義熱血建築師 發掘2000年皇家古道 南義慢遊新寵正申列世遺

「卡拉布里亞皇家大道」沿途經過許多兼具歷史文化意義的景點，圖為義大利最大的帕杜拉修道院（Certosa di Padula）外牆與遠眺山城景色。(中央社)

AI摘要 文章摘要整理： 義大利建築師艾斯波西多長年調查，讓荒廢的卡拉布里亞皇家大道重見天日，並結合文化遺產、美食與生態旅遊，成為南義力推的慢遊新路線，還正申請世界遺產。

一名熱血義大利 建築師艾斯波西多，花了10幾年當「背包客」下鄉考察，讓古羅馬時期至18世紀波旁王朝的一條重要通路「卡拉布里亞皇家大道」，從被遺忘的荒原，變成南義產官學界向國際推廣的「深度慢遊」焦點，並正申請列名世界遺產。

義大利建築師艾斯波西多（Luca Esposito）花了10幾年當背包客下鄉考察，讓古羅馬時期至18世紀波旁王朝的一條重要通路「卡拉布里亞皇家大道」，重新被世人認識。(中央社)

這條「卡拉布里亞皇家大道」（Strada Regia delle Calabrie）起訖城市從南義那不勒斯（Naples）到卡斯楚維拉里（Castrovillari），長達260公里、貫穿3個行政大區，史上曾有無數名人經過，遠自古羅馬知名哲學家西塞羅，近至義大利建國英雄加里巴底（Giuseppe Garibaldi）等。

然而隨著20世紀現代高速公路興建，這條見證超過2000年重要歷史的皇家古道，逐漸隱身荒煙蔓草、被人們遺忘。

直到建築師艾斯波西多（Luca Esposito）因為一份古地圖燃起研究熱情，又獲得義大利考古俱樂部（Archeoclub Italia）主席尚丹納史塔西歐（Rosario Santanastasio）全力支持，提供無人機、衛星等技術支援，經過查閱各博物館古籍、無數次田野調查，終於讓這條古道重見天日。

當背包客 做無數次田調

「許多遺跡鮮少史料可查，我揹著背包造訪沿途小鎮，到處問當地人是否聽過古道的佚事。」艾斯波西多表示，當地人聽到他要介紹古道，迫不及待邀他到家裡講述家鄉故事，「我回程背包常塞滿在地橄欖油和火腿，當地人的真誠讓我更確信，應向全世界訴說這條古道背後豐富的文化、歷史與特色美食」。

正如巨星約翰藍儂名言「一人獨自作夢只是夢，大家一起作夢就是現實」。經過8年田野調查，考古俱樂部將這項計畫擴展成適合深度慢遊的生態之旅，獲得坎佩尼亞（Campania）大區政府及45個城鎮支持，向國際媒體舉行盛大說明會。

坎佩尼亞觀光局長馬拉以歐（Enzo Maraio）表示，很多外國遊客湧入該區的阿瑪菲海岸、卡布里島藍洞，但此處不只有壯麗海景，內陸也可發展各種旅遊方式，「我們希望開發美食美酒、運動、養生等各類體驗行程，尤其是能發揚文化遺產的旅遊」。

代表坎佩尼亞550個小鎮的市鎮協會（ANCI）主席莫拉（Francesco Morra）說，此計畫對於該區內陸市鎮非常重要，有助提升知名度、吸引觀光客，同時防止人口流失，「最重要是讓我們有機會留住年輕人，確保城鎮永續發展」。

古道沿途 飽覽文化遺產

為向全球展示古道沿途部分亮點，艾斯波西多親率外媒團體驗一段見證歷史的奇幻之旅。

首站來到南義城市「波蒂錫」（Portici），這裡在1738年興建了波旁王朝國王的華美夏宮，吸引當時貴族群起來此蓋別墅。維蘇威莊園基金會執行長齊揚尼斯（Roberto Chianese），目前基金會受託管理122棟別墅，這整段18世紀豪宅區被譽為「黃金一英里」（Il miglio d'oro）。

第二站小城「艾可拉諾」（Ercolano），知名景點赫古拉尼翁古城（Herculaneum）跟龐貝命運相同，在西元1世紀遭維蘇威火山爆發摧毀。因不像龐貝隨時人潮洶湧，遺跡規模較小卻保存更完整，近來已成許多遊客避開龐貝「過度觀光」的選項。

義大利小城「上諾切拉」（Nocera Superiore）的聖母大殿洗禮堂建於6世紀，迄今仍在使用，現場向外媒示範模擬古禮的受洗儀式。(中央社)

第三站小城「上諾切拉」（Nocera Superiore），樸實市容之中聳立一個壯觀圓形建築，這座聖母大殿洗禮堂（Battistero paleocristiano di Santa Maria Maggiore）建於6世紀，是義大利歷史最悠久洗禮堂之一，且迄今仍在使用，現場示範的古典洗禮儀式給人穿越時空之感。

第四站抵達南義大城「薩勒諾」（Salerno），建於11世紀的主教堂擁有絕美地下聖壇（Crypt），裡面珍藏耶穌12門徒之一聖馬太的遺骸，吸引無數朝聖者前來。

「卡瓦德蒂雷尼」（Cava de' Tirreni）聖三一修道院內，有緊鄰山壁建設的鬼斧神工迴廊。(中央社)

第五站小城「卡瓦德蒂雷尼」（Cava de' Tirreni）因群山環繞、綠意盎然，素有「義大利小瑞士」美譽。這裡山區有座千年歷史的本篤會聖三一修道院（Abbazia della Santissima Trinità），內有嵌在岩壁的鬼斧神工迴廊。該城的傳統慶典也堪稱一絕，例如每年6月舉行城堡山慶典（Festa di Montecastello），許多穿著文藝復興服飾的「火槍手」（Trombonieri）遊行表演，場面難得一見。

「卡瓦德蒂雷尼」（Cava de' Tirreni）有義大利小瑞士之稱，每年6月舉行的慶典中有極其特殊的火槍手表演。(中央社)

第六站是全義最大、歐洲第3大的帕杜拉修道院（Certosa di Padula），這座巴洛克建築傑作已在1998年被列為世界遺產。鄰近還有知名的聖若望洗禮堂（Battistero di San Giovanni in Fonte），因建在常年湧流的天然泉水之上，享有「水中教堂」美譽。

第七站是壯觀的「佩爾托薩-奧萊塔洞穴」（Grotte di Pertosa-Auletta），這是南義唯一地下河流溶洞，也是唯一可讓旅客乘坐小船入內參觀地方。

歷史迷探索石板路、驛站

除了參觀景點，艾斯波西多建議「歷史迷」步行或騎單車慢遊，沿途探索古道遺跡，包括尋訪樹叢間的古羅馬石板路，歷經風霜的紀念碑，及供馬匹休憩的古驛站。

極具象徵意義的紀念碑，其中一塊位在古道交通樞紐「塞萊河總督橋」（Ponte Vicereale sul fiume Sele），是波旁王朝國王於1779年紀念這條皇家大道的石碑。另一塊位在「波拉」（Polla），這塊西元前2世紀古羅馬石碑上所刻的頌詞，證實大道自古存在。

「卡拉布里亞皇家大道」唯一留存迄今的古驛站，則是在小城「波斯蒂以歐內」（Postiglione）的公爵夫人客棧（Taverna della Duchessa），目前業主是28歲的狄波多（Francesco Di Poto），他即將在此開設民宿，印證古道推廣計畫有助當地青年創業。

至於結合歷史與美食的最佳體驗地，莫過於山城「卡薩雷托史巴達諾」（Casaletto Spartano）的「加里巴底客棧」餐廳（Taverna Garibaldi），這裡曾接待過率軍南征的義大利建國英雄加里巴底，餐廳內現在仍保留著加里巴底坐過的椅子。