日本強制夫妻同姓 夫隨妻姓遭父怒斥「被拋棄」

日本是全球唯一強制夫婦婚後必須「同姓」的國家。隨着個人主義興起，近年日本民眾要求「選擇性夫婦別姓」的討論持續升溫，但政府遲遲不肯修改法例，令「嫁雞隨雞」改姓氏成為必然動作。示意圖。(圖／123RF)

日本 是全球唯一依法規定夫妻婚後必須使用相同姓氏的國家，「夫妻別姓」近年持續引發討論，但修法遲無進展。日本內閣府統計顯示，2024年約48萬對新人登記結婚，其中約94%的女性改從夫姓，顯示改姓壓力幾乎都由女性承擔；少數改從妻姓的男性則坦言，不僅要面對家庭反對，也承受傳統觀念帶來的壓力。

30多歲的金山先生（化姓）2021年結婚時，因妻子的姓氏全日本僅約500人使用，遠比自己的姓氏罕見，為了延續娘家姓氏，也想體會女性在婚姻制度下的處境，決定隨妻姓。不過金山坦言，若法律允許夫妻保留各自姓氏，自己仍會選擇原姓。

金山先生表示，工作上仍使用舊姓，只有就醫、接送孩子或餐廳訂位時使用新姓，至今仍不太習慣。

另一名2024年結婚的遠藤先生（化姓）則因妻子堅持保留娘家姓氏，最終選擇隨妻姓，但他卻遭父親怒斥「男人怎麼可以改姓」，甚至要求他對外仍使用舊姓、不得公開改姓，未來子女還必須「過繼」回遠藤家。

遠藤先生表示，自己只是希望完成婚姻登記，也認同妻子支持性別平權的理念，但此事已讓父子關係出現裂痕，父親更向親戚控訴「被兒子拋棄」。

慶應義塾大學與民間團體「Asuniwa」調查指出，日本約有58.7萬人因擔心改姓帶來的負擔而延後結婚。倡議團體指出，不少情侶為保留各自姓氏而赴海外登記結婚，但費用高且回國後在醫療、保險等法律效力仍可能受限。

倡議人士批評，日本現行允許婚後有限度沿用舊姓的措施只是治標不治本，夫妻必須同姓的制度已與國際脫節，也多次遭聯合國及國際人權組織點名，認為有侵害姓名權及性別平權之虞。