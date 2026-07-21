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致敬83歲辭世藝術家 800磅花生醬鋪滿荷蘭博物館地板

編譯周靜芝
荷蘭鹿特丹的博伊曼斯范伯寧恩美術館的兩名員工花了幾天時間，將40桶花生醬塗抹在2...
荷蘭鹿特丹的博伊曼斯范伯寧恩美術館的兩名員工花了幾天時間，將40桶花生醬塗抹在270平方英尺（25平方公尺）的六邊形區域。(美聯社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：荷蘭83歲藝術家希普斯辭世後，花生醬地板作品再度重現。
  • 重點二：博物館以800磅花生醬鋪滿地板，向其概念藝術生涯致敬。
  • 重點三：展場飄出濃厚花生醬香氣，並提醒花生過敏者避免入內。

超過800磅、足以做出約1萬5000份三明治的花生醬，被鋪滿荷蘭一座博物館的地板，以此向日前辭世的83歲荷蘭藝術家希普斯（Wim T. Schippers）致敬。

美聯社報導，這位享壽83歲的概念藝術家，最早於1969年創作了「花生醬地板」（Pindakaasvloer）；這件作品於9日在荷蘭鹿特丹的博伊曼斯·范伯寧恩美術館（Museum Boijmans Van Beuningen）分館「Art Depot」揭幕，將展出兩個月。

希普斯是荷蘭最具影響力、也最具爭議的人物，不僅在荷蘭版「芝麻街」中為恩尼（Ernie）和科米蛙（Kermit the Frog）配音，更創作許多荒誕滑稽的作品，挑戰人們對藝術意義的傳統觀念。

荷蘭鹿特丹的博伊曼斯范伯寧恩美術館兩名員工花了幾天時間，工作人員在地板上塗抹花生...
荷蘭鹿特丹的博伊曼斯范伯寧恩美術館兩名員工花了幾天時間，工作人員在地板上塗抹花生醬，以重現荷蘭藝術家希普斯的藝術作品「花生醬地板」，向他致敬。(美聯社)

1997年，當「花生醬地板」在烏特勒支（Utrecht）的中央博物館（Central Museum）第二次展出時，希普斯曾對聚集的媒體說：「大家都站在這裡欣賞花生醬，這不是很棒嗎？」

那股令人聯想到早餐與午餐盒的香氣，是許多親睹這件作品的人腦海中揮之不去的印象。博物館工作人員在開幕時指引參觀者「順著氣味走」，味道正從位於藝術品陳列處下方三層樓的售票處飄來。

美食攝影師兼作家韋斯曼（Mieke Weismann）當年還是青少年，曾參觀過那場展覽；他表示，他最記得的就是那股氣味。

這件藝術裝置或許並非人人都能欣賞，博物館入口處的告示牌提醒對花生過敏的參觀者，建議他們不要進入該展區。

博伊曼斯·范伯寧恩美術館的兩名員工日前花了幾天時間，將40桶花生醬塗抹在270平方英尺（25平方公尺）的六邊形區域。

超過800磅、足以做出約1萬5000份三明治的花生醬，被鋪滿荷蘭一座博物館的地板...
超過800磅、足以做出約1萬5000份三明治的花生醬，被鋪滿荷蘭一座博物館的地板，以此向上個月辭世的荷蘭藝術家希普斯（Wim T. Schippers）致敬。(美聯社)

負責安裝這件藝術品的兩名工作人員之一杜恩克（Leon Duenk）說，這真是項大工程。兩人使用石膏板抹刀，將花生醬塗抹成0.8英寸（2公分）厚度。

希普斯生前曾與博物館商討未來如何重現這件作品，並擬定了一份20點計畫，其中包含要求必須「盡可能平滑且單調地」塗抹花生醬，以及「任何人不得站在或躺在花生醬上」。

希普斯並未明確說明作品的尺寸或形狀，但他確實指出必須使用細滑的花生醬，且偏好荷蘭知名花生醬品牌Calvé。該公司為此作品捐贈了40桶花生醬。

2011年該作品展出時，曾有多名參觀者踩進這件黏膩的藝術品中。1997年，這件作品曾遭「破壞」，當時一群人將12片麵包和數袋荷蘭早餐時常撒在麵包上的巧克力碎片（hagelslag），擺放在地板上。希普斯當時告訴荷蘭「人民報」（De Volkskrant）說，看起來倒也不差，這些巧克力碎片的擺放既講究比例，手法也相當嫻熟。

荷蘭鹿特丹的博伊曼斯范伯寧恩美術館兩名員工花了幾天時間，工作人員在地板上塗抹花生...
荷蘭鹿特丹的博伊曼斯范伯寧恩美術館兩名員工花了幾天時間，工作人員在地板上塗抹花生醬，以重現荷蘭藝術家希普斯的藝術作品「花生醬地板」，向他致敬。(美聯社)

精華 FAQ

  • 重現的是希普斯1969年創作的「花生醬地板」，這件概念藝術以大量細滑花生醬鋪滿地面，挑戰人們對藝術形式與意義的既定想像。

  • 館方動用超過800磅花生醬、共40桶，分幾天塗抹在270平方英尺的六邊形區域上，厚度約2公分，整體展期為2個月。

  • 他不僅是概念藝術家，也曾為荷蘭版「芝麻街」配音，作品常以荒誕手法顛覆傳統觀念，因此在荷蘭既具影響力，也引發不少爭議。

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