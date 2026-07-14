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補貼拿去追星 韓女餓死19月大女嬰 遭檢方求刑30年

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2026年7月7日，韓國仁川市法院就一宗虐兒案展開聽證會，圖為案情中公開的影像資...
2026年7月7日，韓國仁川市法院就一宗虐兒案展開聽證會，圖為案情中公開的影像資料，可見案發住處堆滿雜物，居住環境惡劣。（截圖自Youtube@YTN）

南韓仁川地方法院日前就一宗虐兒案進行量刑聽證會，被告因涉嫌疏忽照顧年僅19個月大的親生女兒，致女嬰因嚴重營養不良與脫水而死亡，檢方要求對29歲單親媽媽的被告重判30年有期徒刑。南韓媒體報導，該名母親月領逾300萬韓元(約1990美元)政府援助，卻把錢花在「追星」。

香港01綜合韓媒報導，事發今年3月4日的南韓仁川市，控方在庭審時表示，被告長期忽視親生女兒，導致女兒在去世前的兩個月內遭受身體與精神上的痛苦，強調被告完全了解女兒的身體狀況卻置若罔聞，享受著假裝女兒並未出生前的美好單身生活，還補充指被告自今年1月開始就有將女兒關入房間的事件，並最多長達67小時未餵食女嬰。

報導指出，被告平均每月獲得超過300萬韓元的公共援助，包括育兒津貼，還每月從「食物銀行」領取食物，卻用部份補貼每月購買音樂劇會員資格，或支付粉絲應援金。

檢方進一步透露受害人情況，稱驗屍報告顯示女嬰死於營養缺乏和脫水，並指對方死亡時體重僅有4.7公斤，不及同齡女嬰平均體重10.4公斤的一半。而在女嬰去世前五天，一直遭被告單獨留在家中長達92小時，被告在此期間則前往遊樂園和桑拿房消遣。

此外，檢方調查指出，被告後悔將女兒生下，認為撫養對方很麻煩，並且被告住處環境惡劣，內部堆滿了菸蒂、排泄物，甚至有兩隻狗的屍體。

儘管A女在最後陳述中落淚道歉、叩頭認錯，但檢方強調，被告在犯案後與偵辦過程中不斷推諉卸責，毫無反省之意，且重犯機率極高，因此必須予以重懲。全案將於近日宣判，南韓輿論也正高度關注這名冷血母親是否會得到應有的法律制裁。

精華 FAQ

  • 檢方指她長期疏忽照顧年僅19個月大的親生女兒，讓孩子遭受飢餓、關押與缺水，最終因嚴重營養不良和脫水死亡，屬重大虐兒案件。

  • 檢方認為她明知女兒身體狀況卻置之不理，還多次長時間不餵食、獨留孩子在家，犯後也不斷推諉卸責，顯示毫無悔意且再犯風險高。

  • 她平均每月領取超過300萬韓元公共援助與食物銀行資源，卻把部分補貼用於購買音樂劇會員資格、支付粉絲應援金，沒有優先用在女兒照顧上。

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