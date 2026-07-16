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「入城費」動態調升、推銷鄰近景點分流...義大利對抗過度旅遊

中央社
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義大利熱門景點總是充滿遊客，過度旅遊引發環保與觀光品質下降等問題。圖為羅馬萬神殿...
義大利熱門景點總是充滿遊客，過度旅遊引發環保與觀光品質下降等問題。圖為羅馬萬神殿前的遊客潮。(中央社)

AI摘要

文章摘要整理：

義大利各地面對過度旅遊，紛紛採取收費、開罰與分流措施；其中威尼斯擬大幅調升入城費，多洛米蒂與南義熱門景點也同步承受人潮壓力。

過度旅遊（overtourism）近年在義大利觀光產業是個熱門詞彙，不管是疫情後的報復性旅遊，或因網紅帶動的社群打卡潮，都讓義大利著名景點更加人滿為患，當地居民怨聲載道，慕名前來的遊客也常因品質不如預期大失所望。

為解決過度旅遊問題，義大利各地政府祭出五花八門對策，有些城市採取收費或開罰手段，希望以價格門檻過濾低品質遊客；有些區域政府推出鄰近景點的促銷方案，盼藉此分散人潮。「胡蘿蔔」與「棍子」作法各有利弊，迄今似乎還難以找到一勞永逸的萬靈丹。

「世界水都」威尼斯是義大利過度旅遊城市指標之一。威尼斯2024年開始向未在當地住宿的遊客收取5歐元（約5.7美元）「入城費」，日前新任威尼斯市長提出驚人建議，擬把入城費依照總預約人數動態調升，最高額度可收取目前入城費的10倍，亦即多達50歐元（約57美元），並從原本的旺季收費改為全年收費。

威尼斯當局拋出入城費倍增的激烈提案，顯示威尼斯「過度旅遊」情況正以倍速惡化，從安排住宿到交通都是充滿變數的夢魘，尤其是旺季旅館天價一位難求，在熱門的威尼斯雙年展、影展期間，若想住在距離會場較近區域，即使提早半年以上預訂，在訂房網站隨便一搜，索價動輒超過200歐元（約228美元），房間照片還可能如「鬼屋」，住客留下評價是「床上有臭蟲或跳蚤」。

北義多洛米蒂山脈是冬奧舉行地點，也是知名度假勝地，近日爆發過度旅遊問題，當地政府...
北義多洛米蒂山脈是冬奧舉行地點，也是知名度假勝地，近日爆發過度旅遊問題，當地政府擬加強取締開罰。(中央社)

其次是交通昂貴又不便，在威尼斯行動除了靠雙腿，遠距或離島要搭公共汽船，一趟單程票9.5歐元（約10.84美元），購買愈多日券價格愈划算，1日券25歐元（約28.5美元），2日券35歐元（約39.9美元），7日券65歐元（約73美元）。若在大站或尖峰時段，好不容易等到公共汽船靠岸，卻有可能「擠不上去」，要抓準時間抵達，較可靠方案還是步行或水上計程車。

對於度假遊客，威尼斯必搭的「貢多拉」船雖已規範公定價，不像過去常爆發亂喊價爭議，但要拍到社群上孤舟穿梭的唯美畫面並不容易，若佇立運河小橋上拍攝30分鐘，絡繹不絕排隊通過橋下的「塞船」景像，常讓人有陷入「連假車陣」錯覺。

威尼斯「過度旅遊」對義大利人已不是新聞，近日攻佔義大利媒體的消息是，北義阿爾卑斯山的度假勝地多洛米蒂（Dolomiti）也淪為受害者，原本幽靜的山林步道大排長龍，遊客大聲喧鬧甚至以手提音響沿途播放音樂，隨地野餐留下果皮或垃圾，讓風靡全球的「世外桃源」變了調。

威尼斯近日因為新任市長提議調高入城費10倍，使如何平衡「過度旅遊」議題再成焦點。...
威尼斯近日因為新任市長提議調高入城費10倍，使如何平衡「過度旅遊」議題再成焦點。(中央社)

多洛米蒂山區小鎮警力不多，最近區域政府研擬增加人力巡邏開罰，但也有業者擔憂此舉嚇跑觀光客。

類似的「過度旅遊」困擾同樣發生在南義，大批遊客湧入號稱人生必訪50個景點之一的阿瑪菲海岸，卡布里島藍洞在旺季永遠「塞船」，排隊進入可能要等候長達3小時，蘑菇村阿爾貝羅貝洛（Alberobello）、石窟古城馬特拉（Matera）人山人海，與小城原本古樸氛圍天差地遠。

許多南義政府官員都致力對抗遊客「過度集中」現象，希望讓遊客拋棄包車到知名景點「打卡就走」的作法，能搭火車、騎自行車，更符合永續精神，也更有機會深入認識「不一樣的義大利」。

義大利地方政府近期推廣多項搭火車、騎單車或健行的深度旅遊方案，希望國際遊客不要只...
義大利地方政府近期推廣多項搭火車、騎單車或健行的深度旅遊方案，希望國際遊客不要只去熱門景點打卡，可用更環保深入方式認識義大利。圖為外媒團應邀騎行南義腳踏車道。(中央社)

精華 FAQ

  • 各地做法大致分為兩類：一是透過收費、開罰提高進入門檻，二是推廣鄰近景點與替代路線，分散集中在少數名勝的人潮，希望兼顧觀光與居民生活品質。

  • 威尼斯擬把未住宿遊客的入城費改為全年收取，並依總預約人數動態調高，最高可達目前5歐元的10倍、也就是50歐元，用更高價格抑制過度湧入。

  • 北義多洛米蒂出現步道擁擠、噪音與垃圾問題，南義阿瑪菲海岸、卡布里島藍洞、阿爾貝羅貝洛與馬特拉也都人滿為患，顯示過度旅遊已擴散到多個熱門區域。

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