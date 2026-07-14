日女14年前殺夫 繳租7.4萬藏屍冰櫃 因欠電費曝光

日本神戶50歲女子涉嫌將前夫殺害分屍藏入冷凍櫃長達14年，去年因銀行帳戶餘額不足，電費停止扣款、冷凍櫃斷電造成遺體腐敗散發惡臭，命案才曝光。(視頻截圖)

日本 神戶市一名女子涉嫌將前夫殺害，分屍藏入冷凍櫃，長達14年持續支付公寓租金 與電費，光是房租就花費近1200萬日圓（約7.4萬美元）。未料去年因銀行帳戶餘額不足，電費停止扣款、冷凍櫃斷電，遺體腐敗散發惡臭，這起塵封14年的命案才曝光。

產經新聞、週刊新潮報導，兵庫縣警方調查指出，現年50歲的望月亞紀，2002年7月起承租位於神戶市中央區的案發公寓，與年長七歲的丈夫西口豐同住，冷凍櫃的購買時間約在2011年8月左右。

司法解剖已確認死者為西口豐，推定死亡時間在2011年12月左右，但死因仍待釐清。警方研判，她約於2012年前後將遺體肢解，藏入大型冷凍櫃。根據戶籍資料，兩人於2012年12月離婚。

望月之後雖然搬離公寓，卻保留租約，屋內家具也原封未動，每月支付約7萬日圓房租及電費長達14年，累計近1200萬日圓，企圖讓藏屍地點維持原狀，不被外界察覺。

望月向警方供稱，遺體由她獨自肢解並冷凍保存，也承認毀損遺體，並暗示涉及殺害丈夫。不過，警方對她是否能單獨完成分屍仍持保留態度。案發公寓多處採集到血跡，也不排除曾在浴室肢解遺體。

調查顯示，自去年7月起，案發公寓的電費開始欠繳，原因疑似銀行帳戶餘額不足，導致扣款失敗。電力公司隨後將繳費通知單寄到公寓信箱，但由於公寓一樓信箱約在三年前更換新鎖，而望月沒有新鑰匙，無法取得繳費單。公寓最終於去年10月中旬遭停止供電。

冷凍櫃失去電力後，原本冷凍保存的遺體逐漸腐敗。今年3月起，鄰居便向管理公司反映公寓瀰漫異味，但直到6月管理公司才報警。警方於6月20日進入屋內，在玄關旁的大型冷凍櫃內發現已遭肢解的遺體，案件因此曝光。

即使案發後超過一周，現場周邊仍瀰漫濃烈腐臭，居民形容「那股味道怎麼也散不掉」，加上公寓已有約50年屋齡，「臭味早就滲進整棟建築裡了。」

警方也對望月欠繳電費的原因感到疑惑。調查發現，她近年居住在新神戶站及三宮商圈附近、一處月租約20萬日圓的高級出租公寓，看似並未陷入經濟困境。有鄰居表示，望月曾經從事餐飲及夜生活相關工作，外貌保養得宜，「從新聞得知她已經50歲，真的非常驚訝。」