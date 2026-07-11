韓男替昏迷少女CPR「解開內衣」遭家長控性騷、索賠鉅款
南韓一名主修應急救護學系的男大學生近日在網路發文表示，自己在溪谷為一名失去呼吸心跳的少女實施心肺復甦術（CPR），卻因解開對方解開對方的內衣，遭少女父親揚言提告性騷擾，甚至要求和解金。
根據News1報導，這名男大生表示，日前與朋友前往溪谷遊玩時，發現一名初中少女突然失去意識倒地，隨即趕往查看。
男大生指出，他取得少女母親同意實施CPR，並請旁人報案，隨後立即實施心肺復甦術。他表示，當時少女已無呼吸及脈搏，他解開胸罩扣環以利進行胸部按壓及急救，約10至15分鐘後，救護人員抵達現場並接手處置。
他說，消防人員當時肯定他的急救處置，少女恢復呼吸與心跳後，被送往醫院。
然而，數小時後事件卻出現轉折。男大生表示，少女父親指控他解開內衣行為涉嫌性騷擾，並稱少女肋骨受傷，將提出驗傷證明，同時要求支付500萬至800萬韓元和解金，否則將提起告訴。
男大生還表示，自己一度接獲警方通知要求到案說明，令他十分擔憂，因夢想成為消防員，害怕因此留下前科，影響未來職涯。
事件曝光後，引發南韓網友熱議。不少人認為，「在緊急情況下救人還要被反咬，以後誰敢挺身而出？」、「這世界變成了看到快死的人，也只能假裝沒看到」。也有網友指出，CPR過程中造成肋骨骨折並非罕見，不應因此向施救者究責。
男大生事後更新事件進展，表示案件已經以不起訴處分結案，少女父親則因涉嫌妨害
他與朋友到溪谷遊玩時，發現一名初中少女突然失去意識倒地，隨即上前查看並請旁人報案，之後在取得少女母親同意後立刻實施CPR。 他表示少女當時已無呼吸和脈搏，為了進行胸部按壓與急救，才解開胸罩扣環以利施救，並非出於不當目的，現場也獲消防人員肯定。 少女父親曾指控他性騷擾並要求500萬至800萬韓元和解金，但男大生事後更新稱案件已以不起訴處分結案，輿論也多半支持他的善意救人行為。
精華 FAQ
他與朋友到溪谷遊玩時，發現一名初中少女突然失去意識倒地，隨即上前查看並請旁人報案，之後在取得少女母親同意後立刻實施CPR。
他表示少女當時已無呼吸和脈搏，為了進行胸部按壓與急救，才解開胸罩扣環以利施救，並非出於不當目的，現場也獲消防人員肯定。
少女父親曾指控他性騷擾並要求500萬至800萬韓元和解金，但男大生事後更新稱案件已以不起訴處分結案，輿論也多半支持他的善意救人行為。
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