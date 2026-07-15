拜占庭古城遺址列世遺預備名單 48座墓葬追溯4世紀生活

地中海名城亞力山卓(Alexandria)以西62哩的馬里納阿拉敏(Marina El-Alamein)考古遺址中，發現了七座地表石灰岩建造的墓葬。(美聯社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 埃及在新河谷省發現保存完好的4世紀拜占庭古城。

埃及在新河谷省發現保存完好的4世紀拜占庭古城。 重點二： 遺址出土48座墓葬，並發現陶器、金幣與銅幣等文物。

遺址出土48座墓葬，並發現陶器、金幣與銅幣等文物。 重點三：城內有大教堂、街道規劃與防禦設施，反映當地生活樣貌。

埃及 政府日前宣布兩項古埃及重大考古發現，其中包括一座位於西部沙漠、保存極為完好的拜占庭(Byzantine)時期居民城市遺址，遺址位於新河谷省(New Valley)，目前已被聯合國教科文組織(UNESCO)列入世界遺產 預備名單。

美聯社報導，這兩處新出土的遺址分別位於達赫拉綠洲(Dakhla Oasis)以及鄰近地中海名城亞力山卓(Alexandria)以西62哩的馬里納阿拉敏(Marina El-Alamein)，考古另外發現18座古代墓葬，其中包括11座平均深度達26呎的岩鑿墓(rock-cut tombs)，以及7座建於地表的石灰岩墓(limestone-built tombs)，總計遺址出土的墓葬48座。墓葬周邊也出土大量珍貴陶器、雙耳細頸瓶、油燈、祭壇及石灰岩盆等器皿。

埃及觀光 與文物部(Ministry of Tourism and Antiquities)表示，在達克拉綠洲(Dakhla Oasis)的第一項發現，揭示公元4世紀拜占庭帝國統治時期，當地居民的日常生活、城市規畫與經濟活動細節。

埃及最高文物委員會(SCA)祕書長萊西(Hisham el-Leithy)指出，這座出土的古城結構嚴謹，擁有南北走向的交通要道與東西走向的街道互相交錯，並規劃有開闊的廣場與公共活動空間。

考古學家馬蘇德(Mahmoud Massoud)表示，聚落中心有一座可追溯至4世紀中葉的巴西利卡式(Basilica)大教堂，可俯瞰整條主要街道。外圍還有2座瞭望塔遺蹟，顯然是用於防禦與守衛城郊。

馬蘇德指出，考古人員還發現一座防禦工事堅固的建築，擁有厚實的城牆，以及多棟帶有接待大廳與拱形屋頂的民宅，其中一棟是被確認為4世紀下半葉教堂執事提索斯(Tisous)的故居，專家因此推測，在城市大教堂建成前，這裡曾作為家庭教堂使用。

遺址中也挖出麵包烤爐、廚房與石磨等廚具，顯然曾用於製作食物。考古人員甚至發現大量保存完好的青銅幣，上面刻有拜占庭皇帝肖像、拉丁文銘文，以及基督教符號；另有一批金幣可追溯至羅馬皇帝君士坦丁二世(Constantius II，公元337至361年在位)統治時期。

埃及文物部門官員扎赫蘭(Diaa Zahran)表示，現場還清點出約200塊被稱為「八格陶片」(ostraca)的陶器碎片。在古代這是被用作書寫材料，上面詳細記錄當時商業交易、信件往來等日常瑣事。

埃及考古大發現，考古學家在地中海沿岸的馬里納阿拉敏發現18座希臘羅馬時期古墓，圖為出土的文物。(美聯社)