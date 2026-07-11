韓男替昏迷少女CPR「解開內衣」遭家長控性騷、索賠鉅款

南韓一名主修應急救護學系男大生，日前在溪谷遊玩見到1名少女遇溺昏迷，他見義勇為，為少女進行心肺復甦（CPR）；示意圖。(圖/123RF)

南韓 一名主修應急救護學系的男大學生近日在網路發文表示，自己在溪谷為一名失去呼吸心跳的少女實施心肺復甦術（CPR），卻因解開對方解開對方的內衣，遭少女父親揚言提告性騷擾 ，甚至要求和解金。

根據News1報導，這名男大生表示，日前與朋友前往溪谷遊玩時，發現一名初中少女突然失去意識倒地，隨即趕往查看。

男大生指出，他取得少女母親同意實施CPR，並請旁人報案，隨後立即實施心肺復甦術。他表示，當時少女已無呼吸及脈搏，他解開胸罩扣環以利進行胸部按壓及急救，約10至15分鐘後，救護人員抵達現場並接手處置。

他說，消防人員當時肯定他的急救處置，少女恢復呼吸與心跳後，被送往醫院。

然而，數小時後事件卻出現轉折。男大生表示，少女父親指控他解開內衣行為涉嫌性騷擾，並稱少女肋骨受傷，將提出驗傷證明，同時要求支付500萬至800萬韓元和解金，否則將提起告訴。

男大生還表示，自己一度接獲警方通知要求到案說明，令他十分擔憂，因夢想成為消防員，害怕因此留下前科，影響未來職涯。

事件曝光後，引發南韓網友熱議。不少人認為，「在緊急情況下救人還要被反咬，以後誰敢挺身而出？」、「這世界變成了看到快死的人，也只能假裝沒看到」。也有網友指出，CPR過程中造成肋骨骨折並非罕見，不應因此向施救者究責。

男大生事後更新事件進展，表示案件已經以不起訴處分結案，少女父親則因涉嫌妨害