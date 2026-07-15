我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

耗資逾2億人民幣、閒置14年 溫州「明珠七號」大幅傾斜

世界盃／川普「逆轉」美國隊紅牌 巴洛根：我知道一定會出事

流落民間百年 義政府斥資1500萬歐元收購4世紀墓穴壁畫

編譯盧炯燊／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
壁畫描繪了特洛伊戰俘的獻祭。(美聯社)
壁畫描繪了特洛伊戰俘的獻祭。(美聯社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：義大利政府以1500萬歐元收購4世紀墓穴壁畫。
  • 重點二：壁畫原屬托洛尼亞家族，流落民間近百年。
  • 重點三：藝術品已在羅馬伊特魯里亞博物館公開展出。

義大利文化部今年5月宣布，從該國古老貴族家族之一的托洛尼亞(Torlonia)家族成員手中，以1500萬歐元巨資購買了一個西元4世紀墓穴的其中一座「伊特魯里亞」(Etruscan) 壁畫， 6月30日起已公開展出。

美聯社報導，這座壁畫6月30日起在羅馬朱利亞別墅國家伊特魯里亞博物館(Villa Giulia National Etruscan Museum)向公眾開放，並列展出的還有珠寶、伊特魯里亞花瓶以及在墓穴中發現的墓葬品。

西元前8世紀至西元前1世紀，生活在現今義大利中西部的是古老民族伊特魯里亞人，他們的繪畫藝術，反映出他們的宗教信仰內涵，認為來世生活是現世的延續，而他們的畫作主要留存在墓室壁畫(Tomb paintings)。

托洛尼亞家族一直以其大量的骨董收藏而聞名於世，都屬私入所有。今次義大利文化部巨資購入的壁畫，是1857年時，法國考古學家弗朗索瓦(Alessandro Francois) 在托洛尼亞家族土地其中一個墓穴所發現。

1863年，壁畫被從墓地中取出，成為托洛尼亞家族的私人收藏，墓穴其他物品則由弗朗索瓦及其考古團隊所分享。壁畫描繪了特洛伊戰俘的獻祭及伊特魯里亞人的戰鬥場景。

自1921年起，義大利政府一直試圖收回這座墓穴的所有權，目的是將19世紀及以後考古發掘熱潮期間，遭掠奪的文物重新納入義大利公共遺產一部分。

伊特魯里亞在如今義大利中部的大片地區延綿長達數世紀之久，是當時地中海地區重要的貿易強國，但在後來的羅馬帝國時期所滅，文明亦告消亡。

它的藝術特色包括色彩明快、線條流暢，常用紅、黑、藍、黃等濃郁的礦物顏料。 具生動的現實主義， 畫面多描繪貴族的宴會、音樂舞蹈、體育競技(例如摔跤)、狩獵以及神話等，反映了當時熱烈、世俗的社會生活。其藝術早期受古希臘及東方藝術影響，後期則深刻影響古羅馬的藝術風格及其後的壁畫發展。

除了這個壁畫，義大利文化今年還花巨資1490萬元及1500萬元購買兩幅畫作，目的是讓流落民間百年的文化遺產納入國家公共遺產，重新回到公眾視野

文化部長朱利(Alessandro Giuli) 表示，目前的收購政策是優先考慮數量較少，但價值更高的重要藏品，而非文化價值較低的藝術品及骨董。

他又說，這座墓穴的壁畫，是義大利歷史「至關重要」的一部分，如今它重新回到公眾視野，真的值得好好欣賞。

義大利文化部花巨資購入的其中一座「伊特魯里亞」(Etruscan) 壁畫，6月3...
義大利文化部花巨資購入的其中一座「伊特魯里亞」(Etruscan) 壁畫，6月30日起在羅馬朱利亞別墅國家伊特魯里亞博物館向公眾開放。(美聯社)

精華 FAQ

  • 義大利文化部以1500萬歐元向托洛尼亞家族成員收購一幅4世紀墓穴壁畫，該壁畫屬於伊特魯里亞文化的重要遺存，並已正式公開展出。

  • 這幅壁畫1857年被考古學家發現，1863年從墓地取出後成為托洛尼亞家族私人收藏，其他墓葬物品則由發掘團隊分走，之後長期未能回到公眾視野。

  • 文化部希望把19世紀以來遭掠奪、散落民間的考古文物納入公共遺產，優先收購數量較少但價值更高的藏品，讓具有歷史意義的作品重新供大眾欣賞。

義大利

上一則

國立公園新紀念幣 日本擬修法讓人氣動漫角色當主角

下一則

拜占庭古城遺址列世遺預備名單 48座墓葬追溯4世紀生活

延伸閱讀

洛杉磯「小義大利」置身Getty Villa如穿越古羅馬

洛杉磯「小義大利」置身Getty Villa如穿越古羅馬
關注移民人權 明州2萬3千平方英尺壁畫「發聲」

關注移民人權 明州2萬3千平方英尺壁畫「發聲」
義大利熱血建築師發掘傳奇古道 成南義深度慢遊新寵

義大利熱血建築師發掘傳奇古道 成南義深度慢遊新寵
埃及2000年前古墓挖出 還發現拜占庭古城遺址

埃及2000年前古墓挖出 還發現拜占庭古城遺址

熱門新聞

國泰航空。(路透)

港國泰客機在羅馬尼亞上空一度失聯 北約派戰機識別

2026-07-08 13:48
伊朗戈勒斯坦省一座屬於「一帶一路」中伊鐵路走廊(China-Iran rail corridor)的鐵路橋遭擊中。(路透)

美伊衝突急遽升級 革命衛隊多人陣亡 中伊鐵路遭擊中

2026-07-09 14:08
哈利王子檔案照。（美聯社）

哈利返英期間住白金漢宮？英王室：撤回邀請

2026-07-06 08:47
為確保日本皇族人數而提出的「皇室典範」修正案，在今天的眾議院全體會議上，已以多數贊成票通過，順利送交參議院。圖為2022年日本天皇一家新年祝賀。（美聯社）

日本修法定案 皇族養子兒可當天皇、女性婚後可保皇籍

2026-07-11 02:25
英國哈利王子正在倫敦。(美聯社)

哈利王子告「每日郵報」母公司大挫敗 97項指控全駁回

2026-07-07 13:40
人妻在蒸氣室內大膽朝小鮮肉伸手；示意圖。(取材自pexels/Pavel Danilyuk)

37歲人妻三溫暖內「摸18歲少男私處」 丈夫面前被逮捕

2026-06-29 00:27

超人氣

更多 >
姆巴佩生涯首次踢不進世界盃決賽：法國不知道如何對付西班牙

姆巴佩生涯首次踢不進世界盃決賽：法國不知道如何對付西班牙
窮人借現金 富人買二手奢侈品 當鋪反映美國K型經濟縮影

窮人借現金 富人買二手奢侈品 當鋪反映美國K型經濟縮影
「芬太尼王」遭引渡美候審 中國學霸如何打造墨西哥毒梟供應鏈？

「芬太尼王」遭引渡美候審 中國學霸如何打造墨西哥毒梟供應鏈？
3度遭驅逐 非法移民違規撞死6歲女童 衝擊北卡選情

3度遭驅逐 非法移民違規撞死6歲女童 衝擊北卡選情
巴菲特：將在8年內出脫所有波克夏股票

巴菲特：將在8年內出脫所有波克夏股票