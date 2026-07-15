我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

耗資逾2億人民幣、閒置14年 溫州「明珠七號」大幅傾斜

世界盃／川普「逆轉」美國隊紅牌 巴洛根：我知道一定會出事

拜占庭古城遺址列世遺預備名單 48座墓葬追溯4世紀生活

編譯彭馨儀／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
地中海名城亞力山卓(Alexandria)以西62哩的馬里納阿拉敏(Marina...
地中海名城亞力山卓(Alexandria)以西62哩的馬里納阿拉敏(Marina El-Alamein)考古遺址中，發現了七座地表石灰岩建造的墓葬。(美聯社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：埃及在新河谷省發現保存完好的4世紀拜占庭古城。
  • 重點二：遺址出土48座墓葬，並發現陶器、金幣與銅幣等文物。
  • 重點三：城內有大教堂、街道規劃與防禦設施，反映當地生活樣貌。

埃及政府日前宣布兩項古埃及重大考古發現，其中包括一座位於西部沙漠、保存極為完好的拜占庭(Byzantine)時期居民城市遺址，遺址位於新河谷省(New Valley)，目前已被聯合國教科文組織(UNESCO)列入世界遺產預備名單。

美聯社報導，這兩處新出土的遺址分別位於達赫拉綠洲(Dakhla Oasis)以及鄰近地中海名城亞力山卓(Alexandria)以西62哩的馬里納阿拉敏(Marina El-Alamein)，考古另外發現18座古代墓葬，其中包括11座平均深度達26呎的岩鑿墓(rock-cut tombs)，以及7座建於地表的石灰岩墓(limestone-built tombs)，總計遺址出土的墓葬48座。墓葬周邊也出土大量珍貴陶器、雙耳細頸瓶、油燈、祭壇及石灰岩盆等器皿。

埃及觀光與文物部(Ministry of Tourism and Antiquities)表示，在達克拉綠洲(Dakhla Oasis)的第一項發現，揭示公元4世紀拜占庭帝國統治時期，當地居民的日常生活、城市規畫與經濟活動細節。

埃及最高文物委員會(SCA)祕書長萊西(Hisham el-Leithy)指出，這座出土的古城結構嚴謹，擁有南北走向的交通要道與東西走向的街道互相交錯，並規劃有開闊的廣場與公共活動空間。

考古學家馬蘇德(Mahmoud Massoud)表示，聚落中心有一座可追溯至4世紀中葉的巴西利卡式(Basilica)大教堂，可俯瞰整條主要街道。外圍還有2座瞭望塔遺蹟，顯然是用於防禦與守衛城郊。

馬蘇德指出，考古人員還發現一座防禦工事堅固的建築，擁有厚實的城牆，以及多棟帶有接待大廳與拱形屋頂的民宅，其中一棟是被確認為4世紀下半葉教堂執事提索斯(Tisous)的故居，專家因此推測，在城市大教堂建成前，這裡曾作為家庭教堂使用。

遺址中也挖出麵包烤爐、廚房與石磨等廚具，顯然曾用於製作食物。考古人員甚至發現大量保存完好的青銅幣，上面刻有拜占庭皇帝肖像、拉丁文銘文，以及基督教符號；另有一批金幣可追溯至羅馬皇帝君士坦丁二世(Constantius II，公元337至361年在位)統治時期。

埃及文物部門官員扎赫蘭(Diaa Zahran)表示，現場還清點出約200塊被稱為「八格陶片」(ostraca)的陶器碎片。在古代這是被用作書寫材料，上面詳細記錄當時商業交易、信件往來等日常瑣事。

埃及考古大發現，考古學家在地中海沿岸的馬里納阿拉敏發現18座希臘羅馬時期古墓，圖...
埃及考古大發現，考古學家在地中海沿岸的馬里納阿拉敏發現18座希臘羅馬時期古墓，圖為出土的文物。(美聯社)

精華 FAQ

  • 這座保存良好的拜占庭時期居民城市遺址，位於埃及西部沙漠的新河谷省達赫拉綠洲，且已被聯合國教科文組織列入世界遺產預備名單。

  • 兩處遺址合計出土48座墓葬，其中包含11座平均深度達26呎的岩鑿墓，以及7座建於地表的石灰岩墓，周邊還有大量陶器與器皿。

  • 遺址顯示當地有規劃整齊的街道、廣場與公共空間，還有4世紀中葉的大教堂、防禦塔、民宅、烤爐與石磨，並出土記錄交易與書信的陶片。

世界遺產 觀光 埃及

上一則

流落民間百年 義政府斥資1500萬歐元收購4世紀墓穴壁畫

下一則

委內瑞拉7級強震過3周 逾4700人死亡、近1.7萬人受傷

延伸閱讀

埃及2000年前古墓挖出 還發現拜占庭古城遺址

埃及2000年前古墓挖出 還發現拜占庭古城遺址
墓室出土伊特魯里亞壁畫 義大利斥資收購首度公開亮相

墓室出土伊特魯里亞壁畫 義大利斥資收購首度公開亮相

歷史拼圖／西海岸外海 發現遠古「失落世界」

歷史拼圖／西海岸外海 發現遠古「失落世界」
義大利熱血建築師發掘傳奇古道 成南義深度慢遊新寵

義大利熱血建築師發掘傳奇古道 成南義深度慢遊新寵

熱門新聞

國泰航空。(路透)

港國泰客機在羅馬尼亞上空一度失聯 北約派戰機識別

2026-07-08 13:48
伊朗戈勒斯坦省一座屬於「一帶一路」中伊鐵路走廊(China-Iran rail corridor)的鐵路橋遭擊中。(路透)

美伊衝突急遽升級 革命衛隊多人陣亡 中伊鐵路遭擊中

2026-07-09 14:08
哈利王子檔案照。（美聯社）

哈利返英期間住白金漢宮？英王室：撤回邀請

2026-07-06 08:47
為確保日本皇族人數而提出的「皇室典範」修正案，在今天的眾議院全體會議上，已以多數贊成票通過，順利送交參議院。圖為2022年日本天皇一家新年祝賀。（美聯社）

日本修法定案 皇族養子兒可當天皇、女性婚後可保皇籍

2026-07-11 02:25
英國哈利王子正在倫敦。(美聯社)

哈利王子告「每日郵報」母公司大挫敗 97項指控全駁回

2026-07-07 13:40
人妻在蒸氣室內大膽朝小鮮肉伸手；示意圖。(取材自pexels/Pavel Danilyuk)

37歲人妻三溫暖內「摸18歲少男私處」 丈夫面前被逮捕

2026-06-29 00:27

超人氣

更多 >
姆巴佩生涯首次踢不進世界盃決賽：法國不知道如何對付西班牙

姆巴佩生涯首次踢不進世界盃決賽：法國不知道如何對付西班牙
窮人借現金 富人買二手奢侈品 當鋪反映美國K型經濟縮影

窮人借現金 富人買二手奢侈品 當鋪反映美國K型經濟縮影
「芬太尼王」遭引渡美候審 中國學霸如何打造墨西哥毒梟供應鏈？

「芬太尼王」遭引渡美候審 中國學霸如何打造墨西哥毒梟供應鏈？
3度遭驅逐 非法移民違規撞死6歲女童 衝擊北卡選情

3度遭驅逐 非法移民違規撞死6歲女童 衝擊北卡選情
巴菲特：將在8年內出脫所有波克夏股票

巴菲特：將在8年內出脫所有波克夏股票