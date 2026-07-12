新書首度以女性當主角 村上春樹：我的創作與AI截然不同

日本知名作家村上春樹相隔2年推出的新作品今晨開賣，他首度以女性當作長篇小說的主角。（美聯社）

日本 知名作家村上春樹 相隔兩年推出新作品，首度以女性當作長篇小說的主角。他表示，他創作小說的方式與人工智慧（AI）生成的內容「截然不同」。

日媒報導，村上的新作品「夏帆 The Tale of KAHO」發售後，吸引書迷前往東京的書店徹夜排隊搶購。

村上接受共同社訪問時表示，「AI會考量至今發生過的一切，並透過類比生成內容……，但我創作小說的過程與這種方式截然不同」。

隨著生成式AI快速發展，如今已經能用AI創作小說。然而，村上認為，小說家的角色在於「把腦海中乍現的新事物帶進作品」。

村上以「挪威的森林」、「海邊的卡夫卡」等作品聞名。他擅長描寫當代的荒謬與孤寂，作品已經被翻譯成約50種語言。

他新作的女主角是26歲的繪本作家，名叫夏帆。出版社「新潮社」指出，這是首度由女性單獨擔任村上長篇小說的主人公。

村上先前在文藝雜誌「新潮」分四次連載作品，時間橫跨2024年6月到2026年3月，後來經增補與修訂後集結成這次出版的新書。

村上於另一場訪問告訴「朝日新聞」，「我感覺能用過往不同的視角看世界」。

他也說：「當然，我只能想像女性是如何看待世界。但我寫『海邊的卡夫卡』時，是透過一名15歲少年的眼睛看世界。從這個意義來說，小說家可以成為任何人。」

村上還表示，自己過去其實不太喜歡描寫親子關係，但「每寫一部小說，總會有一股衝動，想挑戰自己未曾嘗試的東西」。他認為：「這一次，這個挑戰或許就是親子關係。」

村上春樹於1949年出生於日本京都市，畢業於早稻田大學第一文學部戲劇系。他在29歲時開始寫作，1979年以處女作「聽風的歌」獲得日本「群像新人文學賞」正式出道。1987年，他的第五部長篇小說「挪威的森林」在日本創下史無前例的暢銷紀錄，進而掀起全球性的「村上春樹現象」。

作為當代日本文壇極具代表性的作家與美國文學翻譯家，村上春樹深受歐美文化與爵士樂薰陶，被譽為日本「80年代文學旗手」。他擅長以獨特的都市感與節奏感，描寫現代人內心的荒謬與孤寂。其代表作除「挪威的森林」外，還包括「尋羊冒險記」、「發條鳥年代記」、「海邊的卡夫卡」等。他的作品在國際間享有極高聲譽，目前已被翻譯成約50種語言在全球各地出版。

日本知名作家村上春樹相隔2年推出的新作品今晨開賣，他首度以女性當作長篇小說的主角。（美聯社）