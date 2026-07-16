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假扮顧客逛珠寶店 英男偷鑽戒吞下肚 遭催吐歸還

聯合新聞網
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英國倫敦一名男子假扮顧客逛珠寶店，趁店員不注意時將一枚鑽戒吞入口中，被發現偷竊後...
英國倫敦一名男子假扮顧客逛珠寶店，趁店員不注意時將一枚鑽戒吞入口中，被發現偷竊後催吐還回鑽戒；示意圖。（圖／123RF）

AI摘要

文章摘要整理：

倫敦哈頓花園珠寶店發生離譜竊案，一名男子假扮顧客將3.5萬英鎊鑽戒吞下肚，遭店員查出並在催吐後吐出歸還，警方持續調查。

英國倫敦近日發生一起離譜竊案。一名男子假扮顧客逛珠寶店，趁店員不注意時將一枚價值3.5萬英鎊（約 4.7 萬美元）的鑽戒吞入口中，企圖把昂貴珠寶帶走。不過店員察覺戒指消失後立即追查，最後男子在監視器證據面前只能伸手催吐，將戒指吐出歸還。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這起事件發生於倫敦知名珠寶街哈頓花園（Hatton Garden）的一間珠寶店。犯案的白髮男子當天在店內假裝挑選商品，花了近兩個小時查看各式戒指。店員表示，他表現得十分自然，看起來就像普通顧客，沒想到其實是想趁機偷竊。

當時，男子拿起一枚鉑金訂婚鑽戒仔細查看。該戒指中央鑲有大型公主方切割鑽石，周圍還搭配數顆小鑽，總價約3.5萬英鎊。監視器畫面顯示，男子檢視戒指後，竟趁機將戒指放入口中吞下，隨後若無其事地繼續查看其他珠寶。

然而，店員很快發現戒指不見，便上前詢問男子。男子起初激烈否認，甚至主動要求店員搜查他的口袋，聲稱自己沒有拿走任何東西。直到店員調閱監視器後，才發現這名男子疑似將鑽戒吞下肚的驚人過程。

據店家表示，男子當時準備離開店鋪，還說自己會隔天回來決定是否購買。不過店員要求他歸還珠寶後，男子竟將手指伸進喉嚨，強行催吐，最後把價值不菲的鑽戒吐出並交還。隨後，他被哈頓花園保全人員帶離現場，店家隔天也向警方報案。

珠寶店負責人哈桑（Junaid Hassan）表示，店內員工回看影片時都感到震驚，甚至重播三次才發現男子吞下戒指的動作。「我自己連吞止痛藥都需要喝水，根本不知道他怎麼做到的，這可能會刮傷他的內部器官。但他整個過程都能正常說話，完全看不出戒指藏在嘴裡。」

哈桑的父親賽義德（Syed）當天負責接待男子，也是最早發現戒指失蹤的人。他表示，男子被質疑時大聲叫喊、情緒激動，但在發現店家掌握證據後就冷靜下來，在店家要求下催吐並還回戒指。目前警方與相關單位仍在調查這起特殊竊案。

精華 FAQ

  • 事件發生於倫敦知名珠寶街哈頓花園的一間珠寶店。該男子以顧客身分進店逛了近2小時，趁店員不注意時把鑽戒吞入口中，試圖帶走昂貴珠寶。

  • 他偷的是一枚鉑金訂婚鑽戒，中央鑲有大型公主方切割鑽石，周圍還搭配數顆小鑽，總價約3.5萬英鎊，折合約4.7萬美元。

  • 店員發現戒指不見後立刻追問，男子先否認並要求搜口袋；直到調閱監視器，證實他疑似吞戒，店家要求歸還後，他只好催吐把戒指吐出，隨即被保全帶離。

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