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長子6歲離世 AI生成亡子讀書、工作、生子影片 日母淚崩

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日本母親展示亡兒舊照，供網友製圖時參考。（圖/取自Threads＠「aimei1...
日本母親展示亡兒舊照，供網友製圖時參考。（圖/取自Threads＠「aimei1703」）

AI造假、深偽影像常引發爭議，但把科技用對地方，也能帶來暖心結果。近日一名日本母親在社交平台上求助，稱自己的長子6歲離世，很想看看他長大的模樣，希望借助AI技術，一圓自己數十年來的遺憾。該篇文章曝光後，立刻引來許多網友出手幫忙，用AI生成影片、圖片，還原男孩讀書、工作、成家的人生歷程。溫暖貼文不但讓該名母親大受感動，也讓不少網友直呼「這才是科技的溫度」。

香港01報導，該名日本母親在Threads以帳號「aimei1703」發文求助，說明她的長子於6歲時夭折，若健在今年已經39歲。她懇請網友借助AI生成技術，描繪出兒子成年模樣；由於男孩生前殘疾，她希望畫面中的兒子可以自由舒展雙手，以彌補雙手無法伸直的遺憾。文章並附上男童舊照，供網友參考還原。

該篇貼文引來大批熱心網友出手，紛紛用AI技術描繪男孩成年後的各種情境，評論區中除了許多照片外，其中一則影片的男孩眉眼依舊，活出了母親未曾見過的人生。他歷經中小學、大學的求學過程，踏入職場工作、步入婚姻殿堂，最後還和兒子向鏡頭前的母親打招呼。

日本一名母親面臨愛子6歲夭折，在社交平台上求助「想看兒子長大模樣」，網友以AI影...
日本一名母親面臨愛子6歲夭折，在社交平台上求助「想看兒子長大模樣」，網友以AI影片重現從求學、求職到娶妻生子的圓滿人生。（取材自Threads）

日本一名母親面臨愛子6歲夭折，在社交平台上求助「想看兒子長大模樣」，網友以AI影...
日本一名母親面臨愛子6歲夭折，在社交平台上求助「想看兒子長大模樣」，網友以AI影片重現從求學、求職到娶妻生子的圓滿人生。（取材自Threads）

該名母親表示，影片中兒子年幼時五官像父親，長大後竟有她年輕時的影子，讓她有點開心；她沒想到竟能看到孫子的樣子，讓她無比激動、淚腺崩壞。

數十年後與過世的兒子「虛擬重逢」，這名母親讚嘆AI創作者技術動人，也在網友的作品下抒發對兒子的思念：「如果你是公司員工，那就像這樣對吧？」「我想你是這樣迎接成人禮的」、「看起來你在朋友的陪伴下玩得很開心，我打賭你以前就是這樣聊天的」。

這名母親隨後留言感謝眾多網友相助，並表示，能藉此想像在平行世界中，兒子像影片那樣幸福地過日子，實在非常開心。對於網友們利用AI技術，提供如此療癒人心、帶給人活力，她萬分感謝。

這場AI科技帶來的網路暖舉，不僅溫暖了這名母親，也讓無數網友一秒淚崩，大讚網路與AI技術彌補了生死別離的遺憾。不少人直言，雖然AI造假及濫用問題層出不窮，但若能將科技用於彌補一個家庭的人生遺憾，就絕對值得肯定，「這才是AI的正確使用方式」。

精華 FAQ

  • 她的長子在6歲時離世，若仍在世今年已39歲。她想藉AI看看兒子長大後的模樣，並希望畫面中的他能伸展雙手，彌補生前殘疾的遺憾。

  • 許多網友依據舊照創作出兒子成年後的影像，包括求學、工作、結婚、成家等人生階段，甚至還有和兒子一起向母親打招呼的溫馨影片。

  • 母親首次看見兒子若平安長大可能擁有的生活，還看到虛擬孫子的模樣，深感欣慰又激動落淚；網友則認為這展現了AI彌補遺憾的正面用途。

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