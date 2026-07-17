遇狼爪只能啞忍？ 日本推防電車痴漢App 一鍵求救免出聲

圖為日本電車示意圖。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 東京都調查指出，電車痴漢問題在通勤環境中相當嚴重，警方因此宣導Digi Police App，讓受害者可一鍵求救並方便旁人協助。

日本 東京列車以擠迫著稱，在上班尖峰時間可以擠滿乘客讓人動彈不得，容易成為痴漢目標。東京都政府2023年底發表調查結果，發現有45%的受訪女性表示曾遭遇「痴漢」狼爪，甚至男性也有9%，情況令人憂慮。東京都政府訪問了8284名16至69歲的居民，發現有45%的受訪女性表示曾遭受痴漢性騷擾 ，甚至男性也有9%。而被性騷擾的地點超過八成都是列車上，而當中有40.7%的人表示只能啞忍，並沒有做什麼。

另外調查發現，在列車上或站內目擊痴漢，甚至與痴漢對峙的人有11.2%；而被害者中選擇採取行動的，有90%以上都是得到周圍的途人協助，成功反制或抓拿痴漢。

日本東京都警方為了防止電車內出現性騷擾受害事件，日前與當地高中生一起在目黑區的車站前舉行宣導活動，呼籲民眾多加利用防治「痴漢行為」（色狼行為）的應用程式。

日本放送協會（NHK）報導，這場活動於東急東橫線的中目黑站前舉行，包含警察及當地高中生等約50人參與。目黑警察署長湯澤憲治在致詞時表示：「痴漢是踐踏他人尊嚴、絕不容許的犯罪行為。希望透過這次的宣導活動，推動根絕痴漢行為的各項努力。」

隨後，參與者移動至車站驗票閘門附近，向通勤民眾發放呼籲杜絕痴漢的宣傳單。

宣傳單中介紹由東京都警視廳開發、有助於防治痴漢的App Digi Police。該App的功能包含一鍵在手機螢幕上顯示「有痴漢，請救救我」字樣；此外，為了讓周圍的旁觀者也能協助，App還配備詢問受害者的文字訊息功能，例如「你是不是遇到痴漢了」等。

參與活動的高中生現場聆聽警方說明後，紛紛用手機下載這個App。

一名參加活動的高三女學生表示：「如果自己真的遇到痴漢，我想我可能會嚇到發不出聲音。所以會想好好利用這個App，也會想推薦給朋友使用。」