，而2016年也創下新的全球平均氣溫紀錄。

為什麼聖嬰現象會使全球氣溫升高呢？他說，有3個可能原因。

第一，赤道太平洋海溫異常偏暖。林得恩表示，在正常情況下，赤道太平洋東部海水會比較冷，西太平洋（菲律賓、印尼附近）的海水較暖。當聖嬰發生時，由於信風（東風）減弱，暖海水向東移動。赤道中、東太平洋海表溫度持續高於平均值（通常至少高0.5度），並可維持數月之久。

他說，大量暖海水透過蒸發作用，釋放熱量到大氣中，使得全球大氣吸收更多能量，所以，氣溫將會比同時期較高些。

第二，海洋向大氣釋放更多熱能。林得恩說，由於海洋儲存了地球大部分的熱能。但是，當聖嬰發生時，海面蒸發增加、潛熱釋放增強，也會使得大氣溫度升高。因此，全球平均氣溫通常會在聖嬰發展成熟後，達到高峰。

林得恩表示，第三，全球大氣環流改變。因為聖嬰會改變沃克環流及哈德里環流的運轉，進而並影響到環境的天空雲量、降雨分布以及高低壓系統的配置，而這些變化，就常會使局部地區更容易出現高溫或乾旱。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

精華 FAQ

  • 根據近30年觀測，全球最暖年多發生在強聖嬰期間或其後1年，像1998年與2016年都刷新全球高溫紀錄。聖嬰會讓海洋與大氣間的熱量交換增強，進一步推升全球平均氣溫。

  • 聖嬰發生時，赤道太平洋信風減弱，暖海水向東移動，使中、東太平洋海表溫度長期偏高。大量暖海水蒸發後會釋放熱量到大氣，讓全球吸收更多能量，氣溫因此升高。

  • 聖嬰除了讓海洋釋放更多熱能，還會改變沃克環流與哈德里環流，影響雲量、降雨和高低壓配置。這些變化會使部分地區更容易出現高溫或乾旱，也讓全球平均氣溫更容易走高。

印尼

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