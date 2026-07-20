阿布達比砸110億美元 蓋全球首座「三星健康認證島」

養生旅遊已成熱潮，波斯灣一座小島試圖將短暫的度假體驗，轉化為可持續的日常生活方式；示意圖。（圖／123RF）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 阿布達比投資108.9億美元打造法希德島永續健康社區。

阿布達比投資108.9億美元打造法希德島永續健康社區。 重點二： 島上以步行與綠帶規劃為主，強調低碳與健康建築。

島上以步行與綠帶規劃為主，強調低碳與健康建築。 重點三：法希德島獲Fitwel三星認證，創全球首例最高等級案例。

隨著全球對身心健康的關注度日益提升，養生旅遊已成熱潮。而波斯灣的一座小島正試圖將這份短暫的度假體驗，轉化為可持續的日常生活方式。阿布達比政府旗下的房地產 開發商Aldar宣布，將斥資400億阿聯酋迪拉姆(約108.9億美元)，在亞斯島與薩迪亞特島之間興建占地270萬平方公尺的「法希德島」(Fahid Island)，預計於2029年全面啟用。

根據CNN和The Nation報導，這座主打「健康建築」(Wellness Architecture)的永續社區，規畫了超過6000戶住宅。相較於坊間建案常以配置健身房或水療中心作為「健康包裝」(Wellness washing)的行銷噱頭，法希德島是將健康促進融入最基礎的城市規劃中。島嶼中央設有一條長達10公里的「伯姆公園」(Berm Park)綠色走廊，包含慢跑道與三條自行車道，並可阻隔外圍的噪音。

全島規畫一條長15公里的環形步道連結住宅、購物區與海灘俱樂部，其中超過70%的路徑都有遮蔭設計，旨在打造一個完全不需開車、光靠步行即可抵達任何設施的低碳島嶼。

島上除了規劃售價190萬至760萬迪拉姆(約51至206萬美元)不等的公寓與超奢華別墅外，頂級名校英國溫布頓國王學院學校(King's College School Wimbledon)也將於2028年9月在此設立分校。該校與法希德島本身，皆已榮獲由美國疾病管制與預防中心(CDC)等機構開發的「Fitwel」健康建築認證，其中法希德島更創下全球首例，拿下最高等級的三星 級認證。開發商強調，透過友善步行的環境與綠地規劃，將能實質提升居民的身體與心理健康，讓健康選擇自然融入島上每位居民的日常。