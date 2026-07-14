我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

嘴狠心軟、不屑作秀 盤點4大「人品天花板」星座女

賈平凹之女賈淺淺 被撤銷碩士學位、副教授職稱

丈夫差點被吸出瑞安波音客機窗外 妻緊抓雙腿：要死就一起死

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
瑞安航空乘客卡洛維奇的妻子斯韋特蘭娜．格爾科維奇14日站在希臘塞薩洛尼基AHEP...
瑞安航空乘客卡洛維奇的妻子斯韋特蘭娜．格爾科維奇14日站在希臘塞薩洛尼基AHEPA醫院前。卡洛維奇搭機時身體一度部分被吸出破裂的客艙舷窗，目前在該院接受治療。(路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：瑞安航空737-800在北馬其頓領空突發機窗破裂失壓。
  • 重點二：61歲乘客差點被吸出機外，妻子緊抓雙腿救回丈夫。
  • 重點三：家屬研判疑為引擎碎片擊碎舷窗，事故原因仍待確認。

瑞安航空一架波音737-800客機10日在北馬其頓領空發生飛安事故，61歲塞爾維亞籍男子卡洛維奇（Ljubisa Karović）因機窗玻璃破裂脫落，險些頭部朝前從客艙舷窗被吸出機外，所幸妻子斯韋特蘭娜．格爾科維奇（Svetlana Grković）緊抓丈夫雙腿。斯韋特蘭娜近日接受採訪，還原當時經過。

▲ 影片來源：Facebook＠Karovic Ljubisa （若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

BBC報導，夫婦倆當時搭乘這班從希臘塞薩洛尼基飛往德國梅明根的班機。斯韋特蘭娜告訴BBC塞爾維亞語頻道，丈夫差點被吸出窗外近兩分鐘，「右肩和頭部都在飛機外面」，另有兩名乘客出手協助，將他拉回機艙內。

她說：「我們一起把他拉了回來，他整張臉都變形了，鮮血不斷從鼻子和嘴巴流出來。」

其他乘客稍早告訴當地媒體，卡洛維奇當時仍繫著安全帶，讓機上人員得以抓住他。斯韋特蘭娜接受塞爾維亞媒體採訪時說，她事發當下立即反應過來，抓住丈夫的雙腿。她說：「我心想：『如果我們會死，那就一起死。』」

斯韋特蘭娜接受希臘媒體採訪時回憶，飛機引擎似乎有零件脫落，擊碎丈夫身旁的舷窗，造成客艙失壓。其他乘客也表示，當時聽見類似爆炸的聲響。家屬委任的一名技術顧問認為，事故起因是飛機右側引擎故障，導致碎片擊中並打碎客艙舷窗，隨後造成客艙壓力迅速流失，但這項研判尚未獲調查人員證實。

斯韋特蘭娜表示，丈夫傷勢嚴重，也飽受驚嚇，但對她來說，重要的是他還活著。「他的手傷得尤其嚴重，身上也有燒傷，目前無法溝通，也不記得整起事件。」她也透露，丈夫現在一聽到有人提起飛機，就會開始發抖。「我的心理狀況也非常糟糕。我當時擔心我們的安危，很害怕飛機會墜毀。」

她說，自己始終擺脫不了這場磨難的陰影：「我不斷找事情做，試著不去回想事發經過，但那些畫面就是揮之不去。昨天我走進電梯，突然感到一陣可怕的窒息感。現在的問題是，我們以後是否還會再搭飛機。」

精華 FAQ

  • 事故發生在瑞安航空一架波音737-800客機上，航線是從希臘塞薩洛尼基飛往德國梅明根，當時飛越北馬其頓領空，途中突然發生飛安意外。

  • 他的座位旁機窗破裂脫落後，頭部和右肩幾乎被吸出機外，情況持續近2分鐘，所幸妻子抓住他的雙腿，加上其他乘客協助，才把他拉回機艙。

  • 家屬技術顧問推測是右側引擎故障，碎片擊碎舷窗引發失壓，但尚未證實；卡洛維奇手部重傷、身體燒傷且受驚嚴重，暫時無法溝通也不記得經過。

德國 波音

上一則

對抗伊朗 美國支持伊拉克至敘利亞輸油管繞過荷莫茲海峽

下一則

美軍7小時狂轟伊朗數十目標 川普傳戰情室密謀發動「大攻勢」

延伸閱讀

瑞安客機窗戶「空中脫落」 男乘客險被吸出 妻緊抓雙腿保命

瑞安客機窗戶「空中脫落」 男乘客險被吸出 妻緊抓雙腿保命
瑞安「機窗脫落」61歲男頭肩遭吸出艙外 幸被拉回

瑞安「機窗脫落」61歲男頭肩遭吸出艙外 幸被拉回
巴哈馬小飛機墜毀數人亡 同家航空公司一天2事故遭停飛

巴哈馬小飛機墜毀數人亡 同家航空公司一天2事故遭停飛
選靠窗位卻沒窗 2航空公司挨告 美聯航阻訟未果 達美案審理中

選靠窗位卻沒窗 2航空公司挨告 美聯航阻訟未果 達美案審理中

熱門新聞

國泰航空。(路透)

港國泰客機在羅馬尼亞上空一度失聯 北約派戰機識別

2026-07-08 13:48
伊朗戈勒斯坦省一座屬於「一帶一路」中伊鐵路走廊(China-Iran rail corridor)的鐵路橋遭擊中。(路透)

美伊衝突急遽升級 革命衛隊多人陣亡 中伊鐵路遭擊中

2026-07-09 14:08
哈利王子檔案照。（美聯社）

哈利返英期間住白金漢宮？英王室：撤回邀請

2026-07-06 08:47
為確保日本皇族人數而提出的「皇室典範」修正案，在今天的眾議院全體會議上，已以多數贊成票通過，順利送交參議院。圖為2022年日本天皇一家新年祝賀。（美聯社）

日本修法定案 皇族養子兒可當天皇、女性婚後可保皇籍

2026-07-11 02:25
英國哈利王子正在倫敦。(美聯社)

哈利王子告「每日郵報」母公司大挫敗 97項指控全駁回

2026-07-07 13:40
人妻在蒸氣室內大膽朝小鮮肉伸手；示意圖。(取材自pexels/Pavel Danilyuk)

37歲人妻三溫暖內「摸18歲少男私處」 丈夫面前被逮捕

2026-06-29 00:27

超人氣

更多 >
姆巴佩生涯首次踢不進世界盃決賽：法國不知道如何對付西班牙

姆巴佩生涯首次踢不進世界盃決賽：法國不知道如何對付西班牙
窮人借現金 富人買二手奢侈品 當鋪反映美國K型經濟縮影

窮人借現金 富人買二手奢侈品 當鋪反映美國K型經濟縮影
「芬太尼王」遭引渡美候審 中國學霸如何打造墨西哥毒梟供應鏈？

「芬太尼王」遭引渡美候審 中國學霸如何打造墨西哥毒梟供應鏈？
3度遭驅逐 非法移民違規撞死6歲女童 衝擊北卡選情

3度遭驅逐 非法移民違規撞死6歲女童 衝擊北卡選情
巴菲特：將在8年內出脫所有波克夏股票

巴菲特：將在8年內出脫所有波克夏股票