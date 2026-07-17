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狼師偷拍學生還傳群組 日本多地禁教師帶手機入校

中央社
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日本近年接連發生教師偷拍學生事件，圖為東京街頭的日本高中女生。(路透)
日本近年接連發生教師偷拍學生事件，圖為東京街頭的日本高中女生。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

日本多地因教師偷拍與散布學生影像事件，陸續禁止教師攜帶私人手機入校，但也引發急救通訊受限疑慮，各地因此加裝對講機與公務手機等配套。

日本近年接連發生教師偷拍學生事件，不少地方政府開始加強校園管理，陸續祭出新規定，禁止教師攜帶私人手機進入校園。不過，有急救團體擔心，如果教師手邊沒有通訊設備，遇到學生突發狀況時，恐怕會影響第一時間救援。

每日新聞報導，這些新規定源自去年起曝光的教師群組分享女學生偷拍案。

來自名古屋市、東京都、神奈川縣、北海道及岡山縣等地的7名教師及前教師，涉嫌偷拍女學生更衣畫面，在社群聊天室分享偷拍影像，甚至利用生成式AI製作女童色情深偽（Deepfake）圖片，留言分享偷拍心得，目前已有六人被判有罪。

事件爆發後，日本文部科學省去年7月發出通知，要求各地教育委員會加強防範措施，包括強化教師教育訓練及定期校內檢查。不過，名古屋市更進一步，在接獲通知二星期後，率先禁止教師將私人手機帶進教室，也不得使用私人手機拍攝學生。之後，札幌市、北海道及橫濱市等地也陸續跟進。

橫濱市過去就規定「原則上不准使用私人設備處理公務」，但新規定進一步強化，私人手機甚至「不得攜入校園」。

雖然有教師反映，以前習慣用手機拍活動照片、製作班級通訊，現在工作變得比較不方便，但教育單位表示，這是為了保護學生安全，多數教師都能理解並配合。

不過，日本AED財團日前提出不同看法。財團指出，若學生突然心跳停止，教師需要立即報案，並依照消防指揮中心的指示使用AED、進行急救。如果全面禁止教師攜帶通訊設備，可能錯失寶貴的黃金救援時間，因此呼籲學校至少要提供可隨時聯絡外界的通信工具。

為了兼顧學生安全與緊急應變，各地也陸續推出配套措施。例如名古屋市和橫濱市，在教室與教師辦公室之間設有對講系統，校外教學則由學校提供公務手機；如果公務手機不足，則可以例外使用私人手機，不過必須在手機鏡頭貼上遮蔽貼紙。北海道則保留彈性，由校長視情況核准。

札幌市則大量使用無線電對講機作為校內聯絡工具，不論是通知校長有訪客到校，或是家長送來忘記帶的物品，都能透過對講機完成。校方表示，在智慧型手機普及之前，學校原本就是靠這些方式維持運作，因此相信即使限制私人手機，也不會影響校園正常運作。

精華 FAQ

  • 主因是去年曝光的教師偷拍女學生事件，涉案者還把影像傳到群組，甚至用AI製作深偽圖片。地方政府為加強校園安全，才陸續限制私人手機進校。

  • 報導指出，來自名古屋市、東京都、神奈川縣、北海道及岡山縣等地，共有7名教師及前教師涉案，目前已有6人被判有罪，案件引發各地教育單位強化管制。

  • 各地採取配套，例如設置教室與辦公室對講系統、提供校外教學用公務手機，北海道也保留彈性由校長核准；札幌市則大量使用無線電對講機維持聯絡。

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