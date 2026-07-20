首次出國選哪？ 葡萄牙波多、里斯本2城市友善熱情奪冠

葡萄牙的波多（Porto）獲選為適合第一次出國旅遊的票選冠軍。（圖／123RF）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 首次出國首選名單由葡萄牙波多與里斯本並列第一。

首次出國首選名單由葡萄牙波多與里斯本並列第一。 重點二： 評比考量安全、英語能力、友善度、住宿與可步行性。

評比考量安全、英語能力、友善度、住宿與可步行性。 重點三：前十名還包括布拉格、首爾、赫爾辛基等城市。

第一次出國旅遊，幾乎沒有什麼比拿到第一枚護照 蓋章更令人期待了。若已準備好踏出這一步，卻不確定要去哪裡，數位娛樂網站JB.com上月公布的「首次出國旅客十大首選目的地」名單，或許能幫上忙。

漫旅(Travel+Leisure)雜誌報導，該網站彙整了全球40座主要城市，分析對初次出國旅客的重要因素，包括安全評級、英語流利程度及當地人的友善度來進行排名；此外，評選標準還涵蓋了每晚住宿費用、歷史景點、可步行性，以及當地餐廳的平均消費。

結果由葡萄牙 的波多(Porto)與里斯本(Lisbon)並列第一，兩座城市在「好客度」方面均位居全球第五。相較於里斯本的住宿每晚平均房價為134美元，波多的105美元稍為實惠；儘管地勢多坡，波多的街道對行人仍相當友善。里斯本在這一類別中同樣表現亮眼，市內近200處地標皆步行可達，對熱愛徒步探索的旅客，無疑是一大加分。報告還指出，若來自英語系國家，葡萄牙人通常英語流利，溝通上不會有問題。

位居第二的是布拉格(Prague)，其歷史中心對行人極為友善，且全市有超過200處地標，獲得高度讚譽。報告指出，遊客在當地待上一周，也不會無聊。當地的犯罪率較低，在安全評分中獲得75分(滿分100)。此外，飯店每晚平均房價為107美元，與西歐其他城市相比，價格親民許多。

躋身前三名的還有首爾(Seoul)，對預算有限的旅客來說是個理想的去處。一般飯店房價每晚約65美元，在餐廳享用一頓正餐約8美元，以首爾著名的美食文化來說，這點尤其令人印象深刻。當地擁有超過80處值得探索的歷史遺跡、可步行性獲評94分，以及單程約1.3美元的公共交通，不難理解為何這座南韓首都城市會讓首次出國的旅客心動。

其他熱門目的地包括排名第四的芬蘭赫爾辛基(Helsinki)，緊隨其後的是京都(Kyoto)、馬德里(Madrid)、布達佩斯(Budapest)、維也納(Vienna)，最後由西班牙的塞維利亞(Seville)晉居前十。